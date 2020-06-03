День Республики Италии

День Республики Италия отмечается 2 июня 2020 года. Из-за трагической ситуации, вызванной пандемией в Италии, а также ограничений на поездки и социальной дистанции, в этом году праздничные мероприятия ограничиваются виртуальным миром.

Однако посольство Италии в Туркменистане распространило по этому случаю речь посла Диего Унгаро.

Текст выступления Посла:

Дорогие соотечественники, дорогие друзья Италии!

Сегодня отмечается 74-я годовщина конституционного референдума, который привел к провозглашению Итальянской Республики. Это особенно дорогая годовщина для всех нас, которую мы отмечаем каждый год с особенными чувствами, в том числе здесь, в Ашхабаде, Посольством Италии в Туркменистане, наш национальный праздник, основополагающее событие нашей Республики, которая поднялась из руин Второй мировой войны, и основав национальное возрождение на ценностях свободы и демократии. Праздник, ежегодно собирающий соотечественников, которые здесь работают, предпринимателей, активно сотрудничающих с Италией, представителей дипломатического корпуса, мира культуры и просто друзей Италии. К сожалению, в этом году совершенно неординарные обстоятельства, вызванные пандемией коронавируса «Covid-19», который так по-особому и трагически поразил Европу и Италию, не позволяют нам воссоединиться из-за чувства уважения к многочисленным жертвам, болезнь которая продолжает лишать жизни, как в Италии, так и в Европе и в остальном мире, а также в целях соблюдения рекоммендаций здравоохранения по социальному дистанцированию.

В настоящее время идет восстановление экономики, социально-экономическая деятельность постепенно восстанавливается, но мы должны продолжать действовать с осторожностью и внимательно относиться к риску повторного распространения вируса.

Как обычно, и даже более в этом году, я хотел бы кратко вспомнить события прошлого года, которые содействовали дальнейшему развитию дружеских отношений и растущего сотрудничества, связывающего итальянцев и туркмен во многих различных секторах, начиная с торговых отношений, промышленности и технологии, науки и культуры, образования и археологии, а также зарождающимся потенциалом в туризме и, конечно, превосходным духом сотрудничества, который отличает уверенное участие обеих наших стран в международной системе и в международных организациях членами которых они являются.

Я также хотел бы упомянуть открытие представительства делегации Европейского союза – и я подчеркиваю, что это союз, а не международная организация, Италия является одной из стран-основателей и основной финансирующей страной. Италия уверена, что деятельность Союза в Центральной Азии и в частности, в Туркменистане увеличит результаты в рамках новых стратегий для Центральной Азии и обеспечения связи с Азией также в рамках осуществляемых в настоящее время программ существенной технической помощи, которые в настоящее время рефинансируются на региональных платформах, я надеюсь, что Туркменистан также проявит интерес к участию в период 2021-27 в поддержке частного сектора, верховенства закона, образования, окружающей среды и трансграничного управления водными ресурсами. Количество всесторонних проектов и программ, которые Италия как член Европейского Союза поддерживает в целях роста и развития Туркменистана и Центральной Азии, действительно очень важный показатель, который недостаточно известен всем гражданам, которые получают прямую и косвенную выгоду.

Торговые отношения, поэтому, вместе с которой идет обмен товарами и услугами, а через них – обмен идеями и инновациями, являются основой для развития отношений между Италией и Туркменистаном. С исторических времен отношений Парфии и Рима, ни Италия, ни Туркменистан не могли обойтись без взаимовыгодных связей, которую они извлекают из торговли. Именно поэтому мы с большим удовлетворением являемся свидетелями роста – или, скорее, восстановления – прямой торговли, которая в 2016 году достигла своего пика и который в прошлом году и начале 2020 года, несмотря на политику импортозамещения, осуществляемое Туркменистаном, показывал рекордное увеличение прямого импорта из Италии, главным образом, технологий, хотя и в меньшей степени, также потребительских товаров. В то же время, как мы знаем, Италия продолжает импортировать важные энергоносители (нефть и нефтепродукты) из Туркменистана, хотя, как следует отметить, что не все поставки идут для итальянских потребителей, а только часть в размере 2,4 / 1,4 миллиарда долларов США зарегистрировано в 2018/2019 годах туркменской статистической системой. Напомню, что количество технологий, которые Италия предоставляет Туркменистану в плане поставок оборудования для инструментальной механики, технологий, компонентов для промышленных, химических и электромеханических заводов, а также, конечно, гораздо более заметных товаров как одежда, мебель и предметы обстановки, продукты питания и товары народного потребления, бумага и производные товары намного превосходят показатели, зарегистрированные в статистике внешней торговли. Как все видят, и многие это ценят, в Туркменистане много итальянских технологий, которые во многих случаях реэкспортируются из соседних стран в Туркменистан из-за того, что у них нет прямого доступа к морю и внешнюю форму, которую в результате принимает внешняя торговля.

Промышленность и технологии являются основной составляющей итало-туркменских отношений. Несколько раз в разных туркменских городах мне доводилось встречаться с итальянскими специалистами, занимающимися реализацией многих промышленных проектов, которые осуществляются с целью диверсификации производственной базы, что, в перспективе, позволит снизить чрезмерную зависимость от сектора добычи и продажи энергоносителей. Итальянские технологии позволили создать важные сегменты нового порта в г.Туркменбаши, стекольного завода в Ашхабаде, некоторые компоненты и процессы основных нефтехимических и текстильных заводов, а также участие в совместном предприятии, создавшем телекоммуникационный спутник «Туркмен-алем». Итальянские технологие также присутствуют в высокотехнологичных транспортных средствах, таких как вертолеты, машины и тракторы для сельского хозяйства, технологии для эффективного орошения и во многих производственных цепочках в агропродовольственном секторе, кожевенной обработке и использование полимеров производства Туркменистана. Итальянские технологии признаны передовыми, надежными и во многих случаях незаменимыми. Я уверен, что, несмотря на кратковременный кризис, вызванный пандемией коронавируса «Covid-19», эта тенденция будет продолжать расти и что зарождающийся частный сектор может все чаще использовать ее, параллельно с тем, что как используются технологии в компаниях государственного сектора.

Итало-туркменский бизнес-форум, состоявшийся 6 ноября в Милане, и около 40 соглашений и договоренностей, достигнутых по случаю визита Президента Бердымухаммедова в Италию, стали поворотным моментом, от которого можно ожидать дальнейшего роста этой тенденции.

Двустороннее научное сотрудничество заслуживает особого упоминания. Позвольте мне поблагодарить Академию наук, в частности, и в целом, университетский сектор Туркменистана, за приверженность, которую она берет на себя в усилиях по обновлению своего исследовательского потенциала, который действительно необходим, а также по установлению или укреплению отношений с итальянскими партнерами. Финансовые ресурсы доступны также для этой области через инструменты, которые мы создали и поддерживаем через Европейский Союз, Erasmus +, для того, чтобы Туркменистан мог иметь возможность использовать больше поддержки для проектов, которые страна может запросить в рамках инструмента «Horizon Europe», который в скором времени придет на смену «Horizon 2020». Хотя необходимо признать, что мы все еще в начале пути, из ряда встреч, которые я провел со многими ректорами, я считаю, что это особенно многообещающая область для конкретных секторов, таких как сейсмология, медицинские науки, исследовательские лаборатории новых материалов и наук об окружающей среде.

Итало-туркменские спортивные и культурные связи значительно выросли в действительно впечатляющей серии аспектов и событий. Начиная от участия итальянских спортсменов до различных мероприятий в Туркменистане и наоборот (я имею в виду, в частности, Универсиаду в г.Неаполе), до музыки: я особенно горжусь различными концертами классической и современной музыки, периодически организуемыми Посольством Италии в Ашхабаде при высоко оцененной поддержке министерств культуры и иностранных дел) и, в частности, непосредственно участвовали в постановке первой оперы в полной версии за десятилетия: «Паяцы», в ноябре прошлого года. Событие, которое справедливо имело широкий международный резонанс.

Я также хочу выразить признательность за укрепление преподавания итальянского языка и культуры в Туркменистане. Этот процесс значительно расширяется: с открытием курсов итальянского языка также в Институте иностранных языков им. Азади, в дополнение к ТГУ им. Махтускули и МУГНР, продолжаются программы стипендий, предоставление дидактических материалов, участие в конкурсах и призы за переводы и, в перспективе, увеличение числа учителей-носителей языка из Италии, которые также будут иметь возможность начать свою деятельность в средних школах.

Посольство также организовало многочисленные выставки и экспозиции (Караваджо, Виа делла Сета) в дополнение к традиционным неделям итальянского языка, кухни, дизайна и кино. Кино – это искусство со своими глубокими традициями как в Туркменистане, так и в Италии, и оно заслуживает того, чтобы оно развивалось. Поэтому семинар о творчестве режиссера Федерико Феллини, проведенный в Туркменском институте культуры, несмотря на ограничения пандемии, имел особое значение. Итальянский дизайн – посредством семинаров, проводимыми итальянскими экспертами – теперь стал неотъемлемым компонентом двустороннего культурного сотрудничества. Внимание к итальянской кухне (при участии итальянских поваров и мастер-классами для туркменских поваров, проводимых как в столице Ашхабаде, так и каждый год в разных городах: Туркменабаде, Авазе, Мары) с каждым годом растет, затрагивая основные темы улучшение диеты, питания и здоровья.

Археология, как вы знаете, всегда была одним из столпов культурного сотрудничества между Италией и Туркменистаном, вовлекая высокооценимые миссии Турина (CREST) ​​и Болонского университета (также поддержанным Министерством образования (МИУР), Университетом Неаполя UNIOR и Институтом исследований ближнего востока). Это проекты, которые – на основе продленных соглашений на новый период- возобновили научную деятельность по раскопкам и обучению в местечке Старой Ниссы или Нисса Партика и Тоголок / Маргуш, вкладывая значительные средства в изучение и международную кладовую знаний туркменского наследия. В прошлом была и третья миссия Венеции, которая, к сожалению, после многих лет приверженности не смогла продолжить свою деятельность. Достаточно упомянуть также журнал «Партика» и ряд научных публикаций, способствующих распространению знаний о туркменской археологии в мире. Это очень важный сектор не только на научном уровне, но и для потенциального развития туризма в Туркменистане: я лично посетил многие из основных мест в стране, и я могу засвидетельствовать это с большой уверенностью.

Я надеюсь, что в будущем и Туркменистан, чье культурное и археологическое наследие необычайно богато, сможет представить большую часть своей деятельности в Италии признанным участием в Международном цирковом фестивале в г.Латина, своих спортсменов в спортивных мероприятиях (я уже упоминал об Универсиаде в г.Неаполе) и, возможно, совместные мероприятия с ахалтекинскими конными фермами в Ломбардии и Сардинии, и алабайскими собаками в Тоскании. Прежде всего, я желаю вам лучшего знания великолепного и все еще слишком мало известного археологического наследия.

Несколько слов о двусторонних соглашениях. В ноябре прошлого года в Риме было подписано несколько документов (окружающая среда, здравоохранение, культура, воздушный транспорт), и, хотя другие находятся в стадии определения, ведется работа по их осуществлению. Миссия Министерства окружающей среды Италии (МАТТМ) планирует прибыть в Туркменистан, как только границы откроются, в области здравоохранения, активизируется сотрудничество именно по вопросам пандемии, и в культуре, о которой я уже рассказал.

Наконец, чтобы вернуться к теме торгово-экономический отношений, я хотел бы напомнить, что в рамках целой серии бизнес-форумов, регулярно организуемых, поочередно в Италии и Туркменистане, распространяется полезная периодическая публикацию «Бизнес-справочника», и участие более ста двадцати компаний различного уровня, вовлеченными в двусторонние отношения подтверждают, что потенциал развития частного сектора, совместно с госстрктурами и госконтракты, могут создать важную основу для будущего процветания Туркменистана.

Моя миссия в Туркменистане близится к завершению, поэтому я хотел бы выразить свою твердую убежденность в том, что поступательное укрепление итало-туркменских двусторонних отношений соответствующий значительному прогрессу, которого мне удалось достичь, а также в контексте приверженности Италии, как члена Европейского Союза, в Центральной Азии и роль в региональной стабильности, обеспечиваемая политикой нейтралитета Туркменистана, который отпразднует в декабре этого года свое 25 летие с момента его признания ООН, внесет значительный вклад в дальнейший рост благосостояния обеих стран.

Да здравствует 74-й праздник Итальянской Республики! Да здравствует Туркменистан! Да здравствует дружба между нашими народами!/// nCa, 3 июня 2020 г.