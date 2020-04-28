Казахстан продлевает режим ЧП и готовится к экономическому восстановлению

Эльвира Кадырова

В Казахстане продлевается режим чрезвычайного положения до 11 мая. Об этом в своем официальном заявлении сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан живет в условиях ЧП с 16 марта этого года. «В стране введены жесткие карантинные меры, приостановлена работа общественного транспорта, большинство организаций и учреждений перешло на дистанционный режим работы, проводится дезинфекция улиц и жилых объектов, все заразившиеся граждане получают медицинскую помощь», – отмечает глава Казахстана.

«В этих сложных условиях никто не останется один на один со своими проблемами, государство никого не оставит в беде», – заверил Президент Токаев.

На период чрезвычайного положения в Казахстане действует несколько мер поддержки. Свыше 4 миллионам человек предоставлена финансовую помощь. Более 570 тысяч получили продуктовые наборы. Продуктами планируется обеспечить более 1,1 миллиона казахстанцев.

Свыше 1,6 миллионам граждан в апреле-мае будет оказана помощь от государства на оплату коммунальных услуг.

Соответствующей поддержкой обеспечен малый и средний бизнес. В частности, отсрочены выплаты займов и кредитов на общую сумму более 360 миллиардов тенге (835 млн.долл.США).

Мерами налогового стимулирования охвачено более 700 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, что позволит им сэкономить около 1 триллиона тенге (2,32 млрд.долл.США).

В целом, на поддержку населения и бизнеса в Казахстане в период пандемии Covid-19 направлено почти 6 триллионов тенге (около 14 млрд.долл.США).

Вместе с тем, руководство Республики готовится к пост-коронавирусному периоду, когда придется восстанавливать экономико-социальное положение. В связи с этим, правительство и центрбанк до 11 мая подготовят Комплексный план по восстановлению экономического роста, предусматривающий поддержку наиболее пострадавшим отраслям.

«Наша страна вступает в качественно новую фазу своего развития. По сути, мы будем жить в новой реальности. Поэтому предстоит осуществить масштабную, глубинную трансформацию экономики и системы госуправления», – подчеркнул Токаев.

В настоящее время, в Казахстане ожидается некоторое послабление карантинных мер.

Так, начнут функционировать промышленные предприятия, строительные и дорожно-строительные, транспортные компании, банки, центры обслуживания населения.

Также, с 1 мая возобновится авиасообщение между Нур-Султаном и Алматы.

Однако, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, парки и прочие места массового скопления людей по-прежнему будут закрыты. Сохранится дистанционное обучение в вузах, колледжах, школах.

В посткризисный период важное внимание будет уделено развитию медицины. Уже сейчас Токаев отдал распоряжения по выводу производства тест-систем на промышленный уровень, наращиванию выпуска иммунобиологических препаратов.

«Когда рецептура вакцины (против covid-19) будет доступна, Казахстан не должен зависеть от ее поставок из-за рубежа», – указал Казахстанский лидер.

Динамика пандемии в Казахстана разнится по регионам. Судя по официальным статистическим данными, с которыми можно ознакомиться на сайте www.coronavirus2020.kz , на 27 апреля в стране – covid-19 заражены 2791 человек, при этом наиболее пострадавшие регионе – Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Атырауская область. Выздоровели 696 человек, летальных исходов – 25. /// nCa, 28 апреля 2020 г.