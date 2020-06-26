Финансовая поддержка АБР двум странам Центральной Азии поможет смягчить экономический шок Covid-19 для малого бизнеса и уязвимых слоев населения

Эльвира Кадырова

Женщины владеют или управляют 42% и 40% МСП в Казахстане и Узбекистане, соответственно.

Азиатский банк развития одобрил выделение Казахстану пакета помощи стоимостью 1 млрд.долл.США и займа для Узбекистана в размере 500 млн.долл.США. Средства предназначены для смягчения социальных и экономических последствий и воздействия на сектор здравоохранения пандемии COVID-19. При этом в фокусе адресной поддержки окажутся малый и средний бизнес, женщины и уязвимые слои населения.

Меры социальной изоляции, введенные в марте, оказали значительное воздействие на экономику Казахстана. Особо негативное воздействие пандемии ощутили на себе малые и средние предприятия (МСП) в секторе гостиничной индустрии, образования и других секторов сферы обслуживания, а также женщины, составляющие 65% рабочей силы в этих областях. Усугубило ситуацию и падение цен на нефть и другие сырьевые товары, что снизило вдвое цены на 80% казахстанского экспорта.

Финансовая помощь АБР будет нацелена на поддержку здравоохранения, социальной защиты и занятости, а также плана восстановления экономики, разработанного правительством для смягчения негативных последствий пандемии.

В рамках правительственных мер в области здравоохранения, медицинские работники, находящиеся на передовой борьбы с Covid-19, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, получают дополнительные денежные премии. Кроме того, медицинское лечение и госпитализация, связанные с COVID-19, будут оставаться бесплатными.

В Казахстане 1 миллион социально уязвимых граждан, бедные домохозяйства и работники, потерявшие доход из-за пандемии, получат продуктовые наборы. Ответные меры правительства включают доступное ипотечное финансирование и поддержку занятости для наиболее уязвимых слоев.

Получат помощь и МСП в виде гарантированных займов, отсрочки налоговых платежей и других налоговых льгот. Кстати 42% МСП в Казахстане принадлежит или управляется женщинами.

Пакет поддержки АБР для Казахстана предоставляется по линии Программы поддержки ответных мер и расходов в борьбе с COVID-19 (CARES). Кроме того, прорабатывается вопрос о софинансировании помощи Азиатским банком инфраструктурных инвестиций на сумму $750 млн. АБР также тесно координирует свою работу с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Организацией Объединенных Наций и другими партнерами по развитию.

По словам Президента АБР г-на Масацугу Асакава, 500-миллионный заем выделяемый Узбекистану, «обеспечит критически важную бюджетную поддержку, поскольку правительство работает над сдерживанием распространения вируса, поддержкой субъектов малого бизнеса и расширением сетей социальной защиты».

В Узбекистане около 80% малых и средних предприятий (МСП) приостановили свою деятельность после введения режима общенациональной изоляции. По данным Банка, безработица в стране вырастет в этом году до 16,5% с 9,4% в 2019 году.

Заём АБР поддержит малый бизнес и предпринимателей в Узбекистане, пострадавших от ухудшения общеэкономической ситуации. К таким инициативам относятся налоговые меры и отсрочка погашения кредита для МСП, из которых около 40% принадлежат женщинам или управляются ими.

Дополнительные средства для Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности, позволят ему предоставлять кредитные гарантии МСП. В регионах будут финансироваться небольшие общественные работы. 75% этих рабочих мест будут доступны для членов семей с низким уровнем доходов.

Заём также поможет расширить существующую систему социальной защиты в Узбекистане во время пандемии. Число семей с низким уровнем доходов, получающих социальную помощь и помощь по уходу за ребёнком от правительства, увеличится с 595 400 до 843 000, при этом к приоритетной группе относятся одинокие матери, разведенные женщины и вдовы.

Временные пособия по инвалидности, покрывающие 100% среднемесячной заработной платы, получат находящиеся на карантине родители и лица, ухаживающие за детьми. Будет по-прежнему выплачиваться заработная плата учителей школ, не менее 70% из которых составляют женщины.

До настоящего времени АБР выделил Узбекистану гранты технического содействия для закупки предметов медицинского назначения в размере 1,56 млн. долл. США. Был также предоставлен заём в размере 19,5 млн. долл. США на приобретение 800 аппаратов искусственной вентиляции лёгких./// nCa, 26 июня 2020 г.