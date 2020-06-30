Туркменистан против политизации Covid-19

Эльвира Кадырова

«Туркменистан выступает против политизации эпидемий при любых обстоятельствах, поскольку такая политизация не может принести пользы глобальному противоэпидемическому сотрудничеству», – заявил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов во время телефонного разговора в воскресенье с главой МИД Китая Ван И.

Ван поблагодарил Туркменистан за поддержку в адрес Китая в борьбе с COVID-19 и высоко оценил ответные меры Туркменистана на предупреждение проникновения пандемии в страну.

«Некоторые страны продолжают политизировать вирус и очернять Китай в корыстных целях, доходя до фабрикации ложной информации. Такая практика выходит за границы человеческой морали и встретит лишь недвусмысленное противодействие со стороны международного сообщества», – подчеркнул Ван.

В ходе переговоров была затронута тема Гонконга и СУАР, так широко дискутируемая в западных СМИ, американских дипломатических, экспертных кругах и американском истеблишменте.

«Туркменистан считает вопросы, связанные с Гонконгом и Синьцзяном, исключительно внутриполитическими вопросами Китая, не допускающими вмешательства со стороны какой-либо страны, что соответствует целям и принципами Устава ООН», – отметил Рашид Мередов.

Следует отметить, что позиция Ашхабада по вышеупомянутым темам – это неукоснительное следование Туркменистана взятым на себя обязательствам в качестве нейтрального государства. Четкий посыл здесь заключается в том, что горе, вызванное смертями от COVID-19, не должно быть политическим оружием; внутренние вопросы являются прерогативой суверенного государства и его правительства, и не могут использоваться внешними силами в качестве политической плетки.

Жаль, однако, что страна, позиционирующая себя сверхдержавой, игнорирует прописные истины, закладывающие основы международного правопорядка. И американские чиновники, законодатели вместо фокусирования на внутренних проблемах (убийство Флойда и COVID-19 высветили их как никогда) заняты событиями, происходящими на противоположном берегу Тихого Океана, например, рьяно защищают права мусульман-уйгуров и автономию Гонконга.

Раннее, сенатор-республиканец Рик Скотт в интервью BBC обвинил Китай в попытках затормозить или саботировать создание вакцины от Covid-19 на Западе. При этом, американский политик сослался на якобы имеющиеся данные разведслужб и назвал КНР «противником» не только американцев, но «демократии во всем мире».

Коронавирус добавил дров в костер американо-китайских отношений. США, где сохраняются самые высокие темпы заболеваемости и смертности, пытаются наклеить «китайский ярлык» на несостоятельность собственной системы здравоохранения в борьбе с пандемией. /// nCa, 30 июня 2020 г.