Covid-19: Текущие вызовы и положительный опыт Туркменистана

Тарик Саиди

Мы находимся в середине бушующего потока – штамм коронавируса все еще сеет хаос по всему Земному шару, хотя местами уже наблюдаются некоторые обнадеживающие признаки.

Никто не виноват, если в мире нет последовательной стратегии, надежной дорожной карты или действительно глобального лидерства. Мы учимся, борясь с этим беспорядочным вызовом. Более того, любая попытка свалить вину на кого-то будет подобна игре в ракетбол – мяч обвинений будет постоянно отскакивать от всех стен.

Мы до сих пор не имеем достоверной картины поведения этого штамма коронавируса.

Мы думали, что инкубационный период Covid-19 составляет 5-15 дней, но теперь известно, что он может активироваться в течение полутра суток.

Мы ожидали, что любой, кто оправится от вируса, станет невосприимчивым к ее второму удару. Теперь мы уже не уверены и в этом.

Мы подсчитали, что два метра – это достаточная социальная дистанция, но некоторые исследования предполагают, что вирусом можно заразиться с расстояния до четырех метров.

Мы считали, что пожилые люди, люди старше 65 лет, являются самой уязвимой группой населения. Теперь мы видим, что жертвой может стать любой человек, независимо от возраста и состояния здоровья.

Поразительна не только способность коронавируса к размножению и распространению с такой скоростью, но и структура штамма, который так прочно прикрепляется к коже и тканям человека.

Мы нашли три нити этого вируса, и еще не знаем, может ли он мутировать дальше в более смертоносные версии.

Мы несем непосредственные потери в виде человеческих жизней и накапливаем потенциальные потери в виде ущерба экономике.

Теоретически говоря, Covid-19 можно было бы сдержать строгой, полной, бескомпромиссной блокировкой примерно на четыре недели по всему миру.

Однако мы стоим на пороге дилеммы.

График в недавно опубликованном обновлении экономического отчета Всемирного банка на фоне Covid-19 иллюстрирует ситуацию следующим образом:

Если мы введем жесткие меры по сдерживанию вируса, это усугубит экономический спад.

Стимулирование экономики развяжет руки вирусу.

Сложилась ситуация “или-или”. —– Какую кривую нужно сгладить?

Мир пребывает в поиске сбалансированного решения – как выйти из этого кризиса с минимальными человеческими жертвами и наименьшим ущербом для экономики.

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Туркменистан, пытаясь предотвратить проникновение вируса на свою территорию, использовал определенные методы. Некоторые из них могут представлять интерес для всего мира.

Кроме того, Туркменистан имеет некоторые естественные преимущества.

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Немаловажным фактором является то, что плотность населения Туркменистана относительно площади территории страны не столь высока. В Туркменистане нет мегаполисов – фактически вся численность населения Туркменистана меньше, чем в мегаполисе. По определению, мегаполис это город с населением более десяти миллионов человек.

В Туркменистане также нет ни одной городской агломерации (население от трех до десяти миллионов).

Главный город Туркменистана, столица Ашхабад, может быть классифицирован как «большой город», то есть это город с населением менее одного миллиона, но более 300000 человек.

Ашхабад спланирован таким образом, что торговые рынки разбросаны по всему городу.

Торговые зоны отделены от жилых кварталов парковками или другими открытыми пространствами.

Механизм социального дистанцирования по своей сути вплетен в дистанцирование объектов различного назначения.

Золотой урок градостроительства здесь заключается в том, что городам нельзя позволять разрастаться сверх определенного лимита.

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Когда вирус начал поражать страну за страной, правительство в Туркменистане среагировало быстро. Помимо закрытия границ, одной из первых мер стало заверение общественности в том, что недостатка в предметах первой необходимости не будет.

Это было трудное обещание, учитывая, что каждая страна закрывает свои границы и движение товаров находится под угрозой.

Туркменское правительство предприняло три взаимосвязанных шага.

Были обозначены определенные пограничные пункты, с которых грузовые автомобили могли въезжать/ выезжать в/из Туркменистана. На границе происходит смена водителей. Грузовики могут въезжать на территорию Туркменистана после проведения соответствующих фумигационных мероприятий, но не водители. В пределах Туркменистана перевозкой занимаются туркменские водители. В случае контейнера первичный перевозчик меняется.

Вторым шагом стало введение в базу данных специального алгоритма – определение местоположения избыточных запасов и сопоставление с районами, где эти товары пользуются повышенным спросом.

Третий шаг состоял в том, чтобы доставить некоторые необходимые товары из соседних или региональных стран.

Совокупный эффект заключается в том, что не было ни панических закупок, ни опустошения полок на рынках.

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В городах и населенных пунктах Туркменистана есть и государственные продовольственные магазины, при необходимости некоторые товары в этих торговых точках предлагаются по субсидированным ценам. Это способ обеспечить экономическую подушку для населения.

По состоянию на 16 апреля 2020 года в некоторым из этих магазинов можно приобрести некоторые предметы первой необходимости, такие как лук, картофель, морковь и т.д. со скидкой от 50% до 80%.

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Были подготовлены и мобилизованы специальные медицинские бригады для проверки всего населения на предмет наличия каких-либо угроз здоровью. Команды проводят обход и завершат проверки к первой неделе мая 2020 года.

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Сельскохозяйственные работы, особенно на тепличных фермах, молочных фабриках и птицефабриках, предприятиях пищевой промышленности, продолжаются с должной осторожностью. Все это необходимо для того, чтобы поддерживать уровень обеспечения рынков основными продуктами питания.

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Большая часть встреч проходит по видеосвязи. Хотя контакты активно не пресекаются, создаются условия для работы без физических встреч и визитов.

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Стратегия Туркменистана состоит из сбалансированного подхода. Цель состоит в том, чтобы оставаться в безопасности, не нарушая обычный распорядок жизни. /// nCa, 17 апреля 2020 г.