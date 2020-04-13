Сотрудники компании Bouygues и другие граждане ЕС и стран, не входящих в ЕС, эвакуированы из Туркменистана в Париж специальным рейсом компании Bouygues

Специальный рейс французской компании Bouygues из Туркменабада в Париж с остановкой в Праге эвакуировал 9 апреля из Туркменистана 37 граждан ЕС и 7 не-граждан ЕС, в том числе 25 сотрудников Bouygues и еще 19 не-сотрудниковBouygues; на борту также находились 8 домашних животных (3 собаки и 5 кошек).

Основная цель этого рейса заключалась в том, чтобы иностранные сотрудники и члены их семей Bouygues могли вернуться на родину. Свободные места были также предложены гражданам ЕС, не являющимся сотрудниками Bouygues, проживающим в этой стране, а также, в соответствии с принципами солидарности и гуманитарного сотрудничества, гражданам стран, не являющихся членами ЕС, проживающим в этой стране. Для формирования списка всех потенциальных пассажиров эвакуационного рейса, не являющихся сотрудниками Bouygues, был задействован механизм местного консульского сотрудничества ЕС с привлечением посольств стран-членов ЕС Франции, Германии, Италии и Румынии, представительства ЕС в Туркменистане и некоторых зарубежных посольств стран ЕС, аккредитованных в Туркменистане. Благодаря этому хорошо скоординированному консульскому сотрудничеству все граждане ЕС, проживающие в Туркменистане, которые выразили желание быть эвакуированными из страны, смогли получить место на борту рейса Bouygues. Особая благодарность за организацию этого гуманитарного эвакуационного рейса принадлежит компании Bouygues, Посольству Франции в Туркменистане и Министерству иностранных дел Туркменистана, чья помощь имела решающее значение в получении всех необходимых разрешений на полет и в содействии перелету внутренним рейсом Туркменских авиалиний по маршруту Ашхабад-Туркменабад.

Среди пассажиров не было ни одного дипломата. /// Делегация ЕС в Туркменистане, 10 апреля