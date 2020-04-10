Они спросили: почему? – Вот вам и ответ.

Тарик Саиди

Covid-19 – это глобальный вызов, угроза всему человечеству. В мире, подчиняющемся законам логики, вызов должен был бы катализировать и закрепить единство между народами и странами.

Тем не менее, мы живем в нелогичном мире.

Например, некоторые СМИ задаются вопросом: почему в Туркменистане не зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19?

Это те же самые средства массовой информации и те же самые люди, которые всегда изображают Центральную Азию как регион, находящийся на грани, всегда на грани, всего в миллиметре от пропасти.

Что же касается того, почему в Туркменистане не было обнаружено ни одного случая заболевания Covid-19, то ответ на этот вопрос очевиден.

Среди многих причин можно выделить четыре, наиболее явные:

Во-первых, страна действовала быстро и закрыла свои двери против вируса. Этот штамм коронавируса может парить в воздухе в течение нескольких часов, но в основном передается через контакты. Туркменистан удушил эту вероятность введением режима осмотра и карантина на всех пунктах въезда/выезда.

Вскоре после того, как стало ясно, что Covid-19 – это пандемия еще неизвестного масштаба, международные авиасообщения были ограничены только одним аэропортом – Туркменабатом. Решение дорогостоящее, но вполне оправданное решение. Экипаж и пассажиры проходили проверку на наличие вируса, тех, кто был заподозрен в заражении, отправляли на карантин, а остальные отправлялись в Ашхабад следующим рейсом.

Отнимает много времени? Да.

Дорого? Да.

Безопасно? И еще раз – да.

Когда коронавирус начал опустошать страну за страной, Туркменистан закрыл все свои сухопутные, воздушные и морские границы.

Некоторые из этих мер казались довольно жесткими. Однако взгляд в недалекое прошлое сам по себе служит оправданием – главным образом знание того, что большинство носителей этого коронавируса не проявляют никаких симптомов.

Вторая причина – вакцинация БЦЖ (прививки от туберкулеза).

Туркменистан – одна из немногих 22 стран, где вакцинация БЦЖ все еще проводится. Эту прививку делают новорожденным (2-3 дня от рождения), а затем снова по достижении 14-летнего возраста.

В ответ на вопрос nCa, представительство ВОЗ в Туркменистане предоставило следующую ссылку:

https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B%5D=TKM

Ссылка ведет на страницу, на которой представлен статус вакцинации в Туркменистане в табличном, интерактивном формате.

Согласно информации, почти 100% детей, родившихся в Туркменистане, получают вакцину БЦЖ.

С тех пор как вакцина была введена в советское время, подавляющая часть населения Туркменистана получает эту вакцину.

Какова связь между вакциной БЦЖ и Covid-19?

Ответ можно отыскать в сводном отчете EuroNews, объединяющем материалы AP и AFP.

Отчет начинается с постановки вопроса: Почему в Испании от пандемии коронавируса умерло почти 11 000 человек, а в Португалии число погибших едва превышает 200?

В докладе содержится следующий ответ:

«Такая разница в численности заболевших в пределах Пиренейского полуострова загадочна, но отчасти объяснение можно найти в том, что обе страны по-разному используют вакцину. Не вакцина против COVID-19, болезни, вызванной новым коронавирусом – такой вакцины пока не существует, скорее это десятилетняя вакцина против туберкулеза, которая, по-видимому, предлагает объяснение.

Новое научное исследование обнаружило возможную связь между странами, где в обязательном порядке проводится вакцинация против туберкулеза, также называемого Bacillus Calmette-Guerin (BCG), и воздействием нового коронавируса».

В докладе цитируется один из авторов исследования: «Мы обнаружили, что страны, не имеющие всеохватной политики вакцинации БЦЖ (Италия, Нидерланды, США), пострадали серьезнее по сравнению со странами с универсальной и давней политикой вакцинации БЦЖ».

«Появились сообщения о том, что вакцина БЦЖ может обеспечить широкую защиту от респираторных инфекций», – объяснил Гонсало Отазу, исследователь из Нью-Йоркского технологического института и один из авторов исследования.

«Мы просмотрели данные: страны, которые никогда не внедряли универсальную вакцину БЦЖ, сильно пострадали от COVID-19, с высоким числом смертей на душу населения».

В докладе дается более подробная информация:

«Италия, страна с самым высоким числом смертей от COVID-19 – 13 915, никогда не применяла повсеместную вакцинацию против туберкулеза.

Япония сообщила только о 63 случаях смерти от коронавируса и приняла менее строгие меры по сдерживанию вируса. Однако, в стране проводится всеобщая политика вакцинации против туберкулеза.

Исследователи также сравнили Иран с Японией, – две страны, в которых проводилась всеобщая вакцинация БЦЖ, но в разное время.

Япония приступила к всеобщей вакцинации БЦЖ в 1947 году, а Иран – с 1984 года. Выявлено, что в Японии на миллион жителей приходится примерно на 100 смертей меньше, чем в Иране».

Неужели ключ к вакцине от коронавируса уже сто лет смотрит нам в лицо? – Евроньюс, 7 апреля 2020 г.

Исследовательская работа, подготовленная совместно Деви Даялом и Санией Гуптой, утверждает:

«Два недавних исследования показали связь между политикой вакцинации БЦЖ и заболеваемостью и смертностью, вызванной COVID-19. В настоящем исследовании мы сравнили влияние COVID-19 с точки зрения показателей летальности между странами с высоким бременем заболеваний и странами с политикой ревакцинации БЦЖ, предполагая, что практика ревакцинации обеспечила бы дополнительную защиту населения от тяжелой формы COVID-19. Мы обнаружили значительную разницу в показателях между двумя группами стран. Наши данные также подтверждают, что универсальная вакцинация БЦЖ оказывает защитное действие на течение COVID-19, вероятно, предотвращая прогрессирование тяжелой болезни и смерть».

Связь между вакцинацией БЦЖ и COVID-19: дополнительные данные – MedRxiv

Срутиджит, КК, редактор The Economic Times пишет:

«В странах, которые не имеют политики вакцинации БЦЖ, заболеваемость и смертность от Covid-19 в десять раз выше и по сравнению с теми, кто это делает», – говорится в исследовании, проведенном специалистами из США и Великобритании, которые проанализировали данные из 178 стран».

В исследовании рассмотрены случаи заболевания Covid-19 и смертность в течение 15 дней с 9 по 24 марта в 178 странах. Авторы работы пришли к выводу о том, что «заболеваемость Covid-19 составила 38,4 случая на миллион в странах с вакцинацией БЦЖ по сравнению с 358,4 случаями на миллион жителей в странах, где всеохватная вакцинация не проводится. Уровень смертности составил 4,28 на миллион в странах с программами вакцинации БЦЖ по сравнению с 40 на миллион в странах, где такая программа не действует».

Ученый, которого цитирует Срутиджит, – это доктор Ашиш Камат, соавтор работы и профессор урологической онкологии (хирургии) и исследований в Онкологическом Центре MD Anderson Cancer Center в Хьюстоне, штат Техас.

Политика вакцинации БЦЖ дает десятикратную разницу в заболеваемости и смертности COVID-19: новое исследование – UroToday, 6 апреля 2020 г.

Кевин О’Салливан, редактор отдела окружающей среды и науки The Irish Times, пишет:

«Появились еще более поразительные доказательства того, что вакцина БЦЖ, применяемая для борьбы с туберкулезом, может обеспечить защиту от Covid-19 и значительно снизить уровень смертности в странах с высоким уровнем вакцинации.

Исследование 178 стран, проведенное ирландским медицинским консультантом с эпидемиологами из Техасского университета в Хьюстоне, показывает, что в странах с программами вакцинации – включая Ирландию – случаев заболевания коронавирусом в 10 раз меньше по сравнению с теми странами, где программы БЦЖ больше не применяются».

Коронавирус: более поразительные доказательства того, что вакцина БЦЖ может защитить от Covid-19

Третья причина – строгая привычка мыть руки по приходу домой. В каждой деревне, в каждом маленьком городке, в каждом пригороде Туркменистана есть кран или сосуд с водой рядом с дверью дома. Каждый человек, будь то член семьи или гость, должен вымыть руки, прежде чем войти внутрь.

Мы не знаем причин начала этой практики. Мы даже не знаем, когда это стало широко распространенной привычкой в туркменском обществе. Возможно, предки, которые начали эту практику, чувствовали некоторую связь между чистотой рук и предотвращением некоторых болезней. Возможно, это был знак к тому, что в доме будет подана какая-то еда. Возможно, это как-то связано с духовным принципом – чистота – это половина веры. Нам это неизвестно.

Нам известно только то, что мытье рук сегодня является лучшей защитой от коронавируса, и этой привычке никто не должен учить туркменский народ. Это у них в крови.

Четвертая причина заключается в том, что при входе в туркменский дом обувь снимают на пороге или сразу за порогом. Табу входить в туркменский дом в обуви.

За дверью обычно лежат два коврика – мокрый и сухой. Нужно вытереть обувь о мокрый половик, а потом о сухой, тем самым удаляя любой мусор и прилипающий инфекционный материал.

Чистые руки, никакой обуви – вот так гость попадает в гостиную.

Помимо этого, существует еще несколько факторов, влияющих на общий режим безопасности.

Каждая туркменская семья старается содержать два дома – один в городе, а другой в какой-нибудь сельской местности. Сельским дом может быть чем угодно: комната с маленьким двориком, навес, полупостоянная юрта, все, что они могут себе позволить. У некоторых из них есть дачи. Если нет альтернативного места жительства, то есть много родственников. Их можно навещать очень часто. Это перемещение между двумя домами, между городскими и сельскими районами, помогает создать естественный иммунитет.

Пустыня Каракумов и сердце туркмена связаны невидимой линией. В каждом доме есть чайник, который стал черным, как смоль, потому что во время пикников в пустыне его нагревают на костре из сухих веток черного саксаула (Галоксилона аммодендрона).

Считается, что только упавшие ветки саксаула могут быть собраны для сжигания или какой-либо другой цели. Нельзя рубить живой саксаул.

Аромат и легкий дым от горящих веток саксаула оказывает освежающее действие.

Корни саксаула содержат паразитическое растение цистанхе, которое азиатские травники используют для выработки соленого на вкус лекарственного компонента. Это снадобье применяется при лечении таких разнообразных заболеваний, как бесплодие, возрастная вялость, помутнение зрения, потеря памяти, облысение, нарушение равновесия и учащенное сердцебиение. Часто это растение называют «женьшенем пустыни».

И, конечно же, натуральный зеленый краситель для шерстяной пряжи, используемый туркменскими ковроткачами, получают из древесины саксаула.

Быть рядом с природой при каждом удобном случае – это надежная защита от любых угроз здоровью и благополучию человека.

Когда мы говорим «туркменский народ», мы имеем в виду не только этнических туркмен. Каждый человек, живущий в Туркменистане, является частью туркменского народа.

Будем надеяться, что это в какой-то степени отвечает на вопрос, почему в Туркменистане не зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19.

Сейчас самое время объединиться и действовать ответственно. Должна же быть какая-то четкая разница между профессиональной журналистикой и безрассудными социальными сетями. /// 10 апреля 2020 г.