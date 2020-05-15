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ТУРКМЕНИСТАН НА ПУТИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ

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15 мая 2020 года в Ашхабаде состоялось очередное заседание Кабинета Министров Туркменистана. В ходе совещания Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление «О присоединении Туркменистана к Всемирной торговой организации в качестве наблюдателя».

В соответствии с документом, сегодня же туркменская сторона направила письмо-заявку на вступление во Всемирную торговую организацию в качестве наблюдателя на имя Генерального директора ВТО. Согласно процедурам вступления в ВТО, вопрос о принятии Туркменистана в ВТО в качестве наблюдателя будет рассмотрен в ходе очередного заседания Генерального совета ВТО, который состоится в ближайшем будущем.

MFA Turkmenistan, 15 May 2020

 

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