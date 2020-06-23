Президент Туркменистана ознакомился с ситуацией в Ахалском велаяте

Новости и комментарий nCa

Президент Бердымухамедов посетил Ахалский велаят, а также с борта вертолета ознакомился с положением дел в регионе. Это был последний этап тура по всем пяти велаятам с целью поощрения базовой самообеспеченности.

Пролетая на вертолете, президент внимательно осмотрел две текстильные фабрики, строящиеся в этрапах Бабадайхан и Каахка, а также новый административный центр Ахалского велаята, который возводится в западной части области.

Во второй части поездки президент побывал на производственном комплексе хлебопродуктов.

Один из текстильных комплексов возводится в этрапе Бабадайхан. Его годовая мощность составит 3500 тонн компактной пряжи. Предприятие будет производить 20 миллионов квадратных метров высококачественной ткани, в том числе 18 миллионов квадратных метров крашенной ткани и 3,5 миллиона штук готовой продукции. Строительные работы начались здесь в мае 2018 года, объект будет сдан в эксплуатацию в 2021 году.

Другой текстильной объект строится в Каахкинском этрапе. Комплекс будет производить 3650 тонн компактной пряжи ежегодно, из которой будет выпускаться 12 миллионов квадратных метров высококачественной ткани, включая 10 миллионов квадратных метров крашенной ткани и 1,2 миллиона штук готовой продукции. Комплекс начал строиться в марте 2018 года, и будет готов к вводу в эксплуатацию в 2021 году.

Бабадайханский и Каахкинский этрапы расположены в восточной части Ахалского велаята. Осмотрев строящиеся текстильные фабрики, президентский вертолет повернул на запад и сделал круг над районом, где в окрестностях этрапа Гекдепе строится новый административный центр велаята.

Новый город поднимется практически с нуля. В настоящее время центр Ахалского велаята расположен в этрапе Аннау.

Затем президент на автомобиле прибыл в производственный комплекс хлебопродуктов ПО «Ahalgallaönümleri». Комплекс обеспечивается зерном местными фермерами и поставляет на рынок готовую продукцию – пшеничную муку, хлеб, макаронные и хлебобулочные изделия.

Президент побеседовал с арендатором, чье зерно только что привезли на завод. Он также посмотрел, как пшеница проходит различные стадии переработки и пообщался со специалистами. Глава государства проявлял особый интерес к процессу сортировки и обогащению зерна.

По завершении поездки на предприятие, президент обратился к членам кабинета министров и другим высшим должностным лицам. Он поделился впечатлениями от рабочих визитов во все пять велаятов Туркменистана.

Лидер нации подчеркнул важность постоянной и всесторонней поддержки фермерского сообщества для достижения продовольственной самообеспеченности.

Говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), президент сообщил о том, что написал стихотворение в честь туркменских воинов, мужественно сражавшихся на этой войне. Стихотворение называется Durnalar.

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Туркменистан четко понимает, что ни одна страна в мире не может избежать разрушительного воздействия Covid -19, независимо от того, будет ли она непосредственно затронута вирусом или нет.

Мы научимся жить с ним с помощью некой вакцины, изобретений генной инженерии и, конечно, внесем необходимые корректировки в наш образ жизни и привычки.

Визит президента Бердымухамедова в Ахалский велаят в понедельник стал завершающим в серии рабочих поездок во все пять велаятов Туркменистана. Цель состояла в том, чтобы поощрить тех, на кого возложена задача по достижению и поддержанию базовой продовольственной самообеспеченности. Именно эта задача является сейчас первостепенной для выживания в мире в эпоху Covid-19.

Сельское хозяйство – это прежде всего пища, без которой мы не можем жить.

Как было подчеркнуто при ознакомлении с борта вертолета с положением дел на строящихся текстильных фабриках, сельское хозяйство служит источником сырья для изготовления нашей одежды. Это одновременно и насущная потребность, и надежный источник дохода.

Стремление к базовой самообеспеченности – это комплексный пакет, требующий тщательного планирования и комплексных усилий. Об этих задачах высказался Президент Туркменистана, обратившись ко всем участникам производственной цепочки, в том числе к хлеборобам, водителям сельскохозяйственной техники и грузовиков, специалистам перерабатывающего предприятия и женщинам, составляющим костяк общества.

Небольшим, но мощным жестом президент подчеркнул важность избежания потерь на каждом шагу. Он увидел, что несколько зерен пшеницы, рассыпанных на дороге и бережно метлой убрал их в сторону в кучу.

Несколько зерен пшеницы не изменят ситуацию в любом случае, но это посыл нации – предотвращение потерь является совместной ответственностью в стремлении к основной самообеспеченности. /// nCa, 23 июня 2020 г.