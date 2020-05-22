Интервью Посла Китая в Туркменистан Сунь Вэйдун

— Господин посол, по сообщениям СМИ, эпидемия коронавируса в Китае пошла на спад. Какая реальная обстановке сейчас в Вашей стране с распространением этого опасного вируса, и какие результаты достигнуты в борьбе с ним?

— С момента вспышки эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом типа COVID-19, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пристально следит за санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране, придавая первостепенную важность профилактике и контролю эпидемии, лично направляет и отдает распоряжения по борьбе с ней.

Под его руководством китайский народ начал всеобщую войну, тотальный и заградительный бой против эпидемии. В течение более трех месяцев Си Цзиньпин провел более 20 важных совещаний, 6 раз посещал эпицентр эпидемии — город Ухань, провинцию Чжэцзян, инспектировал медицинские учреждения и жилую общину, давая указания по решению первоочередных задач.

Выявив возбудителя коронавируса и сразу приняв комплексные меры профилактики и контроля, далеко превосходящие стандарты Всемирной организации здравоохранения, Китай в короткие сроки достиг этапных результатов, что помогло выиграть ценное время для глобальной борьбы с эпидемией.

Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация в Китае продолжает улучшаться. 18 мая в Китае зафиксировано 6 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19: три из них завезены из-за рубежа и три случая локального заражения. В стране, без учета данных Сянгана, Аомэня и Тайваня, осталось менее 100 заболевших COVID-19. Одновременно упорядоченно возобновляются производства, работа предприятий и учеба, прилагаются усилия по сведению к минимуму ущерба, причиненного коронавирусной инфекцией.

Все это время Китай, придерживаясь концепции сообщества единой судьбы человечества, активно развивает международное сотрудничество. Председатель Си Цзиньпин провел в этот период встречи и переговоры с генеральным директором ВОЗ, главами государств, а также более 50 телефонных разговоров с руководителями международных организаций и различных стран, выступил с речью на церемонии открытия 73-й сессии ВОЗ. Все это способствовало концентрации общих мощных усилий для борьбы с эпидемией.

Правительство Китая проявило прозрачное и ответственное отношение, в первое время впервые была опубликована генетическая последовательность коронавируса, страна открыто делилась опытом борьбы и помогала другим государствам и международным организациям в противодействии коронавирусу.

Китай пожертвовал ВОЗ 50 миллионов долларов США в целях повышения уровня профилактики и контроля эпидемии в ряде стран. Еще в течение двух лет будет предоставлять международную помощь в объеме 2 миллиардов долларов США, направленную на поддержку странам, пострадавшим от эпидемии, прежде всего развивающимся странам, в их борьбе с коронавирусом и возобновлении социально-экономического развития. Также наша страна предоставила или предоставляет медицинские средства в качестве помощи более 150 государствам и международным организациям.

Китай направил 21 группу медицинских экспертов в 19 стран, в том числе Россию, Казахстан, Иран, Ирак, Италию, Сербию, Камбоджу, Венесуэлу и т.д., провел свыше 120 специальных видеоконференций более чем со 160 странами и международными организациями. Мы будем продолжать это делать

Как сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус: «Усилия Китая в борьбе с эпидемией заслуживают благодарности, уважения и изучения». Уверен, мы, в конце концов, обязательно полностью победим коронавирусную эпидемию.

— Мы знаем, что в Китае активно ведется работа над созданием вакцины против коронавируса. Когда она может появиться?

— Главная роль вакцины заключается в перекрытии передачи вируса. Это самый продуктивный медицинский способ для профилактики и контроля эпидемии, а также мощное научно-технологическое оружие полного уничтожения оспы, чумы и других инфекционных заболеваний. Безопасность и эффективность вакцины стоят на первом месте и к ней предъявляются более строгие требования, чем к обычным препаратам.

С возникновением коронавирусной эпидемии создание вакцины в Китае было незамедлительно включено в важные исследовательские проекты, проводится ее экстренная разработка по пяти техническим маршрутам: живая аттенуированная гриппозная, рекомбинантная субъединичная, инактивированная, на основе аденовирусного вектора и на базе нуклеиновых кислот. Китай выступает за международное сотрудничество и концентрацию человеческой мудрости, в перовое время опубликовал генетическую последовательность коронавируса, способствуя скорейшему развитию разработки вакцины в разных странах. Китайские компании ведут практические разработки совместно с коллегами из России, США, Германии, Великобритании и других стран.

Китайские ученые, исследователи и эксперты работают днем и ночью, изо всех сил стараясь не упустить драгоценное время, в строгом соответствии с последовательностью испытаний на животных и последующих трехфазных испытаний на людях. В настоящее время оценка эффективности некоторых вакцин уже завершена и ожидается поочередное проведение клинических испытаний.

Так, 16 марта рекомбинантная вакцина против COVID-19, разработанная исследовательской группой китайских специалистов, получила разрешение на начало клинических испытаний. Уже завершен их первый этап, и в настоящее время проводится второй этап. Это первая в мире вакцина против COVID-19, которая перешла на второй этап клинических испытаний.

Кроме того, также стартовали клинические испытания 3-х инактивированных вакцин против новой коронавирусной пневмонии. В целом, в стране 4 вакцины переведены на этап клинических испытаний, что позволило Китаю занять лидирующую позицию в этом вопросе.

Вместе с тем, в Китае уже построен крупнейший в мире цех для производства вакцины против COVID-19 с годовой производственной мощностью 100 миллионов доз. Он удовлетворит потребности как плановой вакцинации, так и, при необходимости, широкомасштабного экстренного их производства.

По прогнозам экспертов, выпуск китайской вакцины против COVID-19 ожидается в конце текущего или в начале следующего года. Надеюсь, что китайская вакцина в скорейшем времени принесет радостные известия для людей во всем мире и будет содействовать победе над коронавирусом.

— Понятное дело, что COVID-19 — это большое испытание для глобальной и национальных экономик. Вы не можете рассказать нам о влиянии эпидемии на экономику Китая? В зарубежных СМИ сообщалось о том, что в связи с бурным распространением коронавируса, в Китае снизился спрос на энергоносители, из-за чего был сокращен импорт газа. Сказалась ли эта ситуация на поставках природного газа из Туркменистана?

— Эпидемия коронавирусной пневмонии распространилась по всей планете, в результате глобальная экономика пошла на спад. Коронавирус нанес достаточно сильный удар по китайской экономике, но она обладает большой гибкостью и огромной движущейся силой. Влияние эпидемии будет краткосрочным, внешним и контролируемым, улучшение основ экономики страны и тенденция роста в долгосрочной перспективе не изменились.

За 70 лет развития Китай прочно занял место второй крупнейшей экономики в мире, в стране создана современная, самая всеобъемлющая индустриальная система, имеются масштабный рынок и потребительский потенциал. В борьбе с эпидемией китайская сторона уделяет большое внимание скоординированному продвижению профилактики, контроля эпидемии и социально-экономического развития. Правительством КНР уже введен ряд мер по снижению налогов и сборов, используются разнообразные финансовые инструменты в целях поддержки возобновления работы, производства и развития реальной экономики, ускоренными темпами осуществляется подготовка к реализации важных проектов. Китай будет усиливать регулирование и макроэкономическую политику, стремясь к достижению поставленных на текущий год целей социально-экономического развития.

В связи с эпидемией значительно упал спрос на энергоносители на мировом рынке. В Китае эпидемия вспыхнула во время каникул по случаю Праздника Весны, вызвав снижение спроса на природный газ. В целях предотвращения распространения эпидемии правительство Китая потребовало от компаний, заводов и т.п. после праздника отложить на более поздние сроки возвращение к работе или же возобновить ее частично.

Внутренний спрос на природный газ в Китае существенно уменьшился, давление газопроводных сетей непрерывно нарастало, что угрожало их безопасному функционированию. В связи с этим пришлось принять временные чрезвычайные меры, включая сокращение производства природного газа в стране. Необходимо было отложить принятие большого объема сжиженного газа, снизить импорт трубопроводного газа и т.д. Под твёрдым руководством китайского правительства коронавирусная эпидемия в Китае взята под эффективный контроль и ослабла, спрос на природный газ понемногу увеличивается, китайские компании отдают все силы для наращивания отбираемого объёма газа. Не смотря на множество объективных трудностей, китайская сторона приложит максимум усилий к выполнению плана по отбору природного газа в 2020 году.

— Туркменистан в целях предотвращения завоза коронавируса на свою территорию принял ряд мер. Как вы оцениваете эти меры правительства, и как работается сегодня сотрудникам зарубежных посольств в стране?

— Президент Бердымухамедов уделяет большое внимание обеспечению здоровья туркменского народа, несколько раз лично проводил специальные совещания и принял своевременные комплексные и превентивные меры с первых дней появления сообщений об остром инфекционном воспалении легких. Внешнеполитические, медицинские и таможенные ведомства Туркменистана всеми силами предотвращают проникновение коронавируса в страну.

Туркменское внешнеполитическое ведомство в целях своевременного информирования о санитарно-эпидемиологических мерах также неоднократно направило ноты дипмиссиям в стране. В настоящее время здесь наблюдается благоприятная ситуация с предотвращением эпидемии, она стабильна и находится под контролем.

В целях предотвращения завоза коронавируса в стране действуют ограничения в перемещениях граждан, усилен контрольно-пропускной режим, предусмотрены помещение на карантин и медицинское наблюдение за прибывшими из-за рубежа, проведение санитарно-дезинфекционных мероприятий в учреждениях и т.д. Мы полностью понимаем и уважаем те меры, что предпринял Туркменистан, чтобы обезопасить своих граждан. Посольство КНР в Туркменистане неоднократно напоминает китайским гражданам при въезде на территорию и во время пребывания в Туркменистане полностью подчиняться санитарным мерам туркменской стороны, требует от китайских компаний в Туркменистане проведения санитарно-эпидемиологической работы при строгом соблюдении правил и требований туркменского правительства.

С другой стороны, эпидемия новой коронавирусной пневмонии оказала серьезное негативное влияние на международную торговлю и страны принимают активные меры реагирования. Президент Гурбангулы Бердымухамедов также отметил на видеосаммите Движения неприсоединения в формате контактной группы, посвященном противодействию коронавирусной инфекции COVID-19, что мы должны быстро и в полной мере восстановить транспортное сообщение между государствами и регионами, транзитные коридоры, искать новые маршруты. Китайская сторона готова прилагать совместные усилия, развивать обмены между таможенными и другими органами для продвижения двусторонней торговли.

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за проявленную заботу о зарубежных дипломатах, находящихся в Туркменистане. Все сотрудники нашего посольства пребывают в хорошем рабочем и жизненном настрое и готовы противостоять вызовам вместе с туркменским народом.

Конечно, совместное реагирование на эпидемию стало нашей нынешней главной задачей. В начале вспышки эпидемии посольство КНР в Туркменистане создало контактный механизм по профилактике и контролю эпидемии с Министерством иностранных дел Туркменистана. Наше посольство каждый день направляет в МИД Туркменистана информацию об опыте контроля, а также руководства по диагностике и протоколы лечения коронавирусной пневмонии и т.д. в качестве справочных материалов. Наше Посольство дважды оказало содействие в организации дистанционных видеоконференций по предотвращению коронавируса между экспертами медицинской, таможенной и других ведомств двух стран. Вместе с тем Посольство КНР в Туркменистане активно помогает гражданам двух стран в решении практических трудностей, инструктирует сотрудников китайских компаний, китайских преподавателей и студентов в Туркменистане по санитарно-эпидемиологической работе, а также согласовывает с соответствующими органами китайской стороны оказание помощи туркменским студентам в Китае.

— Господин посол, китайские мудрецы древности наставляли, что в Подлунном мире нет ничего такого, у чего нельзя было бы научиться полезному и хорошему. Какой урок можно извлечь из эпидемии COVID-19？

— Вирус не имеет границ и потому он является общим врагом всего человечества, солидарность и сотрудничество – самое мощное оружие в борьбе с общими угрозами и вызовами.

Недавно президент Бердымухамедов заявил на видеосаммите Движения неприсоединения в формате контактной группы, что пандемия – это глобальный вызов, и эффективное противодействие ей требует от всего международного сообщества совместных, коллективных и солидарных действий. Китайская сторона глубоко с этим согласна и высоко оценивает такую позицию. Возникновение эпидемии новой коронавирусной пневмонии в очередной раз продемонстрировало, что человечество – сообщество единой судьбы, разделяющее друг с другом радости и печали.

Семь лет назад председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу о строительстве сообщества единой судьбы человечества. Внезапная, охватывающая все континенты эпидемия дала нам глубокое представление о значимости и актуальности ускорения строительства такого сообщества.

В истории человеческой цивилизации подобная масштабная чрезвычайная ситуация глобального характера случались не в первый раз и не в последний. Энгельс в своё время сказал: «Никакая огромная историческая катастрофа не компенсируется историческим прогрессом». История нам показывает, что человечество растет и развивается при непрерывном преодолении различных болезней и катастроф. Как только государства будут сплачиваться и развивать сотрудничество со всей искренностью, человечество, закаляясь, будет становиться еще сильнее.

Я твердо убежден, что глобализация остается тенденцией общего развития. Она неизбежна, и концепция общей судьбы всего мира будет глубоко укореняться в сердцах людей, а разные страны на практике совместного строительства Сообщества Единой Судьбы Человечества совершат более твёрдый и мощный шаг. /// nCa 22 мая 2020 г.