ЕБРР и пандемия коронавируса: реагирование и восстановление

В условиях пандемии коронавируса ЕБРР усиливает поддержку экономик, в которые он инвестирует, и в настоящее время готов предоставить помощь в объеме €21 млрд. в 2020-21 гг. Банк утвердил комплекс мер реагирования и восстановления, который включает в себя следующие пять компонентов:

Программа поддержания устойчивости

ЕБРР немедленно выделяет €4 млрд для оказания клиентам крайне необходимой поддержки в форме дополнительной ликвидности и краткосрочного оборотного капитала. Банк предлагает свою помощь во всех секторах экономики, но особенно в тех, которые больше других пострадали от кризиса, уделяя при этом первоочередное внимание малым и средним предприятиям. В частности, помощь предлагается клиентам в финансовом, туристическом, производственном, сельскохозяйственном и других секторах. Банк намерен в полной мере использовать свои возможности для предоставления кредитных средств в местной валюте, если это предполагают условия кредита.

Торговое финансирование

Торговое финансирование является чрезвычайно важным для поддержания международной торговли в этих сложных обстоятельствах. В марте Банк предоставил в рамках своей Программы содействия развитию торговли (ПСРТ) рекордный объем поддержки, реагируя на активный спрос. Учитывая, что кредитные линии торгового финансирования в коммерческих банках какое-то время будут оставаться малодоступными, ЕБРР в ускоренном порядке открывает новые и поднимает существующие лимиты в рамках ПСРТ.

Реструктуризация

Реагируя на срочные запросы, которые поступают от все большего числа клиентов, ЕБРР готов рассматривать возможность реструктуризации существующих обязательств. Это не обязательно будет предполагать дополнительное финансирование, однако может включать в себя изменения в существующих условиях кредитов – в частности, продление сроков погашения, изменения в графике платежей, также другие меры.

Поддержка новых клиентов

Борьба с экономическими последствиями пандемии коронавируса, которая в настоящее время вышла на первый план в работе ЕБРР, также означает, что Банк остается открытым для новых клиентов во всех регионах и секторах, в которые он инвестирует. Для повышения устойчивости реального сектора экономики ЕБРР готов в рамках уже существующих программ оказывать крайне необходимую в это время поддержку малым, средним и крупным компаниям, предоставляя финансирование напрямую и опосредованно через банки-партнёры.

Жизненно важная инфраструктура

ЕБРР запускает Программу поддержки жизненно важной инфраструктуры с учетом того огромного давления, которое вследствие кризиса испытывают компании, оказывающие важные услуги. Эти компании должны продолжать свою работу, несмотря на резкое падение доходов. Данная программа будет включать в себя кратко- и долгосрочные финансовые продукты, а также поддержку в формировании политики. Ею смогут воспользоваться государственные, муниципальные и частные провайдеры общественно важных услуг, оказание которых не должно прерываться.

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ЕБРР сосредоточит свою поддержку на секторах, которые наиболее пострадали от кризиса, и будет применять проверенные подходы для того, чтобы обеспечить быстрое и эффективное поступление своей помощи в реальный сектор экономики напрямую или через местные партнерские банки.

Финансовые учреждения

Основной целью ЕБРР в этом секторе будет восстановление его способности кредитовать реальный сектор экономики. Для этого необходимо будет усиливать капитал и балансы банков и других финансовых учреждений, поддерживать их возвращение на рынки капитала и помогать им в управлении рисками. Помимо долгового, акционерного и торгового финансирования, Банк будет предлагать поддержку транзакций на рынках капитала и структурного финансирования.

Туризм

Туризм – жизненно важный сектор во многих странах операций ЕБРР. Глубокий кризис в этом секторе в результате пандемии коронавируса сильно повлияет на экономику этих стран. Банк будет предлагать существующим клиентам инструменты в рамках своей Программы поддержания устойчивости, а также продолжит содействие переходу к экологически и социально устойчивому туризму, который тесно связан с местной и региональной экономикой.

Производство

Автомобильный сектор с его зависимостью от международных цепочек поставок особенно пострадал в результате пандемии. Предприятиям в этой отрасли потребуются отсрочки погашения основной суммы и уплаты процентов по кредитам. Клиентам, которые пострадали больше других, возможно, понадобится более глубокая реструктуризация и поддержка ликвидности.

Агробизнес

Нарушение цепочек поставок, вопросы продовольственной безопасности и вероятное увеличение роли государства, – все это вопросы, требующие пристального внимания. ЕБРР будет в первую очередь предлагать смешанное финансирование для поддержания платежеспособности и сохранения рабочих мест в условиях сокращения денежных потоков. Также предусматривается реализация кризисного пакета с предоставлением компаниям необходимого инструментария и консультаций по поддержанию устойчивости совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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Пакет Солидарной Помощи ЕБРР отражает приверженность Банка его ключевым принципам и воплощает его проверенный подход, сочетающий в себе финансирование, совершенствование политики и техническую помощь.

Реагирование на политическом уровне

ЕБРР окажет ситуативную помощь клиентам в выработке эффективных мер реагирования на пандемию с целью сохранения стоимости и выживания. Банк уже предлагает онлайн-консультации и тренинги правительствам и клиентам, помогая им соответственно в поиске инновационных политических решений и решений в сфере кадрового планирования и кризисного менеджмента. Вместе с тем ЕБРР должен будет взять на себя системную роль в поддержании частного сектора в целом и обеспечении надлежащего функционирования рынков. Пандемия может привести к углублению и усилению социального неравенства и поставить под угрозу доставшиеся так тяжело достижения в борьбе с климатическими изменениями. Банк будет противостоять любому откату назад, продолжая при этом придерживаться принципов инклюзивности и гендерной чувствительности.

Переход к зеленой экономике

Нынешний кризис – важное напоминание о том, какое влияние могут иметь угрозы для здоровья людей или окружающей среды в глобальном масштабе. В результате этого осознания мир должен еще серьезнее задуматься о проблеме изменения климата. ЕБРР сохраняет свою приверженность идее перехода к зеленой экономике в странах, где он инвестирует, и может предложить специализированные продукты, которые помогут заинтересованным компаниям сократить затраты и повысить эффективность работы. В дальнейшем ЕБРР будет рассматривать возможность запуска «зеленого» пакета восстановления с финансовыми стимулами за дружественные к окружающей среде инвестиции.///ЕБРР