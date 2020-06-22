Астраханская область реализовала судостроительные заказы Туркменистана на сумму $750 млн.

Эльвира Кадырова

Вопросы межрегионального сотрудничества между Туркменистаном и субъектами Российской Федерации были обсуждены в ходе заседания российско-туркменской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. На эту тему с докладом выступил Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области, являющейся давним и надежным партнером Туркменистан.

«Туркменистан является стратегическим партнёром и близким другом для Астраханской области», подчеркнул Бабушкин.

За последние годы на астраханских верфях по заказу Туркменистана были реализованы проекты на сумму более 750 млн. долл. США. В числе проектов – строительство нефтедобывающих платформ, ремонт буксиров, сухогрузов и танкеров.

По предложению туркменской стороны, Астраханские судоверфи начали проработку проекта по строительству контейнеровоза.

Кроме того, Астраханская область готова наращивать взаимную торговлю, в том числе по сельхозпродукции и промышленным товарам.

«В этой связи считаю важным вернуться к изучению возможности открытия в Астраханской области Торгового дома Туркменистана, а также логистического центра, где товары, поступающие из Туркменистана в Россию и следующие в обратном направлении, проходили бы все таможенные и иные необходимые процедуры», – предложил Бабушкин.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов выразил готовность к детальному рассмотрению вопросов сотрудничества в сфере судостроения.

«Туркменистан – нефтедобывающая страна, поэтому такая продукция у нас всегда будет востребована», – сказал он.

Также, стороны выразили заинтересованность в развитии транспортного сообщения, и прежде всего – в налаживании регулярной автопаромной линии между портами Оля и Туркменбаши, организации прямого авиасообщения между Ашхабадом и Астраханью.

19 июня состоялась онлайн встреча сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова и А.Л.Оверчука, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Стороны рассмотрели актуальные направления сотрудничества в области промышленности, транспорта, цифровых технологий и финансовых операций./// nCa, 22 июня 2020 г.