Онлайн-саммит контактной группы Движения Неприсоединения в ответ на Covid-19

В понедельник, 4 мая 2020 года, по видеосвязи был проведен саммит контактной группы стран-членов Движения Неприсоединения.

Инициатором встречи выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лейтмотивом встречи стал лозунг «Мы вместе против COVID-19».

Азербайджан является действующим председателем Движения Неприсоединения на период 2019-2022 годов.

В онлайн саммите приняли участие главы государств и высокопоставленные должностные лица ряда стран, а также главы и представители ряда международных и региональных организаций, включая ООН, ВОЗ, ЕС, Африканский Союз и др.

После Тюркского Совета, данное объединение является второй международной организацией, которая провела встречу на высшем уровне по видеосвязи.

На саммите с речью выступил президент Туркменистана Бердымухамедов. /// nCa, 5 мая 2020 года

Речь Президента Гурбангулы Бердымухамедова на встрече на высшем уровне Движения неприсоединения

Уважаемые участники встречи на высшем уровне!

Прежде всего, позвольте выразить благодарность Его Превосходительству Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за инициативу созыва нынешней встречи на высшем уровне, посвящённой острейшей проблеме, с которой столкнулось сегодня человечество.

Убеждён, что Движение неприсоединения, насчитывающее в своих рядах 120 государств, объединённых общей ответственностью за судьбу планеты, не может оставаться в стороне от её решения.

В этом смысле сегодняшняя встреча в режиме онлайн является значимой и своевременной, даёт возможность обменяться мнениями и оценками сложной ситуации, наметить пути её преодоления.

Поэтому хотел бы остановиться на некоторых аспектах данной проблемы.

Первое. Очевидно, что эффективное противодействие пандемии требует от всего международного сообщества совместных, коллективных и солидарных действий. Особо хочу подчеркнуть – именно солидарных.

Разумеется, каждая страна на национальном уровне, в зависимости от ситуации, выстраивает собственную линию противодействия распространению опасной инфекции.

Вместе с тем, убеждён: в одиночку, наверное, можно решить кратковременные задачи, добиться локальных успехов. Но пандемия – это глобальный вызов и потому требует глобального ответа, долгосрочной стратегии универсального характера и охвата.

В данной связи предлагаю разработать и принять в рамках Движения неприсоединения программный документ, включающий основные принципы солидарной деятельности государств-членов в борьбе с эпидемиями, а также комплекс мер, нацеленных на их предупреждение и искоренение.

Второе. Важнейшим элементом многосторонних усилий сегодня выступает взаимовыручка и взаимопомощь государств – организационная, моральная, финансовая, материальная. При оказании такой помощи ни в коем случае неприемлемы любые формы её политизации, дискриминации, выдвижение каких-либо встречных условий.

Третье. Огромное значение в борьбе с пандемией и её последствиями приобретает тесное взаимодействие между профессионалами. Нужно в полной мере задействовать механизмы научной дипломатии. Она подразумевает постоянный обмен опытом, знаниями и информацией по методам лечения и профилактике заболевания, медицинским препаратам и оборудованию, средствам индивидуальной защиты.

В этом контексте считаю целесообразным создание Совета учёных-медиков неприсоединившихся государств.

Четвёртое. Наша совместная многосторонняя работа должна вестись при координирующей роли Организации Объединённых Наций и в тесном сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения, накопившей уникальный опыт борьбы с вирусными заболеваниями.

Пользуясь случаем, я хочу выразить полную поддержку со стороны Туркменистана деятельности ВОЗ, искренне поблагодарить её руководство и сотрудников за их самоотверженную и профессиональную работу. Наша страна продолжит активное сотрудничество с этой важной международной структурой и готова оказывать ей всяческое содействие.

Думаю, назрела необходимость в создавшейся ситуации наладить эффективные каналы партнёрства между Движением неприсоединения и ВОЗ, прежде всего, по линии медицинских сообществ наших стран.

Предлагаю поручить Правительствам государств-членов Движения неприсоединения совместно поработать над схемами и формами такой совместной деятельности.

Я также хотел бы подчеркнуть необходимость более эффективного сотрудничества с Организацией Объединённых Наций и её специализированными структурами.

Уважаемые участники встречи на высшем уровне!

Наряду с неотложными мерами и задачами сегодняшнего дня, мы обязаны думать о будущем.

Очевидно, что повестка предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет существенно скорректирована с учётом пандемии и во многом ориентирована на посткризисный период, в котором всему мировому сообществу предстоит трудная работа над восстановлением экономики, социальной сферы, решением гуманитарных вопросов. Причём в их равной приоритетности и взаимосвязанности.

Поэтому уже сейчас необходимо создавать платформы для вывода глобальной экономики на траекторию устойчивого роста. На наш взгляд, здесь ключевыми направлениями должны стать энергетика, промышленность, транспорт, торговля.

Понятно, что мировой энергетический рынок ещё никогда не сталкивался с такими трудностями, как нынешние. В этих условиях особую, жизненную значимость приобретает восстановление и налаживание энергопоставок на мировые рынки на справедливых и прозрачных принципах, равноправии, признании и учёте интересов государств. Важнейшим аспектом достижения этой цели является диверсификация энергопотоков.

То же самое можно сказать о транспорте. Мы должны быстро и в полной мере восстановить транспортное сообщение между странами и регионами, транзитные коридоры, искать новые маршруты.

Эта работа логически приведёт к созданию новой инфраструктуры, логистики на обширных пространствах. И, как следствие, к решению многих социальных проблем, преодолению безработицы, созданию новых рабочих мест.

Важную роль в этом призваны сыграть наши государства, которые должны внести свой вклад в позитивное развитие геоэкономических процессов в мире. От слаженности и скоординированности наших действий в немалой степени зависят успешность и результативность адаптации глобальной экономики к новым реалиям.

Нам также предстоит объединить усилия в решении масштабных гуманитарных вопросов, вызванных последствиями пандемии. Помощь мигрантам, беженцам, уязвимым слоям населения, особенно в развивающихся странах, должна оставаться в приоритете повестки Движения неприсоединения.

В высшей степени важна солидарная работа государств Движения неприсоединения в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Необходимы единство, решительность и твёрдость позиций неприсоединившихся стран при рассмотрении вопросов обеспечения доступа государств и регионов к продовольственным ресурсам, в обеспечении гарантий полноценного питания как неотъемлемого права любого человека.

Но, конечно, главным, решающим условием достижения всех поставленных целей, полноценного преодоления нынешнего кризиса является обеспечение прочного мира и безопасности. Невозможно говорить об успешной борьбе с пандемией, преодолении её последствий на фоне войн и конфликтов.

Поэтому мы, государства Движения неприсоединения, должны решительно заявить о своей твёрдой приверженности мирному решению всех международных споров и противоречий.

Как известно, по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН в сентябре прошлого года единогласно приняла Резолюцию об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия. Я призываю страны Движения неприсоединения активно содействовать достижению целей, прописанных в тексте Резолюции, внести свой вклад в мирное, конструктивное развитие процессов на планете.

Убеждён: потенциал Движения неприсоединения, высокие гуманистические идеалы, на которых оно основано, сегодня, в этот трудный для всего человечества период, востребованы как никогда.

Верю, что вместе мы сможем преодолеть кризис, выйти из него достойно и приступить к дальнейшей созидательной работе.

В заключение хотел бы выразить поддержку представленному проекту Декларации.

Желаю всем участникам встречи на высшем уровне крепкого здоровья и успехов, народам наших стран – мира и благополучия.

/// nCa, 5 мая 2020 г.

Совместное заявление, опубликованное по итогам онлайн-саммита контактной группы Движения неприсоединения

(Неофициальный перевод)

Мы, главы государств и правительств, встретившись в режиме видеоконференции на онлайн – заседании Контактной группы Движения неприсоединения в ответ на Covid-19 в рамках темы «Мы вместе против COVID-19» 4 мая 2020 года по инициативе Его Превосходительства г-на Ильхама Алиева, Президента Азербайджанской Республики и председателя Движения Неприсоединения, с целью внесения эффективного вклада в глобальные усилия по борьбе с беспрецедентными последствиями пандемии COVID-19,