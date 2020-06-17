Визит Президента Туркменистана в Дашогузский велаят выявил основные аспекты концепции самообеспечения

Новости и комментарий nCa

Президент Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Дашогузском велаяте, во вторник утром посетил земледельческое хозяйство Аманяза Бердыева в этрапе имени С.А.Ниязова.

Бердыев арендовал 21 гектар земли, на которой засеял пшеницу сорта Хасыллы. По его оценкам, урожайность составит 40 центнеров с гектара.

Президент, сев за руль комбайна, проехал с одного конца поля на другой, чтобы дать старт сбору урожая.

На другом конце поля президент осмотрел выставленную сельскохозяйственную технику, в основном от CLAAS (Германия) и John Deere (США).

Примечательно, что в сельскохозяйственном институте Туркменистана, находящемся в Дашогузе, преподаются предметы по эксплуатации и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники.

Президент проявил особый интерес к 8-рядной хлопковой сеялке John Deere.

Затем глава государства отправился на сельхозпредприятие “Altyn tug”, которое принадлежит Исагулы Гарабаеву.

У Гарабаева имеется теплица, которая была построена в 2019 году. Здесь выращиваются помидоры сорта «Gök ýaýla», сорта красного болгарского перца «Bitarap-20» и жёлтого – «Nabat», а также клубника сорта «Datly».

Годовой урожай составляет около 2500 тонн томатов, 20 тонн клубники и 4 тонны болгарского перца. В теплице работают 120 рабочих.

Гарабаев рассказал, что планирует начать выращивать бананы в своей теплице.

Президент предложил также поэкспериментировать с цитрусовыми и ананасами.

Президент отметил, что по мере расширения возможностей страны по выращиванию плодоовощной продукции назрела острая необходимость строительства новых холодильных сооружений.

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Картина та же, но акценты другие. Как и в ходе своих визитов в Лебапский и Марыйский велаяты в начале этого месяца, президент Туркменистана посетил сельхозугодия и теплицу во время своей поездки в Дашогузский велаят.

Тот факт, что президент Бердымухамедов лично сел за руль зерноуборочного комбайна, чтобы дать старт жатве зерновых на поле Аманяза Бердиева, подчеркивает важный аспект – жизненно необходимо привлекать молодые таланты в сельское хозяйство, если страна хочет достичь и сохранить базовую самообеспеченность.

Продовольственное самообеспечение является неотъемлемой частью базовой самообеспеченности.

Туркменистан отдает себе отчет в том, что миру так или иначе придется жить с Covid-19. В конечном счете от этого штамма коронавируса будет найдена вакцина и противоядие, но он не исчезнет полностью.

Сейчас стоит двухуровневая задача: 1. Продолжать обеспечивать защиту от проникновения коронавируса; и 2. Смягчить экономические последствия коронавируса из-за его распространенности в соседних странах и во всем мире.

Стремление и тщательное поддержание базовой самообеспеченности позволят создать своеобразный защитный щит от глобальных трудностей, связанных с Covid-19. /// nCa, 17 июня 2020 г.