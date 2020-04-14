Сила музыки – соединяя сердца и мысли посреди коронавирусного бедствия

Эльвира Кадырова

Музыканты из разных уголков мира объединились в едином музыкальном послании #StayHome, раз тогда, когда Covid-19 стихийно разрушает человечество, и один из способов остаться, буквально, в живых – это самоизоляция.

19 музыкантов – среди них виолончелисты, кларнетисты, саксофонисты, скрипачи – из Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Туркменистана, Беларуси, Финляндии, Украины, США, Болгарии, Египта, Бельгии, Филиппин и Норвегии, объединившись идеей жителя Абу-Даби композитора Хамада Алтаи, распространили в инстраграмме видеоролик, демонстрирующий синхронное исполнение национального гимна ОАЭ.

Просто слушая вдохновляющую мелодию Иши Билады (лит. “Да здравствует моя страна”), кажется, будто оркестр, как обычно, сидит в концертном зале и играет.

И кто бы мог подумать, что туркменский скрипач Андрей Шмидт, филиппинский кларнетист Майкл Рекс, контрабасистка Янис Буковски из США и трубач Лассе из Норвегии, еще вчера жившие в рамках собственного жизненного распорядка, сегодня аккомпанируют друг другу на глобальной «сцене», даже не покидая своих комнат.

Эпоха Covid-19 стремительно создает новую цифровую реальность. И теперь нормой становятся огромные мониторы, испещрённые клеточками онлайн эфиров, – и в них президенты, высокопоставленные чиновники, бизнесмены, учителя и их ученики и т.д.

Да, коронавирус, будучи без границ, в то же время стирает физические, географические границы между различными народами и странами, порождая общую солидарность и братство. Поистине, нет худа без добра. /// nCa, 14 апреля 2020 г.

Музыкальный подарок с пожеланиями долгой жизни всем нам здесь: https://www.instagram.com/p/B-1O4dapla5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again