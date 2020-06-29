ЕБРР запустил второй модуль образовательной Академии Ноу хау

Модуль 2
Кризис-менеджмент: основы управления финансами
ОБЗОР
Это второй модуль в программе «Узнайте, как… в период кризиса» в, основанный на первом модуле «Кризис-менеджмент: Ваши клиенты и поставщики».
Целью данного модуля является развитие необходимых финансовых навыков и знаний, специально разработанных для оказания помощи малым предприятиям в активном реагировании на кризис, а также предоставление практических инструментов, помогающих им планировать и реализовывать то, чему они научились.
Микро-и очень малые предприятия (ММСП) должны понимать необходимость грамотного управления своими финансами.
Участники должны быть осведомлены и знать, как применять финансовые основы при помощи доступных простых инструментов. Изменение отношения и поведения также жизненно важно – необходимо побудить бизнес-менеджеров видеть в финансах то, что они должны делать активно, а не только считать финансы ответственностью бухгалтера.
КОМУ ПОЛЕЗЕН МОДУЛЬ?
Модуль полезен следующим участникам: владельцу, менеджерам и персоналу, работающим в ММСП или иным образом связанным с ними. От семейного рыночного ларька в Тунисе до небольшого бизнеса по веб-дизайну в Украине, этот модуль одинаково актуален для микропредприятий, торгующих товарами или услугами.
УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ УЧАСТНИКА
Предполагается, что участники будут иметь очень ограниченное или полное отсутствие знаний о финансовых концепциях, например, они могут на базовом уровне понимать некоторые финансовые термины, финансовую механику ведения коммерческого бизнеса и знать об управлении денежными средствами в рамках бизнеса.
ТЕМЫ МОДУЛЯ
Содержание этого модуля будет сосредоточено вокруг трех ключевых блоков управления:
- Как понять финансовое положение организации
- Финансовое планирование и принятие решений интегрированных с оперативным планированием включая риск управления
- Выполнение действий, которые улучшат финансовые показатели (конкретные действия относительно затрат, улучшение доходов и денежных потоков)
В условиях нынешнего кризиса собственники и менеджеры должны будут знать, какие стрессы это может принести и что можно и нужно сделать сейчас, чтобы поддержать бизнес. Но они также должны иметь представление о посткризисном будущем и о том, как улучшение финансового менеджмента может помочь им вновь построить свой бизнес.
Кроме того, если у ММСП есть бухгалтеры, важно, чтобы они знали, чего ожидать от них во время кризиса.
ЦЕЛИ МОДУЛЯ
По итогу участники получат следующие навыки:
- Определение основных денежных потоков в бизнес и из бизнеса, а также тех, которые пострадали во время кризиса
- Оценивание финансового положения предприятия до, во время и после кризиса
- Стресс-тест для оценки уязвимости бизнеса к потенциальным неблагоприятным воздействиям кризиса
- Совместное использование инструментов и информации финансового, оперативного планирования и управления рисками для принятия эффективных бизнес-решений
- Определение того, где можно сэкономить и сократить расходы в кризисной ситуации
- Привлечение бухгалтера компании для оказания помощи в поддержке бизнеса в кризисной ситуации
ИНСТРУМЕНТЫ И РЕСУРСЫ МОДУЛЯ
Будут предоставлены практические инструменты, в том числе:
- Подробное руководство
- Образцы
- Викторины
- Исследование конкретной ситуации
- Полезные шаблоны
- Контрольный список
Обучение также будет поддерживаться дополнительными ресурсами:
- Ресурсы от наших партнеров, EY и PwC
- Дальнейшее чтение
- Видео экспертов сектора
Выпущены два новых видеоролика от консультантов ЕБРР:
- Рони Сааб: Экспертный Взгляд: логистика и ваша цепочка поставок в кризис
- Эмиль Стефанов: Экспертный Взгляд: Как выжить в розничной торговле
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Ссылка на модуль: https://www.ebrdknowhowacademy.com/learn
Ресурсом можно пользоваться на смартфоне – нужно скачать приложение через Apple Store или Play Market.
Данная инициатива в Туркменистане финансируется Европейским Союзом. ///nCa, 29 июня 2020 г.