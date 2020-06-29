ЕБРР запустил второй модуль образовательной Академии Ноу хау

Модуль 2

Кризис-менеджмент: основы управления финансами

ОБЗОР

Это второй модуль в программе «Узнайте, как… в период кризиса» в, основанный на первом модуле «Кризис-менеджмент: Ваши клиенты и поставщики».

Целью данного модуля является развитие необходимых финансовых навыков и знаний, специально разработанных для оказания помощи малым предприятиям в активном реагировании на кризис, а также предоставление практических инструментов, помогающих им планировать и реализовывать то, чему они научились.

Микро-и очень малые предприятия (ММСП) должны понимать необходимость грамотного управления своими финансами.

Участники должны быть осведомлены и знать, как применять финансовые основы при помощи доступных простых инструментов. Изменение отношения и поведения также жизненно важно – необходимо побудить бизнес-менеджеров видеть в финансах то, что они должны делать активно, а не только считать финансы ответственностью бухгалтера.

КОМУ ПОЛЕЗЕН МОДУЛЬ?

Модуль полезен следующим участникам: владельцу, менеджерам и персоналу, работающим в ММСП или иным образом связанным с ними. От семейного рыночного ларька в Тунисе до небольшого бизнеса по веб-дизайну в Украине, этот модуль одинаково актуален для микропредприятий, торгующих товарами или услугами.

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ УЧАСТНИКА

Предполагается, что участники будут иметь очень ограниченное или полное отсутствие знаний о финансовых концепциях, например, они могут на базовом уровне понимать некоторые финансовые термины, финансовую механику ведения коммерческого бизнеса и знать об управлении денежными средствами в рамках бизнеса.

ТЕМЫ МОДУЛЯ

Содержание этого модуля будет сосредоточено вокруг трех ключевых блоков управления:

Как понять финансовое положение организации Финансовое планирование и принятие решений интегрированных с оперативным планированием включая риск управления Выполнение действий, которые улучшат финансовые показатели (конкретные действия относительно затрат, улучшение доходов и денежных потоков)

В условиях нынешнего кризиса собственники и менеджеры должны будут знать, какие стрессы это может принести и что можно и нужно сделать сейчас, чтобы поддержать бизнес. Но они также должны иметь представление о посткризисном будущем и о том, как улучшение финансового менеджмента может помочь им вновь построить свой бизнес.

Кроме того, если у ММСП есть бухгалтеры, важно, чтобы они знали, чего ожидать от них во время кризиса.

ЦЕЛИ МОДУЛЯ

По итогу участники получат следующие навыки:

Определение основных денежных потоков в бизнес и из бизнеса, а также тех, которые пострадали во время кризиса

Оценивание финансового положения предприятия до, во время и после кризиса

Стресс-тест для оценки уязвимости бизнеса к потенциальным неблагоприятным воздействиям кризиса

Совместное использование инструментов и информации финансового, оперативного планирования и управления рисками для принятия эффективных бизнес-решений

Определение того, где можно сэкономить и сократить расходы в кризисной ситуации

Привлечение бухгалтера компании для оказания помощи в поддержке бизнеса в кризисной ситуации

ИНСТРУМЕНТЫ И РЕСУРСЫ МОДУЛЯ

Будут предоставлены практические инструменты, в том числе:

Подробное руководство

Образцы

Викторины

Исследование конкретной ситуации

Полезные шаблоны

Контрольный список

Обучение также будет поддерживаться дополнительными ресурсами:

Ресурсы от наших партнеров, EY и PwC

Дальнейшее чтение

Видео экспертов сектора

Выпущены два новых видеоролика от консультантов ЕБРР:

Рони Сааб: Экспертный Взгляд: логистика и ваша цепочка поставок в кризис Эмиль Стефанов: Экспертный Взгляд: Как выжить в розничной торговле

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Ссылка на модуль: https://www.ebrdknowhowacademy.com/learn

Ресурсом можно пользоваться на смартфоне – нужно скачать приложение через Apple Store или Play Market.

Данная инициатива в Туркменистане финансируется Европейским Союзом. ///nCa, 29 июня 2020 г.