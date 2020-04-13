В Туркменистане запущено производство новых видов средств личной гигиены

Ряд частных предприятий в Туркменистане запустили производство новых видов гигиенической продукции, предоставляя потребителям больше возможностей для укрепления своего режима личной гигиены.

В Туркменистане не зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19, и новые продукты являются частью национальных усилий по предотвращению проникновения коронавируса в страну.

Компания Şatumar, лидер на рынке жидких средств гигиены и чистоты, выпустила универсальный антибактериальный спрей и дезинфицирующее средство для рук.

В составе этих спреев и дезинфицирующих средств 70% активного ингредиента, т.е. эта продукция по качеству не уступает импортным аналогам.

Предприятие Şatumar, расположенное в Векильбазарском этрапе Марыйского велаята, было создано в 2009 году. Компания производит широкий ассортимент продукции, включая жидкие моющие средства, шампуни, жидкое мыло, моющие средства для посуды и стекла, отбеливающие средства, зубную пасту, влажные салфетки, парфюмированную воду марки OK, произведенные полностью из местных ингредиентов.

Другая компания, Taç Hil, вскоре приступит к выпуску жидкого мыла с экстрактом лечебного растения Peganum harmala (юзярлик).

Юзярлик традиционно используется в Туркменистане в качестве фумигационного средства, защищающего от бактериальных и вирусных инфекций.

Предприятие Taç Hil, базирующееся в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята, было создано в 2015 году.

Несколько компаний, в том числе предприятия Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, в Туркменистане производят антибактериальные влажные салфетки. /// nCa, 13 апреля 2020 г.