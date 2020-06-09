Казахстан – Контроль экономического ущерба и готовность к восстановлению после Covid-19

Тарик Саиди

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершил год своего пребывания в должности. Это очень важная веха. Почти половина этого периода прошла в тени Covid-19.

К настоящему времени эксперты и аналитики единодушны во мнении о том, что мир уже никогда не будет прежним. Социальные, культурные, торгово-экономические и промышленные нормы будут кардинально меняться. Между старой нормой и новой нормой будет заметная разница.

Covid-19 представляет собой сложную проблему: сам коронавирус распространяется опасно быстро, хотя уровень смертности ниже, чем при других штаммах подобных вирусов. С другой стороны, он оказал драматическое влияние на жизнь и экономику и будет оставаться таковым еще долгое время. —– Другими словами, справиться с Covid-19 – это одна задача, а разобраться с последствиями Covid-19 – это совсем другая задача.

Пути и средства борьбы с самой пандемией ищет и осуществляет медицинское сообщество. Политик может только обеспечить им материальную и правовую поддержку в выполнении их задачи. Тем не менее, экономика зависит от решений политиков; поэтому реальное испытание лидерства заключается в рассмотрении экономических аспектов этой пандемии.

Для принятия таких решений, которые позволят минимизировать воздействие на экономику и создать условия для быстрого и безболезненного восстановления экономики в пост-пандемический период, требуется здравое мышление, подкрепленное способностью прогнозирования различных сценариев развития событий.

Опустошительная пандемия обрушилась на большинство стран мира. Это выражается в количестве инфицированных людей, проценте смертельных исходов, соотношении и сроках выздоровления и т. д.

Внимание постепенно переключается на экономическое возрождение, и каждая страна должна наметить свой собственный курс, потому что абсолютно одинаковых путей к экономическому восстановлению нет.

Здесь важно представить себе концепцию «экономического подъема».

Говоря об «экономическом возрождении», мы рискуем связать его с идеей материальной, холодной скупостью.

Чтобы не исказить суть вопроса, давайте сформулируем его в резких терминах: должны ли люди умереть от пандемии или они должны умирать от голода?

Это крайний вопрос, но он подчеркивает важность, во-первых, немедленной борьбы с экономическим ущербом; и, во-вторых, готовности к экономическому подъему.

Вся система, которая называется экономикой, должна работать для того, чтобы люди были накормлены, одеты, образованы, обеспечены медицинским услугами, всеми удобствами качественной жизни.

Решения Президента Токаева и его администрации по борьбе с экономическим ущербом и обеспечению готовности к восстановлению заслужили высокую оценку международных институтов и наблюдателей.

Здесь уместно отметить, что успех руководства – это инклюзивный и основанный на широком участии процесс. Лидер может добиться успеха только тогда, когда за ним стоит нация. Успех Токаева и его команды – это успех каждого казахстанца.

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Глобальная сеть профессиональных фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги с отраслевой направленностью KPMG опубликовала краткий отчет 11 мая 2020 года, комментируя ответ Казахстана на Covid-19.

«Правительство объявило о своей готовности к потенциальному кризису, вызванному вирусом. Полный пакет антикризисных мер (за исключением налоговых льгот/мер по отсрочке и поддержки на местном уровне), как ожидается, составит около 4,4 трлн тенге», – говорится в отчете.

Один доллар США равен примерно 400 тенге.

В докладе отмечается, что введено временное снижение НДС на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию и нулевые таможенные пошлины на важные импортируемые товары.

Кроме того, президент пожертвовал 500000 медицинских масок больницам, детским домам и уязвимым группам населения. Строительство трех карантинных модульных комплексов в Нур-Султане, Шымкенте и Алматы профинансировано на сумму 14,8 млрд тенге. Арендные платежи за государственную собственность были отменены до 20 июня 2020 года.

Премия в размере 20 минимальных окладов выплачивается лицам, работающим в условиях очень высокого риска, 10 минимальных окладов – работникам в условиях высокого риска и 5 минимальных окладов – работникам в условиях среднего риска.

Кроме того, одна зарплата будет выплачена врачам, полицейским и другим специалистам, которые выполняют свой долг в борьбе с коронавирусом – 8 млрд тенге.

Льготные кредиты на сумму 600 млрд тенге будут предоставляться сроком на 1 год с процентной ставкой 8%. Для поддержки малых и средних предприятий, пострадавших от коронавируса, Национальный банк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансовых рынков инициирует льготное кредитование для поддержки оборотных средств малых и средних предприятий. В сочетании с программой “Экономика простых вещей” поддержка, получаемая местными предпринимателями от правительства, достигнет 1 трлн тенге.

Поддержка аграрного сектора: фермеры получат доступ к кредитам на общую сумму 70 млрд тенге под 5% через Национальный холдинг «КазАгро» и 100 млрд тенге под 6% через программу «Экономика простых вещей». Кроме того, фермеры смогут финансировать свои операции за счет форвардных контрактов (под свой будущий урожай). Также на следующий посевной сезон будет субсидироваться дизельное топливо и другие виды топлива.

Нефтеперерабатывающие заводы освобождаются от акцизов на экспортируемый бензин и дизельное топливо до 31 декабря 2020 года.

МСП освобождаются от уплаты индивидуальных личных подоходных налогов и социальных выплат (социального налога и страхования) в течение 6 месяцев (апрель-сентябрь). Льгота распространяется на такие отрасли, (но не ограничиваются ими), как туризм, транспорт, ИТ, консалтинг, частное образование, частное здравоохранение и другие затронутые кризисом секторы.

Ежемесячные выплаты: во время чрезвычайного положения гражданам, потерявшим свои доходы в результате ЧП, выплачивается одна минимальная месячная заработная плата (42 500 тенге). На эту компенсацию могли рассчитывать 3 млн граждан.

Все пенсионные и социальные выплаты будут повышены на 10%. Ожидается, что на реализацию этой инициативы будет потрачено в общей сложности 200 млрд тенге.

Около 800000 граждан из уязвимых групп населения будут обеспечены продуктовыми пакетами.

Для некоторых социально незащищенных групп населения будет обеспечено возмещение коммунальных расходов за апрель и май в размере 15 000 тенге.

Предусмотрено расширение доступа незастрахованных граждан к медицинскому обслуживанию в рамках системы обязательного социального медицинского страхования с 1 апреля по 1 июля 2020 года.

39,1 млрд. тенге выделено на финансирование мероприятий по предотвращению распространения Covid-19 и закупку жизненно важных продуктов питания для населения, в том числе 23,5 млрд. тенге – на текущие противоэпидемиологические мероприятия.

Налог на добавленную стоимость был снижен с 12% до 8% для социально значимых продовольственных товаров до 1 октября 2020 года.

Государственные и институциональные меры Казахстана в ответ на COVID-19

KPMG, 11 мая 2020 г.

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/kazakhstan-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html

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Агентство Fitch Ratings признало, что коронавирус будет иметь ограниченное влияние на рейтинги GRE (Government Related Entity) Казахстана.

«Fitch Ratings не ожидает, что вспышка коронавируса окажет немедленное негативное влияние на казахстанские государственные структуры, поскольку государство обладает значительным потенциалом и сохраняет достаточные стимулы для оказания чрезвычайной поддержки государственным учреждениям в случае необходимости», – говорится в их отчете, опубликованном 15 апреля 2020 года.

В нем говорится: «Все государственные структуры, оцененные Fitch в Казахстане, имеют прочные связи с государством, что приводит к высокой вероятности исключительной государственной поддержки в случае возникновения финансовых трудностей. Оценки государственных организаций достаточно высоки. Это связано с сильным контролем государства над этими субъектами и негативными социально-политическими и финансовыми последствиями их потенциального дефолта».

Агентство Fitch оценило девять государственных организаций Казахстана на основе своих «критериев рейтинга государственных структур», в том числе три национальных холдинга: АО «Фонд национального благосостояния Самрук-Казына» (BBB/Stable), АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (BBB/Stable), АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (BBB/Stable). Другими рейтинговыми организациями являются АО «Казахстанский фонд устойчивого развития» (ВВВ/стабильный) и несколько дочерних обществ национального управляющего холдинга АО «Национальная компания Казахстан Темир Жолы» (ВВВ-/стабильный), АО «Аграрная кредитная корпорация» (ВВВ-/стабильный), АО «КазАгроФинанс» (ВВ+/стабильный), Казахстанская Ипотечная Компания (ВВВ-/стабильный) и АО «Самрук-Казына Констракшн» (ВВ+/стабильный).

Вспышка коронавируса имеет ограниченное влияние на рейтинги казахстанских государственных структур

Рейтинг Fitch, 15 апреля 2020 г

https://www.fitchratings.com/research/international-public-finance/coronavirus-outbreak-has-limited-impact-on-kazakh-gre-ratings-15-04-2020

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Ариэль Коэн в статье для Атлантического совета пишет, ссылаясь на заместителя председателя Национального Банка Казахстана Алии Молдабековой, что резервов Банка в размере около $57,5 млрд достаточно, чтобы помочь казахстанским гражданам и бизнесу в карантинном режиме.

«По состоянию на 16 апреля прямые выплаты в размере 100 долларов США (42500 тенге) уязвимому населению обошлись не менее чем в 270 миллионов долларов, что является одним из самых смелых шагов правительства по борьбе с социальными последствиями. Правительство также приняло меры налогового стимулирования, которые принесут пользу более чем 700 000 компаниям и индивидуальным предпринимателям и позволят им сэкономить около 1 трлн тенге (более $2 млрд). Кроме того, президент Токаев поручил правительству и Национальному банку разработать пакет мер по восстановлению экономического роста, чтобы помочь наиболее пострадавшим отраслям промышленности к 11 мая», – указывает автор.

Он добавляет, что Казахстан находится в лучшем положении в плане борьбы с кризисом, чем его соседи, учитывая относительную сильную экономику и постепенное улучшение качества сектора здравоохранения за последнее десятилетие.

Пандемия COVID-19 подвергает испытанию устойчивость Центральной Азии

Ариэль Коэн

Атлантический Совет, 4 мая 2020 г.

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/covid-19-pandemic-puts-central-asias-resilience-to-the-test/

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Гульнур Бекмуханбетова в своем докладе для Baker McKenzie пишет: «20 мая 2020 года Правительство Казахстана утвердило Комплексный план восстановления экономики до конца 2020 года (далее – План восстановления). План восстановления предусматривает определенные меры по стабилизации и поддержке бизнеса на сумму около 13,4 млрд долларов США, в том числе следующие:

кредитные линии, субсидии и гарантии для малых и средних предприятий (МСП), а также более крупных компаний в определенных приоритетных (и приемлемых) отраслях промышленности;

отсрочка по погашению кредитов в банках и субсидирование кредитов для малого и среднего бизнеса;

налоговые льготы, включая освобождение от уплаты налогов на заработную плату, налога на имущество и земельного налога, а также снижение ставки НДС на “основные продовольственные товары”.

Подытоживая свой короткий, но насыщенный фактами доклад, Бекмуханбетова пишет: «План восстановления опирается на традиционные инструменты, такие как кредиты и гарантии, для поддержки компаний в реальном секторе экономики. Эти инструменты в основном ориентированы на более мелкие компании, хотя для более крупных компаний, работающих в приоритетных (приемлемых) секторах, могут существовать определенные возможности».

Казахстанская реакция на финансовые последствия COVID-19

Baker McKenzie – Гульнур Бекмуханбетова

1 июня 2020 г.

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b2672959-8d77-4085-bf36-21ff8b2ac5bf

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Совершенно очевидно, что политика и действия президента Казахстана Токаева и его команды направлены на ослабление боли, причиняемой населению пандемией, минимизацию ущерба экономике и жизнеспособное планирование восстановления экономики после пандемии. /// nCa, 9 июня