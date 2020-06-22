Западные СМИ застряли в до-коронавирусной эпохе

Тарик Саиди

«Прошлое – это чужая страна, там все по-другому». – …С этой фразы начинается роман Лесли Хартли «Посредник».

Covid-19 провел жирную черту между прошлым и настоящим. Ее нельзя стереть.

Основные западные СМИ, к сожалению, так и не смогли примириться с этим фактом. Они все еще застряли в прошлом.

Еще более жалким является состояние тех изданий, которые позиционируют себя как своего рода СМИ, но на самом деле являются сиренами тех, кто накачивает их деньгами. —– Кто платит, тот и заказывает музыку.

Covid-19 – это глобальный вызов, и он требует единого глобального ответа. Многие из нас уже поняли, что пост-коронавирусного сценария не существует. Мы должны научиться управлять им и жить с ним; и нам это под силу.

Мы также должны быть готовы к любого рода изменениям и комбинациям этой группы вирусов. Это только вопрос времени.

В последнее время в западных средствах массовой информации, особенно в спонсируемых СМИ, наблюдается тенденция указывать пальцем на Центральную Азию и критиковать то, как региональные правительства решают проблемы пандемии.

Угомонитесь!

Рискуя показаться бессердечным, следует отметить, что Соединенные Штаты, страна, провисшая под собственной исключительностью, казалось бы, должны были знать правильный способ борьбы с Covid-19. Невероятно.

На самом деле, все понимают, что только три вещи спасут от распространения Covid-19: 1. Личная гигиена; 2. Социальная дистанцированность и изоляция; и 3. Дисциплина.

Давайте возьмем страну наугад, например, Соединенные Штаты. — Людям дали оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск с работы, чтобы они не подхватили вирус друг от друга, а они вместо этого отправились в бары. Их выгоняют из баров, а они толпятся на пляжах, их разогнали с пляжей, а они находят предлог для сборищ на улицах и в парках.

Давайте возьмем еще одну страну наугад, например, Китай. — Если правительство просит людей оставаться дома, они остаются дома; и правительство организует им доставку продуктов, лекарств и других предметов первой необходимости. Если людей просят избегать поездок в тот или иной город или выезжать куда-либо, они выполняют это требование.

Какая страна лучше справится с Covid -19? — Элементарно.

Если страна может построить специализированную больницу прямо с нуля за восемь дней, а другая страна не может обеспечить население масками для лица за восемь недель, то кому лучше удастся разобраться с последствиями Covid-19?

Не менее важно, какая страна служит хорошим примером для Центральной Азии?

* * *

В прошлом веке средства массовой информации были более подвижными. Тогда была возможность опережать события. Эта способность печально утрачена.

Говорим ли мы о телевизионных каналах с глобальным охватом или о газетах с межконтинентальным влиянием, все они либо разделены по воображаемым линиям, либо борются за выживание. Большинство из них, похоже, специализируются на мелочности.

Спонсируемые СМИ еще хуже. Они звучат как плакальщики, которым заплатили, – скорбят по системе, которая так и не стала жизнеспособной.

Центральная Азия изучила этот факт через внимательные наблюдения.

Страны Центральной Азии работают над двухуровневой целью самообеспечения: 1. Базовая самообеспеченность; и 2. Стратегическая самостоятельность.

Мы рассмотрим понятие самостоятельности в отдельной серии статей.

На данный момент достаточно сказать, что стремление к самодостаточности также служит звукоизолирующим щитом против хриплого шума спонсируемых западных СМИ.

Слова Хартли очень ценные: «Прошлое – это чужая страна; там все по-другому».

Тем, кто решил продолжать жить в прошлом, мы желаем всего наилучшего. /// nCa, 22 июня 2020 г.