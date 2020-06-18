Визит Президента Туркменистана в Балканский велаят нацелен на поощрение частного фермерства

Новости и комментарий nCa

В среду (17 июня 2020 года) президент Бердымухамедов посетил частное земледельческое хозяйство и агропромышленный комплекс в Берекетском этрапе Балканского велаята.

Как и во время предыдущих визитов в Лебапский, Марыйский и Дашогузский велаяты, цель состояла в том, чтобы поощрить частных фермеров и подчеркнуть их вклад в достижение и поддержание базовой самообеспеченности в стране.

Президент посетил земледельческое хозяйство Тагандурды Байрамгулыева. Фермер засеял пшеницей сорта Берекет 17 гектаров арендованной земли. Ожидаемая урожайность – 40-45 центнеров с гектара.

Президент проехал по полю на зерноуборочном комбайне John Deere, дав старт зерноуборочной страде.

На другом конце поля президент ознакомился с представленной сельскохозяйственной техникой, в основном от CLAAS и John Deere, которые являются традиционными партнерами Туркменистана. Он заинтересовался особенностями трактора CLAAS.

Бердымухамедов обратился к туркменским СМИ с просьбой осветить большую работу, проводимую фермерами, особенно в частном секторе.

Ознакомившись с экспозицией хлебобулочных изделий, глава государства побеседовал с женщинами, которые занимались в это время приготовлением национальных блюд для гостей.

Следующей остановкой стал агропромышленный комплекс “Nurly Meýdan”, занимающий 393 гектара арендованной земли. Комплекс принадлежит предпринимателю Тачмырат Тувакову. Земельный надел фермер получил в 2013 году.

Этот фермерский комплекс является прекрасным примером эффективного использования земли.

Здесь расположились следующие объекты:

птицеводческий комплекс с цехом по производству куриного мяса проектной мощностью около 8 тысяч тонн в год. В настоящее время отсюда в торговую сеть ежегодно поставляется 5 тысяч тонн продукции.

Птицеферма с вольерами для кур-несушек – на 16 миллионов яиц, с инкубаторами, предназначенными для вывода 12 миллионов цыплят

Завод по производству кормов для птиц годовой мощностью 72 тысячи тонн

Животноводческий комплекс, рассчитанный на 100 тонн мяса в год

Теплица, где ежегодно выращивается 500 тысяч роз.

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Как видно из визитов Президент Бердымухамедова в Лебапский, Марыйский и Дашогузский велаят, каждый раз акцент делался на несколько иной области базовой самообеспеченности.

Так было и в поездке по Балканскому велаяту.

Фермерский комплекс Nurly Meýdan, принадлежащий Тувакову, представляет собой микрокосм. Хозяйство, занимающее площадь менее чем 400 гектаров, обеспечивает рынок яйцами, куриным мясом и продуктами из куриного мяса, бараниной и говядиной, а также продуктами их переработки, кормами для кур и различными видами цветов.

При этом комплекс в своей деятельности мало зависит от импорта. Большая часть того, что требуется для ведения фермерского хозяйства, выращивается или производится на собственных землях.

Одним словом, в способности процветать в собственной среде с наименьшей поддержкой извне, и заключается идея основной продовольственной самостоятельности. /// nCa, 18 июня 2020 г.