Во время и после Covid-19: комментарии пациентов

Репортаж nCa

Социальные сети полны людей, которые рассказывают свои истории о том, как они пережили Covid-19, и как они чувствуют себя сейчас.

Несмотря на то, что двух абсолютно одинаковых случая нет, их рассказы могут дать некоторое представление о том, чего ожидать, когда поражен этим штаммом коронавируса.

На сайте Reddit – чрезвычайно популярном веб-сайте для массового взаимодействия – открыта тема, которая начинается с вопроса: Выжившие после Covid, какие изменения вы заметили в своем здоровье с момента выздоровления?

Ответов огромное множество. Вот некоторые из них:

Каждый ответ, приведенный здесь, указан под ником, который используется пользователем в сети.

Некоторые ответы содержат полезные советы.

Snidosil – Я заболел Covid в начале марта. Мне 69 лет. Когда я пришел в себя, то пару недель страдал одышкой. Возможно, у меня все еще немного снижена функция легких, но я почти вернулся к норме.

WiseWordsFromBrett – 50 лет , почти точно такая же история, но я все еще задыхаюсь, когда проходу больше одного лестничного пролета

UnpopularOpinion92 – мне 28 лет. Я заболел в конце марта. У меня была одышка около месяца, после чего я снова чувствую себя на 100% нормально. Как будто этого никогда и не было

Fluffnpuf – Тоже самое. Заболел в конце марта. У меня была одышка, которая медленно исчезала в течение двух месяцев, но теперь я полностью в порядке. И у меня легкая астма.

YouDontKnowSquat – Мне 31. Заразился в начале апреля. До карантина я каждый день занимался в тренажерном зале, чередуя кардио-и силовые тренировки. Я все еще не в состоянии выполнять интенсивные физические упражнения. Я не так часто задыхаюсь, но это забирает все мои запасы энергии на весь день. У меня был Covid и пневмония вдобавок ко всему, я однажды обратился в скорую помощь, но никогда не нуждался в аппарате искусственной вентиляции легких или чем-то еще, так что я бы предположил, что у меня был умеренный случай.

mossbros2 – мне 24 года, я мужчина, полностью здоровый. Заразился Covid в самом начале изоляции. Я действительно болел в течение двух недель и в целом мне потребовалось шесть недель, чтобы восстановиться, поначалу даже просто ходить было трудно. Но теперь я полностью вернулся к нормальной жизни, к хорошему здоровью.

Justajiggygiraffe – мне 28 лет. Начала болеть 15 марта и лежала в течение 4-5 недель, полностью, опустошительно истощенная и с одной из самых страшных головных и глазных болей, которые у меня когда-либо были (как у хронического страдающего мигренью). После того, как я “выздоровела”, у меня все еще были регулярные головокружения, когда я вставала, ходила, любой вид незначительной деятельности. Я чуть не упала в обморок, занимаясь экстремальным видом спорта – развешиванием белья. Это было самым большим для меня, затянувшимся истощением и полная потеря всей моей мышечной массы и выносливости. От короткой и медленной ходьбы у меня внезапно появляется сильная одышка, и мне приходится сидеть, зажав голову между коленями, делать глубокие вдохи и пить немного воды, потому что мое лицо внезапно совершенно немеет, в ушах звенит, а в глазах темнеет. Теперь такие приступы случаются реже, но все же по паре в неделю, а не по паре в день. Я думаю, что, исходя из темпов восстановления, пройдет еще месяц или два, прежде чем они полностью прекратятся. Я не знаю, как долго мышцы будут восстанавливаться. Я нахожу, что они становятся невероятно слабыми в одночасье.

Lewdite – увеличьте потребление натрия, он помогает поднять и отрегулировать ваше кровяное давление. У меня есть похожие проблемы. И убедитесь, что вы едите насыщенные питательными веществами блюда, чтобы окупить ресурсы, которые ваше тело потеряло во время восстановления. Куриный суп с рисом – мое любимое блюдо.

Cracked_liver – сдайте анализ на POTS (синдром постуральной ортостатической тахикардии). Это может начаться после вирусной инфекции. Многие ваши симптомы звучат именно так.

patrick_ritchey – мне 22 года, и, несмотря на всю вероятность, болезнь поразила меня очень сильно. Я провел в больнице 3 дня и у меня были обычные симптомы, такие как высокая температура, сухой кашель и серьезные трудности с дыханием. Прошло почти 2 месяца, но мои легкие частично повреждены, и у меня есть проблемы с дыханием даже при медленном беге.

PhoneJazz – разнообразие симптомов от одного человека к другому просто ужасает. Это похоже на то, как Covid крутит колесо, чтобы увидеть: “Какую систему органов я испорчу у этого конкретного человека?”

Bekiala – я тоже об этом думал. У некоторых людей нет никаких симптомов. Одна моя подруга только узнала, что у нее это было, потому что она пошла в больницу рожать (это было в Италии, они проверяют всех). Она была позитивна и у нее никогда не проявлялись симптомы.

Bitterbuffaloheart – моя подруга довольно хорошо информирована о Covid, и она говорит, что существует 8 различных штаммов, так что, возможно, это объясняет, почему людей такой разный опыт.

Thatsrealneato – Я видел статью о статье, в которой говорилось, что Covid на самом деле не является респираторным заболеванием, а скорее поражает кровеносные сосуды. Это может объяснить различия в заболевании. В статье было высказано предположение, что у большинства людей заражаются легкие, и он атакует кровеносные сосуды, которые доставляют кислород к остальной части тела, но как только он попадает в кровоток, он может перемещаться в другие области и повреждать кровеносные сосуды в других органах.

ocean_nerd –Я заболел в первую неделю апреля. У него была интенсивная одышка в течение примерно 2 недель и головокружение/истощение волнами в течение примерно 3 недель. С тех пор у меня постоянно сильный кашель, который никак не проходит! У меня будет несколько дней, когда я не буду кашлять, а на следующий день будет хуже, чем раньше!

Кроме того, мне 32 года, я не курю и физически здоров. Этот кашель ощущается так, как я представляю себе кашель хронических курильщиков.

Lipizzaner – день 82-й и до сих пор не восстановился. (30 лет, активный и здоровый до этого. У меня был легкий случай с одышкой, головной болью, усталостью, но настоящий удар был, когда моя периферическая нервная система решила выйти из себя (пост-вирусный неврит). Моя грудь горит и болит на ощупь, ноги и руки тоже горят, с другими меняющимися симптомами, такими как боль в спине, вздутие живота, головокружение, затуманенное зрение. Пост-вирусная усталость также означает, что я не могу делать ничего физического без того, чтобы она не сбивала меня с ног в течение нескольких дней. Для других “долгожителей”, таких как я, наши симптомы пугающе похожи на ME/CFS.

Пожалуйста, знайте, что это не двухнедельный вирус для многих людей. Некоторые из нас были больны еще до того, как началась изоляция, черт возьми. Мы совсем не восстановились.

https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/06/covid-19-coronavirus-longterm-symptoms-months/612679/

stephJaneManchester – в этом я с вами согласна! Я заболела еще до изоляции. Начальная стадия была не так уж плоха. Всего пару дней тошноты и лихорадки / болей. Не было ни боли в горле, ни кашля. Однако пост-вирусная стадия была ужасной. Я все еще не пришла в себя. Это уничтожило меня. Я всегда устаю, и у меня нет никакой энергии. Должна признаться, я несколько раз плакала над тем, как дерьмово я себя все еще чувствую.

KyrieEleison_88 – у нас с мужем был Covid-19, кроме того, мы из Нью-Йорка. У меня развилась пневмония, как и астма.

После выздоровления я заметила, что у меня снижена функция легких. Я описала это своему врачу. Каждое действие, кажется, заставляет меня задыхаться. Моя астма, которая хорошо контролировалась до COVID-19 и пневмонии, стала кошмаром. Ни одно из моих старых лекарств больше не действует, поэтому мы с доктором пытались найти новый препарат. Я благодарна за преднизон.

мой муж, который не астматик, также сказал, что проблемы, с которыми он продолжает сталкиваться, также связаны с его легкими. Он говорит, что не может сделать больше хороший глубокий вдох.

кроме того, изменилось мое чувство вкуса. Я потеряла обоняние. Оно в основном вернулось. Но вкус уже не тот, что прежде.

COVID-19 ужасен, у меня никогда раньше не было такого озноба. все тело сотрясал озноб, который длился неделями. Мне никогда не было одновременно жарко и холодно.

Holymolyyo – у меня было это, но показал только один симптом – Ковидные пальцы ног, и да, это реально. Я действительно думал, что мой доктор шутит, когда она сообщила мне об этом. Это было в конце марта, и мои пальцы только сейчас начинают выглядеть менее фиолетовыми/более нормальными. В то время как это происходило, это было раздражающе, но не слишком болезненно, просто странно. Я не знаю, связано ли это с Covid или изоляцией, но с тех пор, как я узнал об этом, у меня случаются довольно экстремальные перепады настроения. В некоторые дни я очень оптимистичен и использую этот опыт как возможность работать над эмоциональным ростом, а в другие я просто чувствую себя подавленным и полностью застрявшим в своей собственной голове.

Ред: если кто-то в настоящее время испытывает это, опустите ноги в теплую воду с 1/8 -1/4 стакана уксуса и 1 столовой ложкой соли, в течение примерно 20 минут, действительно помогает пи зуде, жжении.

Mountainmama85 – я постоянно хриплю при дыхании и все еще испытываю одышку, просто делая простые вещи, такие как ходьба по лестнице или сбор моих детей, и мне даже пришлось использовать свой ингалятор после выгрузки продуктов на днях. Об упражнениях не может быть и речи.

Voyager_Music – я заболел в начале марта и играл с ним в футбол. (Очевидно, не знал, что у меня это было в то время) интересно, почему болезнь так отличается от человека к человеку?

knowledge_and_love – Ухудшилась моя чувствительность к инсулину. Мне потребовалось 3 месяца регулярного голодания, чтобы обратить этот эффект вспять. Моя сердечно-сосудистая система ухудшилась. Мне потребовалось 2 месяца упражнений, чтобы восстановиться. Мне пришлось вернуть свой план упражнений на уровень, который был год назад. Я стал значительно слабее.

У меня были средние симптомы, продолжавшиеся 16 дней.

Sputnik_Butts – мне 23 года, Тип 1 [диабет]. У меня был целый ряд симптомов, но ничего слишком серьезного, кроме таких, как боль в груди с правой стороны и проблемы с дыханием в течение двух ночей, а затем много кашля в последующие дни. Я не был уверен, что у меня это есть, потому что я не проверялся и просто списывал это на сильную тревогу и недостаток сна. Но затем моя чувствительность к инсулину резко возросла, и теперь, если я обычно принимаю 10 единиц за прием пищи, я обнаруживаю, что мне нужно принимать 13-14, чтобы получить тот же эффект на мой уровень сахара в крови. У меня были симптомы примерно 6 дней. Головная боль безумно сильная, я постоянно физически устаю. На самом деле мне чертовски трудно пить воду, если кто-то еще чувствует это. Обычно я могу выпить полгаллона, но сейчас мне кажется, что трудно выпить чашку за раз. Но в остальном я не чувствую, что умираю. Что касается лекарств, то я просто принимаю DayQuil, чтобы облегчить некоторые симптомы.

Ahnonnymoose – я болел 45 дней, выздоровел за пару месяцев. У меня были некоторые сердечные осложнения, которые, надеюсь, не навсегда. Затяжная усталость, от которой я не могу избавиться, очень неустойчивый аппетит, много боли в суставах, которая приходит и уходит. Несколько раз падал в обморок. Я выздоровел, но большую часть времени чувствую себя не совсем нормально. Мне 26 лет, моему отцу 62, и у него тоже была эта болезнь, и после нее у него были сильные боли в суставах. Ни один из нас больше не может употреблять алкоголь, один глоток, и я чувствую себя отвраительно на следующее утро.

Southernbabe – диагноз поставлен 31 марта, госпитализация не потребовалась. Я вылечилась дома с помощью тайленола, отдыха и жидкости. Я была на больничном в течение 2,5 недель. – Я обычно прохожу полторы мили без проблем по дороге в больницу. Теперь я задыхаюсь, идя пешком 0,2 мили от автобусной остановки, и почти потеряла сознание, пробежав квартал, чтобы попытаться успеть на автобус.

mike-ro-wave – мне 14 лет, и я пережил коронавирус. До этого у меня было довольно плохое здоровье. Я заметил, что у меня есть некоторые проблемы с дыханием, я больше ничего не чувствую, люди все еще относятся ко мне так, будто я болею, хотя я выздоровел 2 месяца назад.

InertiasCreep – я болел в течение шести дней в середине марта и был в добром здравии до этого. Мне 49 лет. После того, как мои симптомы исчезли, мое кровяное давление поднялось, а частота сердечных сокращений в состоянии покоя оставалась на уровне 90 в течение нескольких недель. У меня также были ежедневные приступы сердцебиения, иногда приходилось обращаться в отделение неотложной помощи. В конце концов мой врач назначил мне бета-блокатор, чтобы замедлить сердцебиение.

Мои легкие, кажется, в порядке. Мой уровень кислорода в норме, но, несмотря на это, я всегда чувствую небольшую одышку. Я стал более чувствителен к температуре и регулярно испытываю легкие головные боли, которых у меня раньше не было.

Мне также давали снотворное, потому что у меня бессонница. Если я не буду принимать лекарства, то буду спать меньше трех часов в сутки, а иногда и вовсе не буду. Это действительно отстой, потому что, если я не сплю по восемь часов, я чувствую себя ужасно: тупая головная боль, мышечные боли, усталость и небольшая тошнота. Это как с похмелья. Хотя это может быть просто стресс. Я работаю в сфере здравоохранения и работаю со многими пациентами с положительной реакцией на Covid.

Вообще-то сегодня утром я был на приеме у врача. Мне сделали УЗИ сердца и стресс-тест. Стресс-тест должен был быть девятиминутной тренировкой на беговой дорожке, но мне пришлось остановиться на шести минутах. Я не мог бегать более трех минут. 🙁

Хуже всего было то, что врачи неоднократно говорили, что это просто беспокойство или стресс. До того, как это случилось, я был в полном порядке. Я не чувствовал постоянной усталости, у меня не было никаких проблем со здоровьем, и я не принимал никаких лекарств. Я регулярно работал в две смены и теперь едва могу продержаться восемь часов. Я чувствую, что это состарило меня на 10 лет сразу. Большую часть времени я чувствую себя некомфортно. Я боюсь делать много вещей, потому что я не верю, что у меня все еще есть выносливость или способность больше.

Thehamzaamin– вся моя семья заразилась вирусом две недели назад. У меня был заложен нос, лихорадка в течение двух дней и никакого кашля или одышки. У моего отца была лихорадка в течение 10 дней, ни кашля, ни одышки. У моей мамы была лихорадка в течение 6 дней, легкий сухой кашель и отсутствие одышки. У моего брата тоже были симптомы, похожие на симптомы моей мамы. Все мы уже выздоровели и чувствуем себя намного лучше. Обоняние и вкус возвращаются к нам медленно. Симптомы варьируются от человека к человеку.

Настоящая проблема с вирусом заключается в том, как отвратительно он заставляет вас чувствовать себя в течение двух недель. Вы обеспокоены сообщениями о том, что люди умирают от него. Ваше тело всегда устает, и вы чувствуете сонливость все время. Употребление пищи – это рутина, так как нет ни вкуса, ни запаха. Вы много потеете или ощущаете озноб. Кроме того, вы не можете покинуть свою комнату из-за социальных мер, которые вы должны соблюдать. Все это накладывается, и через неделю вы начинаете сомневаться в своем здравомыслии.

Midnight_Moon29 – страшно видеть, как люди болеют так по-разному. Вы можете прочитать о ком-то в том же возрасте, довольно здоровом, но один выздоровел через пару недель, а другой почти умирает. /// nCa, 15 июня 2020 г.

Ссылка на линию сообщений: https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/h7qfe2/survivors_of_covid_what_changes_have_you_noticed/