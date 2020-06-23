Эксклюзивное интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Туркменистане г-на Сунь Вэйдун

Вопрос: Господин Посол, после вспышки эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа, Вы неоднократно давали интервью корреспондентам разных СМИ или опубликовывали статьи, что позволило нам узнать о решительности китайского народа в борьбе с эпидемией и достигнутых огромных успехах. А сегодня не могли бы Вы ознакомить нас с текущей эпидемиологической ситуацией в Китае?

Ответ: Эпидемия пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, стала крупнейшей чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, отличающейся самыми быстрыми темпами распространения, самыми масштабными пределами заражения и наибольшими трудностями при реализации мер профилактики и контроля. Китай идентифицировал возбудителей заболевания за рекордно короткий срок, в первое время принял самые комплексные, строгие и тщательные меры профилактики и контроля, далеко превышающие медико-санитарные стандарты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в результате чего в короткие сроки были достигнуты важные этапные результаты и Китай стал одной из первых стран, которые успешно взяли эпидемию под эффективный контроль. ВОЗ дала высокую оценку и отметила, что Китай установил новый пример в сфере борьбы со вспышками эпидемии и выиграл время для предотвращения и контроля эпидемии во всём мире.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Китае продолжает улучшаться. Вместе с тем, учёные разных стран не имеют достаточных знаний о коронавирусе и его источник пока не определён, к работе по профилактике и борьбе с эпидемией нельзя относиться легкомысленно, всё ещё стоят тяжёлые задачи по сохранению достигнутых результатов и предотвращению повторной вспышки эпидемии. 10 июня количество подтверждённых случаев в континентальной части Китая сократилось до менее 70 и не осталось ни одного пациента в тяжёлом состоянии. 11 июня после того, как в Пекине уже более 50 дней не было зафиксировано ни одного подтверждённого случая локального заражения, появились новые подтверждённые случаи локального заражения. По состоянию на 21 июня в общей сложности в Пекине сообщили о 236 новых подтверждённых случаях заражения, но ежедневно количество новых подтверждённых случаев уже снизилось до 9 с 36 на пике, в Пекине эпидемия моментально была взята под контроль. С мая возобновление производства и работы приближается или достигло нормального уровня, социально-экономический порядок постепенно восстанавливается.

После вспышки эпидемии китайская сторона всё время придерживается концепции сообщества единой судьбы человечества и активно развивает международное противоэпидемиологическое сотрудничество. Наша страна в первое время сообщила ВОЗ о случаях заражения, в первое время поделилась последовательностью генома вируса, в первое время начала международное сотрудничество по линии экспертов в области профилактики и контроля эпидемии и запустила крупнейшую с момента образования КНР международную гуманитарную кампанию. На сегодняшний день Китай пожертвовал ВОЗ 50 миллионов долларов США в целях повышения способностей профилактики и контроля соответствующих стран, будет в течение двух лет предоставлять международную помощь на сумму 2 миллиарда долларов США, направленную на поддержку странам, пострадавшим от эпидемии, прежде всего развивающимся странам в их борьбе с коронавирусом и для возобновления социально-экономического развития. До сих пор китайскую помощь получило около 150 стран и 4 международные организации, что помогло в снятии срочных нужд. Проведены тематические видеоконференции для более 170 стран с участием китайских санитарно-эпидемиологических экспертов, которые со всей откровенностью поделились проверенным опытом и наработками в области диагностики, лечения, профилактики и контроля эпидемии. Направлены 26 медгрупп в 24 срочно нуждающиеся страны для очного обмена и содействия. В дальнейшем китайская сторона будет продолжать предоставлять помощь.

Вопрос: В борьбе с эпидемией Китай применяет много инновационных высоких технологий и значительно улучшает эффективность профилактики и контроля, к чему проявляют большой интерес правительства и народы многих стран. Не могли бы Вы поделиться с нами более подробной информацией об этом?

Ответ: Китай в полной мере использует большие данные, искусственный интеллект и другие новейшие технологии для анализа и прогноза тенденции развития COVID-19. Эти инструменты также применяются в эпидемиологических расследованиях в целях поиска каждого заражённого и отслеживания каждого его тесного контакта для принятия карантинных мер. В соответствии с законодательством создана база данных для предоставления информационных услуг по контролю вирусных рисков, точного распознавания различных групп, прогнозирования риска вирусной инфекции в различных регионах, а также содействия упорядоченному перемещению людей и возобновлению работы производства. С помощью онлайн-платформ, основанных на технологии 5G, исследовательские группы эпидемиологов, находящиеся за тысячи километров в отдалённых горных районах, могут участвовать в обсуждениях с ведущими экспертами в режиме реального времени.

С авторизацией граждан были внедрены QR-коды здоровья, созданные с помощью приложения в мобильном телефоне (сохраняет и идентифицирует персональные данные о состоянии здоровья, месте проживания, истории перемещений и наличии/отсутствии контактов с подтверждёнными или предполагаемыми случаями заражения) и цифровые записи перемещения (приложение в мобильном телефоне, записывающее историю перемещений владельца внутри страны и за границей в течение последних 14 дней) используются в качестве пропусков для поездок, посещений школ и работы и доступа к определённым общественным местам, а также для других повседневных нужд. Благодаря технологии больших данных, разработана электронная «эпидемическая карта», где отмечаются места выявления случаев заражения и количество заражённых с указанием конкретных названий и адресов жилых общин, чтобы предоставить населению удобства для защиты от инфекции.

Кроме того, интеллектуальная измерительная система может измерять температуру большого количества движущихся людей. Была экстренно разработана вспомогательная диагностическая система для изучения снимков лёгких заражённых коронавирусом, которая может поставить диагноз за 3 секунды, что предоставляет данные для поддержки анализа и прогноза тенденции развития эпидемии, принятия мер по профилактике и контролю, мониторинга перемещения людей и клинической диагностики. Интеллектуальные роботы согласно установленной программе проводят дезинфекцию путём распыления, распределяют медикаменты и еду, а также измеряют и анализируют показатели здоровья пациентов. Беспилотные аппараты широко используются в надзоре и инспекции, звуковой противоэпидемиологической пропаганде и дезинфекционной работе. Неконтактные способы частично заменяют традиционный ручной труд и значительно снижают риск перекрёстной инфекции, вызванной контактами между людьми.

В качестве важной составляющей опыта Китая в борьбе с эпидемией, беспилотные аппараты, интеллектуальные диагностические системы и другие технологии были внедрены в профилактике и контроле эпидемии во многих странах. Убеждён, что они будут продолжать способствовать глобальной противоэпидемиологической борьбе.

Вопрос: Лекарства традиционной китайской медицины дают существенный эффект при лечении пневмонии, вызванной COVID-19. Пожалуйста, расскажите подробнее об этом.

Ответ: Традиционная китайская медицина и её лекарственные средства являются достоянием древней китайской науки, сочетающей в себе функцию профилактики лечения и реабилитации. Они уходят своими корнями в далёкое прошлое, отличаются обширностью и глубиной. Китайский учёный Ту Юю в 2015 году получила Нобелевскую премию по медицине за открытие артемизинина – лекарства традиционной китайской медицины против малярии. По неполной статистике ВОЗ артемизинин спас несколько миллионов жизней людей во всём мире и каждый год исцеляет тысячи миллионов больных. Лекарственные средства традиционной китайской медицины оказывают значительный положительный эффект при лечении атипичной пневмонии (SARS), гриппа H1N1 и других инфекционных заболеваниях за последние годы.

В профилактике и контроле пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, лекарственные средства традиционной китайской медицины принимают беспрецедентное широкое участие. В общей сложности в Китае 92% пациентов с коронавирусной пневмонией лечились с использованием методов традиционной китайской медицины и в 90% случаях это дало положительный результат. Разработан план диагностики и лечения коронавирусной пневмонии с использованием традиционной китайской медицины и сформирован китайский вариант по борьбе с COVID-19, сочетающий опыт западной и китайской медицинских школ. Отобраны три формулы и три лекарства традиционной китайской медицины, которые доказали хороший клинический эффект, снизили уровень заболеваемости и смертность, предотвратили прогрессирование заболевания, а также улучшили показатели эффективности лечения и ускорили выздоровление пациентов. Китай уже пожертвовал лекарственные средства традиционной китайской медицины нескольким странам и регионам, где были зарегистрированы случаи заражения. Группы экспертов традиционной китайской медицины были направлены за границу для поддержки борьбы с эпидемией. Новейший план диагностики и лечения с использованием традиционной китайской медицины был переведён на английский язык в качестве справочной информации для всех стран. Мы убеждены, что традиционная китайская медицина была, остаётся и будет важным оружием в борьбе человечества с эпидемией.

Изучение традиционной медицины в Туркменистане имеет долгую историю, в частности способы лечения с использованием лекарственных растений пользуются широкой популярностью и получают высокую оценку среди населения. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал 11 томов книги «Лекарственные растения Туркменистана», которые обладают высокой ценностью в качестве медицинского справочника. Первый том данной книги был переведён на китайский язык и опубликован в Китае. Господин Президент рекомендовал окуривание дымом гармалы для предотвращения инфекционных заболеваний. Посольство Китая в Туркменистане также применяет данный способ для обеззараживания и дезинфекции.

Китай и Туркменистан уделяют повышенное внимание и прилагают большие усилия к продвижению развития традиционной медицины, в этой области имеется широкая перспектива двустороннего сотрудничества. Обе стороны уже начали обсуждение открытия Центра китайской медицины в Туркменистане, где не только будут предоставляться услуги диагностики и лечения, но и осуществляться совместная разработка лекарств, что послужит на благо двух народов. В настоящее время десятки студентов из Туркменистана учатся по специальности «Китайская медицина» в Пекинском университете китайской медицины. Первые бакалавры закончат обучение в 2022 году. Мы рассчитываем на то, что к тому времени будет создан Центр китайской медицины в Туркменистане и там будут работать эти туркменские специалисты, которые будут иметь возможность реализовать свои ум и талант, способствовать взаимному обучению традиционной медицине Китая и Туркменистана, а также внести свой вклад в здоровье и благополучие народов Туркменистана и всего мира.

Вопрос: Какое влияние оказывает эпидемия на мировую экономику?

Ответ: Эпидемия пневмонии, вызванная новой коронавирусной инфекцией, распространяется в более 200 странах и регионах и нанесла серьёзный удар по глобальной экономике, обществу и финансовой системе с точки зрения снабжения и спроса. Спад глобальной экономики уже стал общим признанием разных стран. По прогнозам экспертов Международного Валютного Фонда мировая экономика в течение 2020 года сократиться на 3%. Всемирный Банк считает, что в 2020 году спад глобальной экономики составит 5,2%.

В связи с тем, что в разных странах в той или иной степени введены санитарно-эпидемиологические меры по ограничению перемещения людей и потока товаров, приостановлению деловой деятельности и т.д., во всём мире объёмы производства предприятий недостаточны, потребительский спрос значительно снижается, международная торговля и инвестиции существенно уменьшаются, много важных международных цепочек поставок обрывается и подвергается риску обрыва. С другой стороны, в целях преимущественного обеспечения продукцией на внутреннем рынке немалое количество стран предпринимает политику ограничения экспорта сельскохозяйственных продуктов и медицинских средств, торговый протекционизм и унилатерализм наращиваются и усиливаются, что ещё более ухудшает глобальную экономическую ситуацию.

Оглядываясь в историю развития человечества, угроза и шанс всегда сопровождают друг друга. Перед данной угрозой разным странам следует относиться к текущей экономической ситуации с всесторонней, диалектической, рациональной и долгосрочной точки зрения, стремиться к поиску новой возможности и открытию новой обстановки в трудном положении. В процессе борьбы народов разных стран с эпидемией, возобновления работы и производства индустрии «интернет вещей» развивается ускоренными темпами, логика и способ торговли меняется. Следует отметить, что уже стало ясным направление перехода человечества из информационного сообщества в интеллектуальное общество, для чего закладывают необходимый фундамент прогресс и применение больших данных, 5G, искусственного интеллекта и других технологий. Эпидемия повлекла за собой спад глобальной экономики, но одновременно будет порождать больше точек роста экономики и придавать мощный стимул международному торгово-экономическому сотрудничеству и трансформации мировой экономической структуры.

Вирус не имеет границ, разные страны должны рука об руку развивать сотрудничество и совместно реагировать. Чтобы смягчить глобальные экономические последствия эпидемии, разным странам также следует, объединив совместные усилия, развивать сплочённое сотрудничество, укреплять координацию макроэкономической политики, совместно способствовать восстановлению мировой экономики и раскрытию потенциала развития. Китай будет продолжать скоординированное продвижение профилактики, контроля эпидемии и социально-экономического развития, в условиях нормализации ситуации с профилактикой и контролем, способствовать общей стабильности внешней торговли, надлежащим образом проводить третий Китайский Международный Импортный ЭКСПО, активно наращивать импорт, развивать масштабный рынок на более высоком уровне, открытый всему миру; значительно сокращать отрицательный список для доступа иностранных инвестиций, ускорять строительство экспериментальных свободных торговых зон и порта свободной торговли в провинции Хайнане, создавать благоприятный рыночный климат для обеспечения конкуренции между отечественными и иностранными предприятиями на равной и справедливой основе; продвигать высококачественное совместное строительство «Одного пояса, одного пути», придерживаться принципов «совместное консультирование, совместное строительство и совместное использование», развивать взаимовыгодное и взаимовыигрышное сотрудничество; стимулировать либерализацию и упрощение процедур в области торговли и инвестиций, твёрдо защищать механизм многосторонней торговли, совместно обеспечивать стабильность международных цепочек производства и поставок.

Человечество – сообщество единой судьбы, а народы разных разделяют горе и радость. Китай строит план своего развития с точки зрения открытости, сотрудничества и совместного выигрыша и готов с разными странами мира вместе продвигать создание мировой экономики открытого типа, а также развитие экономической глобализации в направлении инклюзивности, общедоступности, сбалансированности и всеобщего выигрыша./// nCa, 23 июня 2020 г.