Официальная позиция Китая по некоторым ключевым вопросам

Д-р Ван И, государственный советник и министр иностранных дел Китая, провел пресс-конференцию 24 мая 2020 года на полях третьей сессии ВСНП 13-го созыва.

Пресс-конференция, которая проходила в формате видеоконференции, привлекла внимание журналистов из китайских и зарубежных СМИ.

Доктор Ван И, известный своей феноменальной памятью и откровенным стилем изложения, подробно ответил на все вопросы, представив информацию, основанную на фактах. При этом он добился того, что, возможно, не было намеренно задумано: Китай молча заполняет вакуум глобального лидерства, созданный непоследовательными, недальновидными и эгоистичными действиями администрации Трампа.

Пресс-конференция длилась около 100 минут, а стенограмма мероприятия растянулась почти на 22 страницы.

Чтобы уменьшить объем приведенной ниже переведенной стенограммы, мы удалили вопросы и ответы, связанные с Тайванем, Гонконгом и некоторыми другими вопросами, которые не представляют прямого интереса для Центральной Азии.

Эти вопросы, естественно, были сформулированы на фоне Covid-19 и того, как Китай видит будущий мир.

Ван И: Дорогие друзья, корреспонденты, добрый день!

В этом году наша пресс-конференция проходит в особый момент, когда весь мир всячески борется против новой коронавирусной инфекции. Пользуясь случаем, хотел бы прежде всего высказать слово высочайшего уважения медицинским работникам всего мира, которые сражаются за каждую жизнь, и выразить глубокую скорбь по погибшим. Сердечно благодарю правительство и народ всех стран, которые проявили внимание и понимание, протянули руку помощи Китаю в борьбе с эпидемией. Вирус не разобьет человечество, эпидемия будет побеждена. Тьма пройдет, и свет впереди. Далее, готов ответить на ваши вопросы.

Газета «Жэньминь жибао»: Какой урок преподала человечеству эпидемия?

Ван И: Урок в том, что народы всех стран мира как никогда взаимосвязаны и взаимозависимы в защите жизни и здоровья. Мы как никогда трезво понимаем, что все страны живут на одной планете и человечество объединяет общее будущее.

Вирус, не зная границ и национальностей, бросает вызов всему человечеству. Политическая манипуляция лишает иммунитета от вируса. Политика «разорения соседа» приведет только к собственному поражению. Пренебрежение наукой оставляет вирусу лазейку для вторжения. Председатель Си Цзиньпин не раз призывал объединяться воедино в борьбе с общим врагом – вирусом, мощнейшим оружием для победы над которым являются солидарность и сотрудничество.

В борьбе с эпидемией мы ценой человеческих жертв научились, что все страны мира должны преодолеть географическое, этническое, культурно-историческое различие, несмотря на разницы в социальных строях, вместе формировать сообщество единой судьбы человечества, беречь единственную для нас общую планету. Одна из актуальных задач заключается в ускорении создания сообщества здравоохранения человечества. Китай, как ответственное государство, готов отдать свои силы.

CGTN: На фоне пандемии и предвыборной кампании США наблюдается эскалация напряжённости в китайско-американских отношениях. Есть ли у вас опасение на счёт возможного ухудшения китайско-американских отношений?

Ван И: Ныне США переживают самую тяжелую эпидемиологическую ситуацию в мире, ежедневно там вирус уносит человеческие жизни. Мы испытываем чувства глубокого сопереживания, искренне желаем американскому народу скорейшей победы над эпидемией и восстановления нормальной социально-экономической жизни.

COVID-19 – общий враг Китая и США, взаимная поддержка и помощь в борьбе с этим злом отвечают чаяниям народов двух стран. С самого начала вспышки эпидемии многочисленные американские общественные ассоциации, компании и граждане оказали огромную помощь Китаю. После того, как эпидемия начала распространяться по США, мы протянули руку помощи американской стороне по линии правительств, местных властей и широких кругов общественности, безвозмездно предоставили срочно нужные медицинские грузы. Мы оказали содействие и удобство американским партнерам при закупке ими медицинских средств в Китае, включая 12 млрд медицинских масок, примерно каждому американцу по 40 штук.

К большому сожалению, наряду с коронавирусом в США расползается и «политический вирус», имею в виду всяческие нападки и голословные обвинения в адрес Китая. С уст отдельных политиканов прозвучала масса чуши, которая противоречит самым простым фактам, спровоцированы всякие лжи и интриги. Совсем недавно все эти лживые слова были записаны в едином сборнике, который уже размещен в соцсетях для всеобщего сведения. Когда поступает новая ложь, она дополнительно зафиксируется в сборнике. Легко представить себе, чем объёмнее станет сборник лживых слов, тем яснее покажется циничность клеветников, у которого только приумножится позор.

Мы призвали США прекратить тратить бесценное время. Китай и США должны сотрудничать по целому комплексу экстренных вопросов, во-первых, мы можем делиться опытом и переменять лучшие практики друг друга, чтобы усилить нашу борьбу с COVID-19; во-вторых, в соответствии с ожиданием международного сообщества участвовать в многостороннем сотрудничестве со своей отдачей, играть конструктивную роль в глобальной противоэпидемиологической деятельности; в-третьих, с учетом затяжного продолжения пандемии и постоянного характера контрольно-профилактической работы, своевременно координировать макроэкономическую политику по минимизации последствий для экономики двух стран и мирового хозяйства.

Что касается состояния и перспектив китайско-американских отношений, мы всегда выступаем за то, что Китай и США, как крупнейшие развивающаяся и развитая страны, несут весомую ответственность за мир и развитие во всём мире. Нам следует с чувством долга перед человечеством, историей и своим народом, взвешенно подходить к двусторонним отношениям. Пройденный за десятки лет путь можно свести к одному: сотрудничество приносит обоюдную выгоду, а вражда наносит сторонам только вред, о чём нам нельзя забывать.

У Китая и США разные социальные строя, которые были собственным выбором двух народов, и заслуживают уважения. Хотя Китай и США немало расходятся, но это отнюдь не означает отсутствие поля для сотрудничества. В сегодняшнем мире вряд ли найдётся какой-либо глобальный вызов, который может быть преодолен без координаций между Китаем и США.

Мы были и готовы в духе непротивостояния, неконфронтации, взаимного уважения и взаимной выгоды выстраивать гармоничные, кооперационные и устойчивые отношения с США. Но при этом мы не можем поступаться своими обязанностями защищать суверенитет, территориальную целостность и законное право на развитие, а также отстаивать авторитет и достоинство, заслуженное китайским народом через тяжелое испытание. Китай не претендует на изменение США, тем более на замену им. Даром же рассчитывать на навязывание Китаю изменения, тем более блокировку необратимого хода 1,4-миллиардного китайского народа к модернизации.

Тревогу вызывает то, что некие политические силы в США пытаются взять китайско-американские отношения в заложники для развязывания «новой холодной войны», такая авантюра идёт вразрез с историческим процессом и может похоронить накопленные плоды сотрудничества, нанести урон собственному развитию США, навредить стабильности и процветанию всего мира. Думаю, что с этим никак не смирятся все здравомыслящие люди как в Китае, так и в США.

Приходится ещё раз повторить: исходя из коренных и долгосрочных интересов китайского и американского народов, ради будущего и благополучия всего человечества. Китай и США должны и обязаны найти путь мирного и взаимовыгодного сосуществования стран с разными социальными устройствами и культурными традициями.

Агентство Синьхуа: Из-за эпидемии мир не станет прежним. Какими видит Китай постпандемический мир и перспективы глобализации?

Ван И: Мир, разумеется, не будет прежним, ведь история движется вперёд. Человечество растёт и закаляется в беде. Мы считаем, что если только страны мира сделают правильный выбор и последуют по верному направлению, то заря наступит с разгромом пандемии.

Первое, необходимо сделать процесс глобализации более инклюзивным и общедоступным. Глобализация – это необратимая тенденция мирового развития и мощный импульс для человеческого прогресса. Глобальная экономика как океан, никак не может превратиться в разделенные озёра. Отказ от глобализации и возвращение к протекционизму ведёт в никуда.

В то время, когда стремимся к рациональному распределению глобальных ресурсов для максимальной рентабельности, нужно уделить больше внимания недостаткам, вызванным глобализацией, включая увеличение разрыва между богатыми и бедными, дисбаланс в развитии между регионами. Справиться с проблемами глобализации возможно только в ходе глобализации, а для этого важно конструктивное направление глобализации. Председатель Си Цзиньпин в выступлении с трибуны форума Давоса в 2017 г. подробно изложил видение китайской стороны об экономической глобализации, призвал делать её развитие более открытым, инклюзивным, общедоступным, сбалансированным и взаимовыгодным. Его рассуждение особенно актуально и мудро для нас в настоящее время.

Второе, нужно твёрдо отстаивать и развивать многосторонний подход. Пандемия в лишний раз доказала, что любая страна, какой бы сильной она ни была, не может в одиночку защититься. Равнодушие себя не спасёт, «бить лежачего» подрывает лишь свою репутацию. «Ставить себя превыше всего», «свалить вину на другого», подобный подход не только не помогает в решении собственных проблем, но и ущемляет законные интересы других. В условиях нарастания глобальных вызовов только многосторонность позволит международному сообществу объединиться, только солидарность поможет преодолеть кризис.

Третье, необходимо провести более точечное реформирование и совершенствование глобального управления. Пандемия выявила пробелы в системах здравоохранения стран и уязвимость мировых производственно-поставочных цепочек, вышли наружу недостатки в системе и средствах глобального управления. В связи с этим, нам важно в полной мере выявить центральную роль ООН, обеспечить должное выполнение ВОЗ и другими специализированными структурами ООН своих обязанностей, целенаправленно усилить макрополитическую координацию, наращивать потенциал управления, неукоснительно соблюдать основополагающие нормы и принципы международного права и международных отношений.

Мир не вернётся в прошлое, Китай идёт только вперёд. Пандемия – испытание со всех сторон на прочность социального строя и возможности госуправления Китая. Наша страна достойно показала себя в совокупной мощи, в исполнении долга как ответственной державой. Из пандемии китайская экономика выйдет более крепкой, китайский народ будет более сплочённо и уверенно идти по пути социализма с китайской спецификой, на всех парусах будет продвигаться великое возрождение китайской нации.

РИА Новости: Как вы оцениваете китайско-российские отношения в контексте эпидемии? Согласны ли вы с мнением, что Китай и Россия будут вместе оспаривать американское доминирование?

Ван И: Китайская сторона пристально следит за эпидемиологической ситуацией в России, предоставляла и продолжает предоставлять российской стороне всю возможную поддержку и помощь. Убежден, что несгибаемый российский народ под руководством Президента Путина победит коронавирус, и великая российская нация выйдет из эпидемии более окрепшей.

После вспышки пандемии Председатель Си Цзиньпин и Президент Путин несколько раз беседовали по телефону, поддержав наиболее плотные контакты среди лидеров ведущих государств. Россия первой направила в Китай группу медицинских специалистов. Китай в свою очередь оказал России мощнейшую помощь в виде противоэпидемических средств. Двусторонний товарооборот, несмотря на эпидемию, продолжает расти. По темпам роста объема экспорта в Китай Россия занимает первое место среди основных торговых партнеров нашей страны. На фоне голословных нападок и клевет Китай и Россия справедливо высказываются в поддержку друг друга, сплотились в нерушимую крепость перед «политическим вирусом», продемонстрировали высокий уровень стратегического взаимодействия.

У меня нет никаких сомнений, что совместная борьба с эпидемией придаст китайско-российским отношениям дополнительную динамику в постэпидемический период. Мы готовы с российской стороной совместно превратить кризис в шанс, стабилизировать сотрудничество в энергетике и других традиционных сферах, плодотворно проводить Годы научно-технического и инновационного сотрудничества, расширять сотрудничество в электронной коммерции, биомедицине, облачной экономике и других динамично развивающихся сферах, создавать новые точки роста для экономического выздоровления двух стран после эпидемии. Готовы вместе с Россией в контексте 75-летия ООН твердо защищать итоги Второй мировой войны, отстаивать Устав ООН и основные нормы международных отношений, категорически выступать против любых односторонних действий и травли, наращивать координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС, БРИКС, Группы двадцати и других международных механизмов, вместе реагировать на новый виток преобразования в глубоко меняющемся мировом процессе.

Когда Китай и Россия стоят вместе плечом к плечу, мир и стабильность на планете будут полностью гарантированы, и международная справедливость будет надежно защищена.

Газета «China Daily»: Китай оказывает помощь и поддержку многим странам. Однако звучат какие-то сомнения. Как вы к этому относитесь?

Ван И: В тяжелый момент борьбы с коронавирусом мы получили помощь и поддержку со стороны международного сообщества, о чем мы никогда не забываем и глубоко за это благодарны. Когда вирус начал ударять по другим странам, китайский народ с чувством сопереживания сразу протянул руку помощи.

Реализуя концепцию Председателя Си Цзиньпина о формировании сообщества единой судьбы человечества, мы запустили в последние месяцы крупнейшую с момента образования КНР международную гуманитарную кампанию. До сих пор китайскую помощь получили около 150 стран и 4 международные организации, что помогло в снятии срочных нужд. Проведены тематические видео-конференции для более чем 170 стран с участием китайских санитарно-эпидемиологических экспертов, которые со всей откровенностью поделились проверенным опытом и наработками в области диагностики, лечения, профилактики и контроля эпидемии. Направлены 26 медгрупп в 24 срочно нуждающиеся страны для очного обмена и дискуссии. Мы на полную мощность производим для всего мира дефицитные медицинские средства и оборудования при соблюдении всех стандартов качества, включая 56,8 млрд штук медицинских масок и 250 млн комплектов защитных костюмов.

Мы это делаем потому, что китайский народ благодарный, который не останется в долгу и отблагодарит друзей добротой. Китай всегда готов к помощи другим и никак не может остаться в стороне, когда друзья в беде. Когда Африка подверглась атаке лихорадки Эбола, в отличие от тех, кто в первую очередь поспешили с вывозом своих людей, мы без задержки направили в эпицентр инфекции медицинскую бригаду на помощь и доставили грузы первой необходимости, вместе с африканскими братьями довели борьбу с вирусом до конца.

Мы знаем, что наша помощь не может удовлетворять нужды всех стран мира. Мы в курсе того, что отдельные политические силы пытаются сфабриковать мотивацию китайской помощи в нечистоплотных целях. Мы с открытой душой к этому относимся совсем спокойно. Поскольку Китай, совершая благородное дело без корыстных замыслов, никогда не преследует каких-либо геополитических целей или экономических расчетов, не устанавливая каких бы то ни было политических условий.

Единственная наша цель в том, чтобы максимально спасти жизни людей. Наше неизменное убеждение в том, что сдерживание распространения эпидемии в одной стране далеко не означает ее конец. Настоящая победа наступит только тогда, когда эпидемия будет полностью купирована во всех странах.

Пока расползается пандемия по всему миру, Китай ведет себя не как спаситель, а доверительный партнер, на которого всегда можно полагаться в самое трудное время. Мы готовы по мере возможности продолжать помощь нуждающимся странам, углублять международное противоэпидемическое сотрудничество во имя окончательной победы над эпидемией.

Агентство ЭФЭ: В Европе расходятся по отношению к Китаю, Китай порой даже воспринимают как системного соперника Европы. Как Китай к этому относится?

Ван И: Отношения между Китаем и ЕС, выдержав испытание далеко непростой и усложняющейся мировой обстановкой, сохраняют основной курс на сотрудничество, показывают титаническую жизненную силу. Самый полезный опыт, накопленный нами за прошедшие годы, учит, что через равноправный диалог мы вполне можем укреплять взаимодоверие, и через конструктивные контакты мы полностью справляемся с разногласиями. Нужно констатировать, что антагонизма между Китаем и ЕС вообще не бывает. У нас постоянно умножаются возможности взаимовыгодного сотрудничества, расширяется взаимопонимание по отстаиванию многосторонности. В более широком плане с точки зрения развития человечества Китай и ЕС должны развивать всестороннее стратегическое партнерство, а не вступать в политико-идеологическое соперничество. Наши контакты нацелены на обоюдный выигрыш, где нет ни победителя, ни проигравшего.

Как гласит европейская пословица, настоящие друзья не оставляют друг друга в беде. С момента вспышки коронавирусной инфекции Китай и ЕС решительно поддерживают друг друга в борьбе с пандемией, было немало добрых трогательных эпизодов. Перед лицом беспрецедентного кризиса важно избавиться от идеологических расхождений, вместо того чтобы мерить на свой аршин, выступать солидарно и объединять усилия в борьбе с пандемией.

Из-за эпидемии приходится перенести ряд изначально запланированных на этот год мероприятий в повестке между Китаем и ЕС. Стороны сохраняют контакты по поводу проведения в ближайшее время 22-й встречи лидеров Китая и ЕС, позитивно рассматривают возможности организовать саммит Китай-ЕС в подходящее время, вместе с этим, стараются к концу года завершить переговоры по инвестиционному соглашению, расширять взаимовыгодное сотрудничество в новых отраслях, включая взаимосвязанность, экологию, цифровую экономику и искусственный интеллект. 45-летие дипотношений между Китаем и ЕС должно стать уникальной возможностью для укрепления и подъема китайско-европейских отношений.

Агентство Киодо: Как Китай смотрит на будущее отношений в формате «Китай-Япония-Республика Корея»?

Ван И: Китай, Япония и Республика Корея – добрые и близкие соседи, отделенные, как принято говорить, узкой полосой воды. С самого начала эпидемии три страны действуют солидарно, поддерживают тесную координацию и взаимодействие в вопросах обмена эпидемиологической информацией, выработки мер по профилактике и карантину, контроля за въезд-выездом граждан, в частности путем проведения внеочередных встреч по линии глав МИД и Минздрав, эффективно обуздано распространение инфекции в регионе. «Земли отделены, небо едино», «Путь не далек, никто не чужой», теплые эпизоды взаимовыручки народов трех стран не только воплощаются в этих архаических строках, но и являются реальной жизнью нашего времени. Сотрудничество Китая, Японии и Республики Корея служит эталоном для международного взаимодействия и укрепляет уверенность в победе над пандемией.

Помимо сохранения усиленных мер по профилактике и контролю перед тремя странами стоит общая задача скорейшего восстановления экономического развития. На Китай, Японию и РК, как ведущие экономики мира, приходится свыше 20% глобального ВВП. Чем раньше будет взята под контроль ситуация и восстановлены производство и деловая активность, тем будет заметнее их роль в оживлении региональной экономики и стабилизации мирового хозяйства.

Первое, важно не допустить второй волны эпидемии на основе антивирусных успехов. В условиях профилактики коронавируса на постоянной основе необходимо продолжать обмен информацией и опытом, усовершенствовать механизм коллективной профилактики и контроля. Важно активизировать сотрудничество по разработке препаратов и вакцины, работать над созданием механизма связи при чрезвычайных ситуациях и резервного центра медицинских средств. Следует в полной мере выявлять роль информационной технологии, в том числе сети Интернета и больших данных для непрерывного повышения уровня управления в сфере общественного здравоохранения и укрепления потенциала оперативного реагирования.

Второе, полезно стимулировать сотрудничество по восстановлению деловой активности в интересах стабилизации цепочек производства и поставок. При соблюдении требований по профилактике и контролю Китай готов установить «экспресс-коридор» для въезда граждан и «зеленый коридор» для грузов и с другими странами, по аналогам с РК, по возможности в кратчайший срок восстановить практическое сотрудничество, удалить сбои во внутренней и региональной экономической циркуляции.

Последнее, необходимо адаптироваться к поствирусным обстоятельствам с акцентом на повышение уровня регионального экономического сотрудничества. Важно отстаивать многосторонние подходы и свободную торговлю, смягчать таможенные пошлины, устранять барьеры и открывать рынок на взаимной основе. Важно укреплять сотрудничество в таких сферах, как здравоохранение, умное производство, 5G с целью создать новые точки роста экономики. Нужно ускорить переговоры по свободной торговле между Китаем, Японией и Республикой Корея, добиться заключения Всестороннего регионального экономического партнерства (RCEP) к концу этого года в пользу углубления экономической интеграции. Надо задействовать потенциал региональных многосторонних механизмов для предотвращения финансовых рисков и повышения экономической стрессоустойчивости.

Китай готов укреплять сотрудничество со всеми партнерами, в том числе с Японией и Республикой Корея, чтобы как можно раньше одержать окончательную победу над эпидемией, оживить экономику Восточной Азии и отдать силы и умы «Востока» в дело регионального и глобального развития.

Телеканал CNN: Усиливается словесная перепалка между Китаем и США. Станет ли «дипломатия боевых волков» перспективой китайской внешней политики?

Ван И: Хотя уважаю ваше право задавать вопрос, но саму постановку вопроса, наверно, стоило бы пересмотреть. По любому делу нужно взвесить за и против. Человек, который не различает добро от зла, не заслуживает доверия. Государству, которое не знает правды и неправды, трудно найти себе место в мире.

Вокруг китайской дипломатии существуют разные интерпретации и комментарии. Как министр иностранных дел, официально и со всей ответственностью могу вам сказать, что Китай твердо привержен независимой, самостоятельной и мирной внешней политике. Как бы ни изменилась международная ситуация мы всегда были и остаемся высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и взаимовыгоды, строго соблюдать цели и принципы поддержания мира и совместного развития во всем мире, развертывать дружественное сотрудничество со всеми странами, выполнять славную миссию вносить достойный вклад в развитие человечества.

Внешняя политика Китая основывается на 5000-летней блестящей цивилизации и традиции. Китай известен как страна с древней историей этикета и вежливости. Китайский народ ратует за мир, гармонию, честность и доверие. Мы никогда никого не обижаем, и не даем себя обижать и оскорблять. В ответ на клеветы и сплетни от нас последует самый решительный отпор в защиту чести государства и чувства национального достоинства. Всякие необоснованные обвинения мы опровергаем истинной правдой и аргументами в отстаивание справедливости и человеческой совести.

В выстраивании перспективы китайской дипломатии мы нацелены на совместное формирование сообщества единой судьбы человечества со всеми партнерами. Находясь на одной планете, все страны должны мирно и равно сосуществовать, совместно обсуждать актуальные вопросы, не давая решающего слова только отдельным странам. В этой связи Китай выступает за многополярный мир, за демократизацию международных отношений. Наша позиция полностью совпадает с тенденцией развития цивилизации и прогресса человечества, отвечает чаяниям подавляющего большинства стран мира. Вне зависимости от уровня развития страны мы ни в коем случае не претендуем на доминирование, всегда будем стоять на стороне общих интересов всех стран мира, в верной траектории развития истории. Тот, кто всячески пытается наклеивать на Китай ярлык гегемона, сам является апологетом гегемонии.

Сегодняшний мир переживает беспрецедентно глубокие перемены и турбулентность. В условиях нарастающих глобальных вызовов полезно было бы в духе концепции сообщества единой судьбы человечества, побольше поддерживать и сотрудничать друг с другом, меньше обвинять и противостоять друг другу. Важно, чтобы все действительно стали объединяться во имя прекрасного будущего планеты.

Международное радио Китая: Как китайская сторона оценивает роль ВОЗ? Каковы предложения Китая по реформированию этой организации?

Ван И: ВОЗ как специализированный орган ООН играет центральную роль в координации глобальных усилий в области общественного здравоохранения. Господин Тедрос Гебреисус был избран гендиректором с высоким процентом голосов, снискал полное доверие международного сообщества. Избрание на этот пост выходца из Африки свидетельствует о растущем статусе развивающихся стран в международных организациях.

На недавно состоявшейся Всемирной ассамблеи здравоохранения Председатель Си Цзиньпин в своем выступлении на открытии сессии дал позитивную оценку существенному вкладу ВОЗ в глобальную борьбу с эпидемией, все участники ВАЗ высказались в поддержку деятельности ВОЗ. Как говорится, справедливость восторжествует в конце концов. Международный авторитет ВОЗ и историческая оценка ее деятельности не зависят от предпочтения отдельных стран. Те, кто обливает ВОЗ грязью, позорят и самого себя.

С момента вспышки эпидемии под руководством гендиректора Тедроса Гебреисуса ВОЗ придерживается научно-обоснованного подхода, не минуя ни одного ключевого момента, без задержки дала профессиональные советы, достойно исполнила свои обязательства. Факты доказали, что в тех странах, где уважают и соблюдают рекомендации ВОЗ, эпидемиологическая ситуация взята под надежный контроль. А те, где игнорируют или вообще отказываются от советов ВОЗ, платили жестокую цену.

Хотел бы подчеркнуть, что ВОЗ, в состав которой вошли 194 суверенных государств, не может служить исключительно какой-то конкретной стране, тем более подчиняется тому, кто больше взносов платит. Перед лицом эпидемии любое давление, к тому же шантаж, лишенные элементарного гуманизма, считаются неприемлемыми для международного сообщества.

Жизнь превыше всего, спасение жизни – первоочередная задача. Поддержка ВОЗ означает поддержку спасения жизни людей. Это естественный выбор для любой страны, которая совестно и ответственно себя ведет.

Что касается реформирования ВОЗ, на самом деле, после каждой масштабной эпидемии ВОЗ делает всесторонние анализы и оценку. Эта работа должна нацелена на поддержание многостороннего подхода, а не наоборот, на поддержку ВОЗ, а не в ущерб ей. Об этом уже четко прописано в принятой по итогам 73-ой Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюции. В этой связи мы считаем приоритетными следующие три направления работы: во-первых, устранять политические помехи в плане институционального обеспечения и правил, уважать научное и профессиональное мнение, отказаться от действий политизации и дискредитации. Во-вторых, обеспечить ВОЗ достаточными ресурсами, повысить ее способность в реагировании на глобальный кризис здравоохранения. В-третьих, придерживаться концепции сообщества здравоохранения человечества, увеличить поддержку и вложения в дело общественного здравоохранения развивающихся стран.

Казинформ: Как Китай собирается восстановить динамику сотрудничества в рамках «Один пояс и один путь» в контексте эпидемии?

Ван И: Эпидемия действительно несколько сказывается на сотрудничестве в рамках «Один пояс и один путь», но негативное влияние лишь носит временный и частичный характер. В долгосрочной перспективе сотрудничество в рамках ОПОП, выдержав испытания пандемии, станет еще более устойчивым, энергичным и перспективным.

В основе «Один пояс и один путь» лежат кровные интересы народов стран-участниц. На протяжении 7 лет с момента выдвижения инициативы Китай с 138 странами подписал документы о сотрудничестве в рамках «Один пояс и один путь», развернуто больше 2000 совместных проектов, созданы сотни тысяч рабочих мест. Свою востребованность доказал целый ряд инфраструктурных и непосредственно касающихся жизни населения проектов ОПОП во время разгула вируса. К примеру, благодаря бесперебойной эксплуатации энергетические проекты в рамках китайско-пакистанского экономического коридора обеспечивают 1/3 электрического снабжения Пакистана. В условиях масштабного прекращения и отмены авиасообщения в регионе с января по апрель по маршруту Китай-Европа число контейнерных поездов и объем грузооборота не только не упали, а выросли на 24% и 27% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А сам проход, по которому были доставлены приблизительно 8000 тонн противоэпидемических грузов за 4 месяцы, стал по-настоящему «жизненной артерией», соединяющей европейский и азиатский континенты.

Тяготение стран-участниц инициативы «Один пояс и один путь» к совместному развитию является источником силы ее движения. За 7 лет реализации инициативы товарооборот между Китаем и странами вдоль «Пояса и пути» превысил 7,8 трлн долл. США, прямая инвестиция Китая в экономику этих стран превысила 110 млрд долл. США. Не смотря на негативные последствия эпидемии, за первый квартал с. г. инвестиция Китая в экономику государств-участников ОПОП увеличилась на 11,7%, товарооборот – на 3,2%. Благополучно продвигаются такие проекты, как железная дорога Китай-Лаос, железная дорога Венгрия-Сербия, двухтопливная электростанция в Камбодже, развитие новой административной столицы в Египте. Огромное количество временно приостановленных проектов возвращается в нормальный ритм работы, что значительно помогает в победе над коронавирусом и оживлении экономики.

Постоянно расширяющийся охват сотрудничества открывает прекрасную перспективу «Один пояс и один путь». В поствирусный период можно ожидать усиление актуальности развития экономики и благосостояния населения, а также значительный рост заинтересованности в сотрудничестве по общественному здравоохранению. Китай готов вместе со всеми партнерами вдоль ОПОП работать над построением «Шелкового пути здоровья». Полезно было бы вести видеоконференцию «Один пояс и один путь» на высоком уровне с прицелом на обеспечение здоровья и безопасности народов всех стран. Большое внимание также следует уделять формированию «Цифрового шелкового пути», который призван служить еще одной точкой роста национального хозяйства и дополнительным стимулом восстановления глобальной экономики.

В общем, Китай был и остается преданным делу совместного продвижения «Один пояс и один путь». Будем и впредь на принципах совместного обсуждения, совместной реализации и совместного использования и с открытым, экологичным и антикоррупционным подходом осуществить цели высокостандартного и устойчивого развития на благо населения, чтобы «Один пояс и один путь» вел к развитию, сотрудничеству и здоровью.

Агентство Рёнхап: По мнению китайской стороны, как будет развиваться ситуация на корейском полуострове и диалог между Пхеньяном и Вашингтоном?

Ван И: Поддержание контактов и диалога между КНДР и США – важнейшая предпосылка для устранения противоречий и разногласий двух стран и урегулирования проблемы корейского полуострова. Как ни банально это звучит, диалог всё-таки лучше изоляции. Мы всегда приветствуем контакты между лидерами КНДР и США, заинтересованы в скорейшем восстановлении конструктивного диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. При этом нужно понять, что налаживание взаимодоверия Пхеньяна и Вашингтона, выход из тупика невозможны без практических шагов. Иными словами, в развязке проблем на корейском полуострове помогает не столько кабинетное рассуждение, сколько практические действия.

Необходимо учитывать те позитивные шаги, предпринятые КНДР в последние годы для смягчения напряженности и денуклеаризации, которые, к сожалению, остались без встречных шагов со стороны Вашингтона, в этом же состоит главная причина стагнации диалога. В настоящее время более или менее скоплены неопределенные факторы вокруг ядерной проблемы корейского полуострова. Мы давно вместе с российскими партнерами как соавторы проекта резолюции Совбеза по политическому урегулированию проблемы Корейского полуострова не раз предлагали обсудить в Совбезе вопрос о смягчении санкций в отношении КНДР с целью облегчить социально-экономические трудности КНДР и создать необходимые условия для политического урегулирования. Рассчитываем на серьезное раздумье всех сторон, в том числе США, иначе зря только расходуют имеющиеся наработки, которые нам дались совсем не легко. Раз подходы к решению ядерной проблемы Корейского полуострова уже четко прописаны, имею в виду параллельное продвижение денуклеаризации и мирного механизма, скорейшую разработку для этого дорожной карты по принципам «поэтапности и синхронности», как же можно себе позволить упустить уникальный шанс урегулирования.

Агентство «Associated Press of Pakistan»: Как вы оцениваете текущую ситуацию в Афганистане?

Ван И: Сердце Азии в лице Афганистана значительно влияет на мир и стабильность в регионе. Сегодня ситуация в Афганистане быстро меняется, и мир для этой страны оказался как никогда ближе. Однако, путь впереди по-прежнему тернистый, пять задач неотложно стоит.

Первая, укрепление солидарности в правительстве. Мы приветствуем достижение консенсуса между президентом Гани и доктором Абдуллой Абдуллой о создании коалиционного правительства, надеемся, что в скором времени оно приступит к штатной работе. Вторая, формирование плана мирных переговоров. Призываем все силы Афганистана приступить к немедленному прекращению огня и договариваться по межафганским переговорам в пользу согласования будущей конфигурации властей страны. Третья, обеспечение упорядоченного вывода военных контингентов. США должны ответственным образом выводить свои войска, без ущемления интересов Афганистана и других стран региона. Четвертая, ведение борьбы против терроризма. Важно продолжать усилия по борьбе с терроризмом, не допуская вновь возрождения различных террористических группировок. Пятая, оказание поддержки извне. Следует продолжать улучшение отношений Афганистана с Пакистаном и другими странами, добиваться наращивания международной поддержки мирного процесса в Афганистане.

Мы полагаем, что в ходе выполнения вышеназванных задач необходимо руководствоваться тремя принципами.

Первый, приверженность ведущей роли самих афганцев, ведь за ними будущее Афганистана и судьба афганской нации. Второй, приоритетность мира. Нужно обязательно воздержаться от применения силы в ходе продвижения своих интересов. Третий, инклюзивность. Будущий Афганистан должен быть более инклюзивным, сплоченным и мощным.

Афганский народ имеет право выйти из-за туч войны и жить счастливой жизнью. В этом смысле китайский народ, как близкий сосед и брат, всегда на стороне афганского народа. Мы будем и впредь играть позитивную и конструктивную роль в продвижении межафганских переговоров, восстановлении мира и стабильности, возобновлении экономики в Афганистане, а также вовлечении его в региональное сотрудничество./// nCa, 26 мая 2020 г.