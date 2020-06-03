За год Казахстан продемонстрировал свою собственную модель эволюционной преемственности власти

2019 год стал периодом нового исторического этапа для Казахстана. Впервые в отечественной политической практике проведен транзит власти – ключевой и ответственный вопрос национальной повестки. Его финишным моментом стали президентские выборы, по итогам которых мандат общественного доверия завоевал Касым-Жомарт Токаев. Таким образом, он стал не просто легитимным Главой государства, но и получил электоральное народное признание. Страна вступила в новый исторический этап, полный новых надежд и ожиданий.

Вместе с тем первый опыт по сменяемости верховной власти усиливает персональное внимание к деятельности Президента К.Токаева. И это закономерно, поскольку страна находится на важном отрезке истории, когда закладывается траектория последующего развития. Кроме того, значительно повысилось международное внимание к процессам внутри Казахстана и его действиям на мировой арене.

12 июня 2019 года Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность Главы государства и без «раскачки» определил основные направления деятельности и расставил приоритеты для работы госаппарата. Опытный управленец сразу же выстроил чёткую линию государственной политики, подтвердил преемственность внешнеполитического курса и ещё во время инаугурации заявил, что он продолжит реализацию стратегических программ Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева. А все новые инициативы будут направлены на конкретику и эффективность.

В течение этого года Президент К. Токаев обеспечил мягкую и стабильную передачу власти, что является ключевым условием транзита власти. С одной стороны, он продолжает реализовывать действующий государственный курс. С другой стороны, привнес новый импульс, обеспечив эволюционное развитие. Нурсултан Назарбаев, как общенациональный лидер, всесторонне поддерживает Президента К.Токаева. Обеспечивая преемственность власти, второй казахстанский лидер закладывает новый вектор государственного развития, основанного на диалоге с обществом, плюрализме мнений и многообразии взглядов.

Время политического транзита в Казахстане совпало с периодом глобальных изменений и трансформаций, что также наложило свой отпечаток на действия нового казахстанского лидера. Перед Казахстаном также возникла задача не просто следовать своим путем – но и ввиду международных обязательств страны продемонстрировать неизменность всех договоренностей с партнерами, стабильность в текущем развитии и стремление к новым горизонтам роста.

В меняющихся реалиях К.Токаеву пришлось искать новые формы работы при необходимости сохранения общей стратегии государственного развития РК.

Так, 2019 год продолжил глобальный протестный тренд, что стало следствием общемировых трендов и выражением десинхронизации политических и экономических процессов. В определенном смысле Казахстан подошел к развилке, поскольку от действий власти зависел дальнейший ход развития. Президент К.Токаев отказался от простой модели реагирования – «закручивания гаек», сделав ставку на рациональный диалог.

Провозглашены новые внутриполитические парадигмы: «слышащее государство», «разные мнения – единая нация» и «успешные экономические реформы невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны», «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Согласно новому времени в политическую культуру внесены новые механизмы. Государство отказалось от практики блокирования интернета, силового разгона митингующих, в городах страны проведены санкционированные митинги. Разумная сила, основанная на полноценном диалоге и терпеливом общении, становится новым трендом политического пространства страны.

Мир не стоит на месте, сегодня сфера коммуникаций становится одной из наиболее значимых в диалоге власти и общества. Будучи активным пользователем социальных сетей, К.Токаев оперативно и лично дает оценку тем или иным актуальным событиям, происходившим в стране. Кроме того, он открыто высказывался по всем резонансным делам, давая прямой сигнал гражданам, что держит под своим контролем все вопросы, волнующие общественность. Благодаря этому авторитет лидера растет.

Несмотря на тенденцию диалога и либерализацию Президент К. Токаев сохранил управляемость государственного аппарата и его исполнительскую дисциплину. В стране постепенно меняется формат официальных мероприятий, которые становятся более публичными. Все это очень важные с точки зрения политической культуры шаги, которые закладывают новые стандарты поведенческой модели управленческого истеблишмента, повышают планку для правящей элиты.

В стране был провозглашён принцип «слышащего государства», максимально снимаются бюрократические проволочки, и граждане имеют возможность напрямую задавать вопросы к уполномоченным органам и быстро получать ответы по всем аспектам волнующих их проблем.

Важным направлением в деятельности Президента К.Токаева стало повышение доверия к государству и эффективности государственного управления. Для преодоления указанных проблем Президент Токаев провозгласил концепцию «слышащего государства», которая стала главной философией государственного управления. Так, на базе президентского сайта открыта виртуальная приемная Главы государства, в структуре Администрации Президента создано подразделение по работе с обращениями населения, возглавляемое помощником Главы государства. Руководители всех уровней вышли в социальные сети, тем самым индексы открытости и доступности государственного аппарата существенно повысились.

Одним из ключевых пунктов президентской повестки К.Токаева стало создание и работа Национального совета общественного доверия, в который вошли известные политики, общественные деятели, экономисты и интеллектуалы. Работа Нацсовета ведется по политическому, социальному и экономическому направлениям, на повестку выносятся самые актуальные и острые вопросы государственного развития.

Тем самым, казахстанский лидер демонстрирует реальный настрой на диалог с обществом и совместную выработку решений, которые будут определять развитие государства. По итогам нескольких заседаний с участием Президента страны, разработан и принят пакет важных политических реформ, затрагивающих законы о мирных собраниях, закон о выборах, закон «О политических партиях» и закрепляющих на практике принципы политического плюрализма.

В течение года Президент К.Токаев провел комплекс мер, направленных на повышение социального самочувствия как отдельных слоев населения, так и в целом общества. В стране была проведена кредитная амнистия для многодетных матерей, семей с детьми-инвалидами, детей-сироты, семей, потерявших кормильца, всего – более 500 тысяч человек. Таким образом, от долгов разово освобождены граждане, которые оказались в сложных жизненных ситуациях.

Развивается система социальной поддержки населения. С текущего года повысились студенческие стипендии, заработная плата работников бюджетной сферы – педагогов, сотрудников органов гражданской защиты и правоохранительного блока.

Один из принципов К.Токаева: важна не только стабильность, нужно добиться, чтобы каждый гражданин страны чувствовал себя в безопасности. В целях укрепления системы защиты прав человека и общественной безопасности в 2019 году в своем Послании народу страны казахстанский лидер потребовал ужесточить уголовные наказания за незаконный оборот наркотиков, за изнасилование, за торговлю людьми, за браконьерство и т.д.

По требованию Президента страны Мажилис Парламента принял ряд важных законодательных поправок по данным направлениям. Эти преступления отнесены к особо тяжким и будут сурово караться. Незаконное изготовление и сбыт наркотиков карается лишением свободы до 15 лет. За изнасилование увеличен срок от 8 до 20 лет или пожизненно. За торговлю людьми от 7 до 12 лет.

Все эти меры значительно усиливают фундамент народной поддержки курса К.Токаева.

Первые месяцы после транзита были временем больших дискуссий, эмоций и ожиданий перед будущим. Помимо политического транзита, что отражается на всех процессах в государстве, дополнительным испытанием в течение года стала череда ряда кризисных ситуаций в стране, которые словно специально тестировали казахстанскую государственность на прочность. Все эти происшествия лишь закалили Казахстан.

Это инцидент в городе Арысь в июне 2019 года с населением более 75 тысяч человек, где взорвались старые военные склады, которые фактически разрушили городскую инфраструктуру. К.Токаев лично контролировал строительство нового города, благодаря чему город Арысь был заново перестроен за 3 месяца.

Это и крупное наводнение в мае 2020 года в Туркестанской области республики, где из 14 населённых пунктов эвакуировали более 31 тысячи человек. Ситуация была оперативно взята под контроль, а местному населению оказана поддержка, начато оперативное восстановление местной инфраструктуры.

Это и мощная пандемия нового коронавируса COVID-19, которая буквально окружила Казахстан по причине всплеска эпидемии в соседних странах. К.Токаев уверенно провел казахстанцев через впервые в истории Казахстана введенные чрезвычайное положение и полный карантин, которые длились 2 месяца. Сегодня страна выходит из пандемии с минимальными потерями и постепенно восстанавливает свою активность.

С первых дней президентства К.Токаев поставил перед Правительством Казахстана задачу по выработке комплекса мер по стимулированию экономического роста, совершенствованию фискальной и монетарной политики, развитию предпринимательства, поддержке отечественных производителей. Во внимании Главы государства находились вопросы социально-экономического развития страны, формирования доходной части государственного бюджета, снижения зависимости экономики Казахстана от экспорта энергоресурсов.

Пандемия коронавируса в 2020 году и снижение глобального спроса на сырьевые ресурсы привели к резкому замедлению экономической активности во всех странах мира. Эти факторы оказывают влияние на экономику Казахстана, количество рабочих мест и благосостояние народа. Несмотря на общемировой негативный тренд, оказывающий влияние и на Казахстан, страна имеет достаточные бюджетно-финансовые возможности и валютные резервы для поддержки бизнеса и внутреннего спроса.

Правительство страны держит ситуацию под жестким контролем, обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения социально-экономической стабильности в стране. Так, международные резервы Казахстана в валюте на сегодня составляют более 30 млрд. долларов США, а активы Национального фонда РК превышают 58 млрд. долларов.

В ответ на внешние вызовы Президент К.Токаев продвигает пакет мер по стимулированию экономики, благодаря чему нынешний кризис может создать условия для диверсификации экономики от чрезмерной зависимости от нефтегазового сектора. ЕБРР ожидает снижения ВВП Казахстана в 2020 году на 3%, при этом в результате принимаемого пакета экономических мер в Казахстане международные экономисты прогнозируют возобновление роста экономики в 2021 году на уровне 5,5%.

Победой на президентских выборах К.Токаев обеспечил международную легитимность транзиту власти. Все ключевые геополитические центры признали победу Токаева, продемонстрировав заинтересованность в стабильном и устойчивом развитии страны. Вступив в должность, Президент Токаев подтвердил внешнеполитический курс страны. Глава государства встретился с руководителями ключевых геополитических центров и стратегических партнеров страны – Россия, Китай, США, стран ЕС, Центральной Азии и Исламского мира.

В течение этого года принята новая концепция внешней политики, которая обозначила приоритеты внешнеполитической деятельности Казахстана до 2030 года.

Помимо традиционных для Казахстана направлений внешней политике по конструктивному сотрудничеству с зарубежными партнерами, содействия международной кооперации и региональной интеграции, инициативами по укреплению глобальной безопасности в документе обозначены и новые акценты.

Большое внимание в новой концепции уделяется усилению экономической составляющей внешней политики. Речь идет о создании внешних условий для реализации экономического потенциала Казахстана и поиска выгодных транзитных коридоров к мировым рынкам в условиях санкций, непредсказуемости мировых рынков, торговых войн и протекционизма. В новых глобальных геоэкономических реалиях Казахстан оптимистично ведет поиск новых экономических ниш и источников дохода.

Июнь 2020 года. Это был первый и энергичный год президентства, который заложил динамику на предстоящий период. Президент Касым-Жомарт Токаев постоянно заявляет о преемственности курса Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Государство за последний год продолжает следовать прежней практике и во внешней, и во внутренней политике./// nCa, 3 июня 2020 г.