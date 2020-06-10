Президент Туркменистана объезжает регионы, чтобы простимулировать развитие сельскохозяйственного сектора

Новости и комментарий nCa

Президент Туркменистана Бердымухамедов объезжает велаяты с целью поощрения и поддержки сельского хозяйства. Во время первого этапа визитов он посетил две частные фермы в Лебапском велаяте во вторник (9 июня 2020 года).

Первой остановкой стала небольшая частная ферма на территории фермерского объединения “Ватан” в Чарджевском этрапе. Арендатор Бердымурат Нармедов посеял пшеницу на участке площадью 20 гектар. Ожидаемая урожайность – 40-45 центнеров с гектара.

Урожай уже готов к сбору, и уборочная техника начала работать в присутствии президента и гостей.

Вице-премьер Оразгельдиев (сельское хозяйство) показал президенту образцы некоторых сельскохозяйственных продуктов, выращенных частными фермерами в этом регионе.

Президент отметил, что научно-исследовательский институт сельского хозяйства и другие научно-исследовательские центры должны поддерживать фермерское сообщество в деле расширения ассортимента местной продукции, повышения продуктивности почв и урожайности.

После фермы Нармедова президент посетил площади, возделываемые сельскохозяйственным предприятием Tebigy Ekin.

Tebigy Ekin принадлежит Рустему Бяшимову. Предприниматель посеял картофель на 370 гектарах земли. По его оценкам, урожайность составит около 200 центнеров с гектара.

В хозяйстве Бяшимова работает более 200 человек.

Он сообщил президенту, что техника для сбора картофеля была закуплена в Германии в рамках программы государственной поддержки частных фермеров.

Излишки продукции после выполнения государственного задания будут продаваться непосредственно на рынки, сказал он президенту.

По завершении своего визита президент направился в Марыйский велаят.

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Что бы ни происходило, люди должны есть. — Это один из первых уроков, усвоенных миром. Каждая страна, будь то непосредственно затронутая пандемией Covid-19 или косвенно через ее последствия, должна обеспечить наличие достаточного количества продовольствия для удовлетворения потребностей населения.

Чтобы безопасно пережить кризисный период Covid-19, каждая страна должна поддерживать продовольственную безопасность.

Продовольственная безопасность в этом ограниченном смысле состоит из двух элементов: 1. Основные сельскохозяйственные продукты, включая продовольственное зерно, рис, овощи и фрукты, должны производиться на местном уровне; и 2. Они должны быть доступны на рынках по доступным ценам.

Президент Бердымухамедов, признавая тот факт, что в ближайшее время мир еще не освободится от последствий пандемии, отправился в турне с целью поощрения фермерских общин в Туркменистане.

Он, в частности, побеседовал с частными фермерами и предпринимателями, занимающимися производством продуктов питания, чтобы подчеркнуть тот факт, что именно на частном секторе лежит задача по насыщению рынков продуктами питания, а государство полностью поддерживает их.

Решения, принятые правительством в течение последних нескольких лет, в том числе выделение земли в долгосрочную аренду фермерам и предпринимателям, государственная поддержка в приобретении техники, селекции семян, а также проведение краткосрочных курсов профессиональной подготовки аграриев, доказали свою эффективность в плане укрепления продовольственной безопасности.

Здесь работают две концепции:

Базовая уверенность в себе Стратегическая самостоятельность

В наших будущих комментариях мы рассмотрим эти две концепции более подробно. /// nCa, 10 июня 2020 г.