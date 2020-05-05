Онлайн-саммит контактной группы Движения Неприсоединения в ответ на Covid-19

В понедельник, 4 мая 2020 года, по видеосвязи был проведен саммит контактной группы стран-членов Движения Неприсоединения.
Инициатором встречи выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лейтмотивом встречи стал лозунг «Мы вместе против COVID-19».
Азербайджан является действующим председателем Движения Неприсоединения на период 2019-2022 годов.
В онлайн саммите приняли участие главы государств и высокопоставленные должностные лица ряда стран, а также главы и представители ряда международных и региональных организаций, включая ООН, ВОЗ, ЕС, Африканский Союз и др.
После Тюркского Совета, данное объединение является второй международной организацией, которая провела встречу на высшем уровне по видеосвязи.
На саммите с речью выступил президент Туркменистана Бердымухамедов. /// nCa, 5 мая 2020 года
Речь Президента Гурбангулы Бердымухамедова на встрече на высшем уровне Движения неприсоединения
Уважаемые участники встречи на высшем уровне!
Прежде всего, позвольте выразить благодарность Его Превосходительству Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за инициативу созыва нынешней встречи на высшем уровне, посвящённой острейшей проблеме, с которой столкнулось сегодня человечество.
Убеждён, что Движение неприсоединения, насчитывающее в своих рядах 120 государств, объединённых общей ответственностью за судьбу планеты, не может оставаться в стороне от её решения.
В этом смысле сегодняшняя встреча в режиме онлайн является значимой и своевременной, даёт возможность обменяться мнениями и оценками сложной ситуации, наметить пути её преодоления.
Поэтому хотел бы остановиться на некоторых аспектах данной проблемы.
Первое. Очевидно, что эффективное противодействие пандемии требует от всего международного сообщества совместных, коллективных и солидарных действий. Особо хочу подчеркнуть – именно солидарных.
Разумеется, каждая страна на национальном уровне, в зависимости от ситуации, выстраивает собственную линию противодействия распространению опасной инфекции.
Вместе с тем, убеждён: в одиночку, наверное, можно решить кратковременные задачи, добиться локальных успехов. Но пандемия – это глобальный вызов и потому требует глобального ответа, долгосрочной стратегии универсального характера и охвата.
В данной связи предлагаю разработать и принять в рамках Движения неприсоединения программный документ, включающий основные принципы солидарной деятельности государств-членов в борьбе с эпидемиями, а также комплекс мер, нацеленных на их предупреждение и искоренение.
Второе. Важнейшим элементом многосторонних усилий сегодня выступает взаимовыручка и взаимопомощь государств – организационная, моральная, финансовая, материальная. При оказании такой помощи ни в коем случае неприемлемы любые формы её политизации, дискриминации, выдвижение каких-либо встречных условий.
Третье. Огромное значение в борьбе с пандемией и её последствиями приобретает тесное взаимодействие между профессионалами. Нужно в полной мере задействовать механизмы научной дипломатии. Она подразумевает постоянный обмен опытом, знаниями и информацией по методам лечения и профилактике заболевания, медицинским препаратам и оборудованию, средствам индивидуальной защиты.
В этом контексте считаю целесообразным создание Совета учёных-медиков неприсоединившихся государств.
Четвёртое. Наша совместная многосторонняя работа должна вестись при координирующей роли Организации Объединённых Наций и в тесном сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения, накопившей уникальный опыт борьбы с вирусными заболеваниями.
Пользуясь случаем, я хочу выразить полную поддержку со стороны Туркменистана деятельности ВОЗ, искренне поблагодарить её руководство и сотрудников за их самоотверженную и профессиональную работу. Наша страна продолжит активное сотрудничество с этой важной международной структурой и готова оказывать ей всяческое содействие.
Думаю, назрела необходимость в создавшейся ситуации наладить эффективные каналы партнёрства между Движением неприсоединения и ВОЗ, прежде всего, по линии медицинских сообществ наших стран.
Предлагаю поручить Правительствам государств-членов Движения неприсоединения совместно поработать над схемами и формами такой совместной деятельности.
Я также хотел бы подчеркнуть необходимость более эффективного сотрудничества с Организацией Объединённых Наций и её специализированными структурами.
Уважаемые участники встречи на высшем уровне!
Наряду с неотложными мерами и задачами сегодняшнего дня, мы обязаны думать о будущем.
Очевидно, что повестка предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет существенно скорректирована с учётом пандемии и во многом ориентирована на посткризисный период, в котором всему мировому сообществу предстоит трудная работа над восстановлением экономики, социальной сферы, решением гуманитарных вопросов. Причём в их равной приоритетности и взаимосвязанности.
Поэтому уже сейчас необходимо создавать платформы для вывода глобальной экономики на траекторию устойчивого роста. На наш взгляд, здесь ключевыми направлениями должны стать энергетика, промышленность, транспорт, торговля.
Понятно, что мировой энергетический рынок ещё никогда не сталкивался с такими трудностями, как нынешние. В этих условиях особую, жизненную значимость приобретает восстановление и налаживание энергопоставок на мировые рынки на справедливых и прозрачных принципах, равноправии, признании и учёте интересов государств. Важнейшим аспектом достижения этой цели является диверсификация энергопотоков.
То же самое можно сказать о транспорте. Мы должны быстро и в полной мере восстановить транспортное сообщение между странами и регионами, транзитные коридоры, искать новые маршруты.
Эта работа логически приведёт к созданию новой инфраструктуры, логистики на обширных пространствах. И, как следствие, к решению многих социальных проблем, преодолению безработицы, созданию новых рабочих мест.
Важную роль в этом призваны сыграть наши государства, которые должны внести свой вклад в позитивное развитие геоэкономических процессов в мире. От слаженности и скоординированности наших действий в немалой степени зависят успешность и результативность адаптации глобальной экономики к новым реалиям.
Нам также предстоит объединить усилия в решении масштабных гуманитарных вопросов, вызванных последствиями пандемии. Помощь мигрантам, беженцам, уязвимым слоям населения, особенно в развивающихся странах, должна оставаться в приоритете повестки Движения неприсоединения.
В высшей степени важна солидарная работа государств Движения неприсоединения в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Необходимы единство, решительность и твёрдость позиций неприсоединившихся стран при рассмотрении вопросов обеспечения доступа государств и регионов к продовольственным ресурсам, в обеспечении гарантий полноценного питания как неотъемлемого права любого человека.
Но, конечно, главным, решающим условием достижения всех поставленных целей, полноценного преодоления нынешнего кризиса является обеспечение прочного мира и безопасности. Невозможно говорить об успешной борьбе с пандемией, преодолении её последствий на фоне войн и конфликтов.
Поэтому мы, государства Движения неприсоединения, должны решительно заявить о своей твёрдой приверженности мирному решению всех международных споров и противоречий.
Как известно, по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН в сентябре прошлого года единогласно приняла Резолюцию об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия. Я призываю страны Движения неприсоединения активно содействовать достижению целей, прописанных в тексте Резолюции, внести свой вклад в мирное, конструктивное развитие процессов на планете.
Убеждён: потенциал Движения неприсоединения, высокие гуманистические идеалы, на которых оно основано, сегодня, в этот трудный для всего человечества период, востребованы как никогда.
Верю, что вместе мы сможем преодолеть кризис, выйти из него достойно и приступить к дальнейшей созидательной работе.
В заключение хотел бы выразить поддержку представленному проекту Декларации.
Желаю всем участникам встречи на высшем уровне крепкого здоровья и успехов, народам наших стран – мира и благополучия.
/// nCa, 5 мая 2020 г.
Совместное заявление, опубликованное по итогам онлайн-саммита контактной группы Движения неприсоединения
(Неофициальный перевод)
Мы, главы государств и правительств, встретившись в режиме видеоконференции на онлайн – заседании Контактной группы Движения неприсоединения в ответ на Covid-19 в рамках темы «Мы вместе против COVID-19» 4 мая 2020 года по инициативе Его Превосходительства г-на Ильхама Алиева, Президента Азербайджанской Республики и председателя Движения Неприсоединения, с целью внесения эффективного вклада в глобальные усилия по борьбе с беспрецедентными последствиями пандемии COVID-19,
- Вновь заявляем о нашей твердой приверженности целям, принципам и положениям Устава Организации Объединенных Наций и учредительных документов Движения неприсоединения,
- Приветствуем принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции А/Res/74/270 «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием 2019 года (COVID-19)» и резолюции А/Res/74/274 «Международное сотрудничество с целью обеспечения глобального доступа к лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию в борьбе против COVID-19».
- Выражаем полную поддержку планам и инициативам Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по борьбе с пандемией COVID-19,
- Напоминаем о коммюнике Координационного бюро Движения Неприсоединения по теме “Пандемия Covid-19” от 25 марта 2020 года и «В поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ее генерального директора» от 9 апреля 2020 года,
- Выражаем серьезную озабоченность в связи с быстрым распространением COVID-19, который представляет собой серьезную проблему для человечества и требует глобальных ответных мер, основанных на единстве, солидарности и возобновлении многостороннего сотрудничества,
- Признаем беспрецедентные последствия этой пандемии, включая серьезный ущерб для общества и экономики, а также для глобальных передвижений и торговли и разрушительные последствия для средств к существованию людей,
- Признаем также, что наиболее бедные и уязвимые слои населения больше всего страдают от пандемии и что последствия кризиса обратят вспять с таким трудом достигнутые успехи в области развития и затруднят прогресс в достижении Целей устойчивого развития,
- Вновь заявляем о нашей поддержке многосторонности, в основе которой лежит Организация Объединенных Наций, и признаем, что сохранение и укрепление ценностей многосторонности и международного сотрудничества, лежащих в основе Устава Организации Объединенных Наций и повестки дня в области Устойчивого Развития на период до 2030 года, имеет основополагающее значение для поощрения и поддержки трех основных направлений деятельности Организации Объединенных Наций – мира и безопасности, развития и прав человека,
- Выражаем полную поддержку ВОЗ и ее руководству, признавая их важнейшую роль на передовой линии борьбы, в том числе путем предоставления руководящих указаний, подготовки кадров, оборудования и конкретных услуг по спасению жизни, с тем чтобы обеспечить эффективное реагирование международного сообщества на постоянно растущие вызовы, связанные с пандемией COVID-19, которая является величайшим человеческим кризисом и чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения нашего времени.
- Призываем государства-члены Организации Объединенных Наций активизировать сотрудничество на национальном, региональном и международном уровнях в целях борьбы с этим бедствием,
- Подчеркиваем, что перед лицом такого рода глобальных чрезвычайных ситуаций дух солидарности должен быть в центре наших усилий и необходим высокий уровень этической и гуманистической приверженности в целях обеспечения нуждающихся народов лекарствами, медицинским оборудованием и материалами, продовольствием, обмена опытом и передовой практикой,
- Выражаем наше решительное осуждение принятия и применения односторонних принудительных мер в отношении государств-членов Движения, которые применяются в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и международного права, выражаем далее нашу поддержку в соответствии с международным правом государствам, пострадавшим от таких мер, и настоятельно призываем международное сообщество принять срочные и эффективные действия для прекращения применения таких мер, которые несовместимы с принципами международного права или Устава Организации Объединенных Наций, в целях обеспечения эффективности национальных мер реагирования на пандемию COVID-19
- Призываем к активизации международного сотрудничества в целях сдерживания, смягчения последствий и борьбы с пандемией, в том числе путем обмена информацией, научными знаниями и передовой практикой, а также путем применения соответствующих руководящих принципов, рекомендованных ВОЗ,
- Подчеркиваем необходимость согласованных усилий по предотвращению негативных последствий пандемии для экономики государств-членов,
- Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим своих близких в результате пандемии COVID-19, и выражаем свою солидарность со всеми теми, кто в настоящее время борется с COVID-19 и восстанавливается после болезни,
- Признаем огромный вклад и самоотверженность медицинского персонала и медицинских работников в этой чрезвычайной гуманитарной ситуации и выражаем им нашу благодарность,
- Постановляем учредить целевую группу Движения неприсоединения с задачей разработать базу данных, включающей основные гуманитарные и медицинские потребности государств-членов Движения неприсоединения, которая будет представлена председателем всем странам-донорам, международным гуманитарным организациям, международным финансовым учреждениям, транснациональным частным структурам, осуществляющим проекты социальной ответственности, и другим субъектам для получения возможной поддержки и помощи,
- Выражаем нашу признательность его превосходительству господину Ильхаму Алиеву, президенту Азербайджанской Республики и председателю Движения Неприсоединения, за инициирование и проведение этой своевременной и ценной встречи. /// АРА, 4 мая 2020 года