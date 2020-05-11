Туркменистан призывает к международному сотрудничеству в борьбе с Covid-19 и готов принять миссию ВОЗ

На брифинге, состоявшемся в Министерстве иностранных дел Туркменистана в пятницу (8 мая 2020 года), вице-премьер, министр иностранных дел Мередов призвал к международному сотрудничеству в сфере здравоохранения в целом и в борьбе против Covid-19 в частности. Он также выразил готовность принять миссию ВОЗ для независимой оценки ситуации в Туркменистане.

Вот основные моменты его выступления:

Covid-19-это глобальная проблема, и она требует скоординированного глобального реагирования.

Важным фактором является безопасность транспортных маршрутов. Необходимо согласовать системный подход, основанный на многосторонней правовой базе. Инициативная группа работает над документом, который будет предусматривать, в частности, финансирование и выделение средств, необходимых для восстановления транспортных систем.

Необходимо принять на себя обязательства по моральному и финансовому сотрудничеству между государствами.

Как отметил президент Туркменистана в своем выступлении на онлайн-саммите Движения неприсоединения, при рассмотрении Covid-19 и его последствий не должно быть никакой дискриминации или пристрастности.

Необходимо тесное сотрудничество между профессионалами, в том числе и медицинскими работниками. В этой связи важно серьезно рассмотреть предложение Туркменистана о создании совета ученых-медиков.

Многосторонняя совместная работа в координации с ООН (и ее специализированными учреждениями) имеет первостепенное значение.

Мы готовы принять миссию ВОЗ и выразили им свою готовность об организации визита. Сейчас прорабатывается логистика визита. В состав миссии войдут европейские медицинские эксперты и представители средств массовой информации.

Мы также уделяем особое внимание постпандемическому периоду, особенно восстановлению экономики и гуманитарным аспектам.

Четыре области станут нашими приоритетными в усилиях по восстановлению после пандемии: энергетика, промышленность, транспорт и торговля.

Примечательно, что мировые энергетические рынки никогда не сталкивались с подобной ситуацией.

Транспортный сектор в посткризисный период потребует специальных мер.

Важнейшей областью является продовольственная безопасность. В настоящее время около 800-900 миллионов человек в мире страдают из-за голода по причине пандемии. Необходимо обеспечить доступ к продовольственным ресурсам.

Мир не может справиться с этой пандемией и ее последствиями, пока продолжаются конфликты и войны. Имеется необходимость в глобальном мире. В этом контексте важно отметить, что 2021 год был объявлен ООН Годом мира и доверия по инициативе Туркменистана. /// nCa, 11 мая 2020 года