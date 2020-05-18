Пандемия COVID-19 является определяющим кризисом здравоохранения нашего времени

Ютта Урпилайнен, комиссар по вопросам международного партнерства Европейской комиссии, и д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения

Начиная со случаев пневмонии, вызванной неизвестными причинами в Ухане, Китай, этот новый коронавирус распространился с пугающей скоростью, ударив по системам здравоохранения, экономикам и обществу во всем мире.

Наиболее сильно пострадали европейские страны. На момент написания настоящей статьи пять из шести наиболее пострадавших стран приходятся на Европу.

И все же, даже если Европа борется за то, чтобы взять КОВИД-19 под контроль у себя дома, она также играет ведущую роль в укреплении глобальной солидарности.

Несмотря на физическое расстояние, нам необходимо объединиться коллективно как игрокам на мировой арене.

Европейский Союз и ВОЗ разделяют приверженность оказанию поддержки уязвимым общинам и странам во всем мире. Сейчас особенно важно объединиться как мировое сообщество, потому что мы все вместе участвуем в этом процессе, поскольку болезнь не знает границ и дискриминации. Пока это касается некоторых из нас, никто из нас не будет в безопасности.

Для поддержки глобальных ответных мер на COVID-19 Европейский Союз и его государства-члены недавно предложили пакет Team Europe, который в настоящее время оценивается в сумму более 23 миллиардов евро. Разумеется, Европейская группа будет совместно с Организацией Объединенных Наций осуществлять часть своих мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Как и во многих других кризисах, наиболее уязвимые страдают больше всего, и они должны быть в центре нашего внимания. ЕС поддерживает стратегический план ВОЗ по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации, выделив 30 млн. евро на цели укрепления готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования в странах со слабыми системами здравоохранения или затронутых гуманитарными кризисами.

Кроме того, Европейская комиссия, ВОЗ и партнеры со всего мира также объединились в усилиях по скорейшей разработке, производству и справедливому распределению вакцин, диагностических и терапевтических средств для борьбы с COVID-19, с тем чтобы все люди имели равный доступ к этим жизненно важным продуктам.

Опираясь на это историческое обязательство, Европейская комиссия провела 4 мая конференцию доноров, на котором более 40 стран взяли на себя обязательство выделить около 7,4 млрд. евро на поддержку разработки вакцины.

Но наше партнерство выходит далеко за рамки нынешнего кризиса.

Эта пандемия использует пробелы и неравенство в системах здравоохранения, подчеркивая важность инвестиций в работников здравоохранения, инфраструктуру здравоохранения и системы для предотвращения и реагирования на вспышки болезней.

Устойчивые системы здравоохранения являются лучшей профилактикой не только против вспышек и пандемий, но и против многочисленных угроз здоровью людей во всем мире.

И все же, исходя из нынешних тенденций, к 2030 году более 5 миллиардов человек будут лишены доступа к основным медицинским услугам, включая возможность видеть медицинского работника, доступ к основным лекарствам и водоснабжению в больницах.

Даже при доступности услуг, их использование может означать финансовый крах для миллионов людей.

Эти пробелы не только подрывают здоровье отдельных людей, семей и общин; они также подрывают глобальную безопасность и экономический рост.

Именно поэтому ЕС выделил 102 млн. евро на партнерство с ВОЗ по всеобщему охвату услугами здравоохранения. Эти средства будут нацелены на укрепление системы здравоохранения в 115 странах Африки, Карибского бассейна, Тихоокеанского региона, Восточной Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии.

Каждый год мир тратит на здравоохранение около 7,5 триллиона долларов США – почти 10 процентов мирового ВВП.

Но слишком многие страны тратят большую часть своего бюджета здравоохранения на борьбу с болезнями в больницах – где расходы выше, а результаты часто хуже – вместо того, чтобы укреплять здоровье и предотвращать болезни на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Пандемия COVID-19 в конечном итоге отступит, но не может быть никакого возврата к прежнему положению дел. Мы не можем продолжать финансировать панику, а вопрос об обеспечении готовности отодвигать на второй план.

Работая над ответом на эту пандемию, мы должны также готовиться и к следующей. Сейчас появилась возможность заложить основы для создания устойчивых систем здравоохранения во всем мире.

Инвестиции в укрепление инфраструктуры здравоохранения и рабочей силы – это единственный способ избежать будущих глобальных кризисов в области здравоохранения, подобных тому, с которым мы сталкиваемся сейчас.

Если мы чему-то и научимся у COVID-19, так это тому, что инвестиции в здоровье в настоящем спасут жизни в будущем.

История будет судить нас не только по тому, удалось ли нам пережить эту пандемию, но и по тем урокам, которые мы извлекли, и по тем действиям, которые мы предприняли, когда она закончилась. /// nCa, 18 мая 2020 года (материал предоставлен Делегацией ЕС в Туркменистане)