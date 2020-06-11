Туркменистан – визит Президента в Марыйский велаят нацелен на укрепление продовольственной самодостаточности

Новости и комментарий nCa

В среду (10 июня 2020 года) президент Бердымухамедов посетил земледельческое хозяйство и сельскохозяйственное предприятие в Марыйском велаяте. Цель состояла в том, чтобы оценить и поощрить частных фермеров.

Президент, ранее совершавший аналогичный визит в Лебапский велаят, утром поехал на ферму Аманберды Пурсахедова в Векильбазарском этрапе Марыйского велаята.

Пурсахедов посеял пшеницу сорта «Гошант» на 25 гектарах арендованной земли. Ожидаемая урожайность составляет более 40 центнеров с гектара.

Центр – это 100 единиц веса. Там, где вес измеряется в фунтах, центр будет равен 100 фунтам. В Туркменистане, где единицей веса является килограмм, центнер – это 100 кг.

«Гошант» – это высокоурожайный сорт пшеницы, устойчивый к болезням и вредителям и приспособленный к местным климатическим условиям.

Пурсахедов рассказал президенту, что он также выращивает некоторые фрукты и содержит сельскохозяйственных животных.

Президент обратился к женщинам, которые приготовили для гостей традиционные туркменские блюда.

После фермы Пурсахедова президент направился на сельскохозяйственное предприятие “Эркин Гурлушык” в Огузханском этрапе, которое принадлежит Тойли Чарыеву.

Чарыев ведет свою предпринимательскую деятельность по нескольким направлениям.

Он строит животноводческий комплекс на десяти гектарах земли. У него уже есть стадо в 300 голов, и к концу года он планирует довести его до 750 голов.

Его виноградники, фруктовые сады, огороды и бахчевые поля раскинулись на 300 гектарах.

Выращивание яблок – это специализация Чарыева. Он восстановил засоленные земли в 2017 году, чтобы начать выращивать яблоневый сад.

На землях Чарыева работают около 50 человек, а с ростом бизнеса количество сотрудников увеличится до 150.

Позже в среду президент вернулся в Ашхабад.

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Во вторник президент Бердымухамедов посетил Лебапский велаят, а в среду – Марыйский. Он общался только с частными фермерами.

Это дает очень четкий сигнал: поддержание базовой самообеспеченности в области основных продуктов питания является обязанностью частного сектора. Правительство будет оказывать всю необходимую материальную, административную и правовую поддержку, но в конечном счете именно частный сектор должен тщательно планировать и усердно работать над обеспечением продовольственной безопасности на уровне базовой самообеспеченности.

Здесь важно вкратце остановиться на концепции базовой самостоятельности.

Существует два уровня самостоятельности – базовая самостоятельность и стратегическая самостоятельность.

Базовая самообеспеченность означает, что в случае чрезвычайной ситуации, такой как пандемия, когда страна на длительный период отрезана от своих соседей, когда средства трансграничного транспорта ограничены, необходимо обеспечить адекватное снабжение продовольствием и медикаментами из местных источников.

Базовая самообеспеченность не предполагает роскоши. Это, конечно, выше, чем режим выживания, но выбор людей будет ограничен тем, что их земля может вырастить и теми продуктами, которые производятся предпринимателями из местного сырья.

В период пандемии – и неизвестно, как долго она продлится – приоритетом правительств всех стран, включая правительство Туркменистана, является обеспечение базовой самообеспеченности.

Важно отметить, что, поощряя частный сектор, правительство Туркменистана не планирует отказываться от своих обязательств. Та или иная форма государственно-частного партнерства будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо. Кроме того, правительство через свои собственные структуры и торговые точки будет продолжать поставлять населению продукты первой необходимости.

Мы вернемся к концепции базовой самостоятельности и стратегической самостоятельности в наших последующих комментариях. /// nCa, 11 июня 2020 года