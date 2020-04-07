Узбекистан обещает обеспечить Центральную Азию аппаратами ИВЛ

Эльвира Кадырова

В мае текущего года в Узбекистане будет запущено первое в Центральной Азии производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает министерство инноваций Республики.

Ведомством в настоящее время осуществляется трансфер технологий по производству аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных аппаратов совместно с компанией “Chirana” (Словакия) и российскими партнерами.

Проект будет реализован в два этапа и потребует зарубежных инвестиций на сумму 8-9млн.долларов США. Завершение строительства производственной площадки на территории города Ташкента планируется до сентября текущего года, когда завод будет сдан в эксплуатацию.

Словацкие, узбекские и российские партнеры по проекту создали совместное предприятие «CHIRANA ASIA». Данная компания непосредственно займется выпуском высокотехнологического медицинского оборудования, в том числе ИВЛ, под маркой «Made in Uzbekistan».

Целевые экспортные рынки сбыта медицинского оборудования – Таджикистан, Туркменистан, Киргизстан и Афганистан.

Также предусмотрено открыть сервисный центр, планируется проведение семинаров по применению ИВЛ и НДА с приглашением зарубежных анестезиологов.

– Аппараты ИВЛ в настоящее время производятся в 12 странах мира, – говорит генеральный директор компании «CHIRANA+» Василий Шимко.

– Бренд CHIRANA – один из шести самых популярных брендов в мире. Наши аппараты в отличие от других моделей выполняет трехступенчатую вентиляцию, а не одноступенчатую. Создание такого завода в Узбекистане обеспечит медицинскую безопасность государства, – добавил он.

В 50-х годах, выйдя на рынок бывшего СССР, аппараты производства CHIRANA зарекомендовали себя как надежные, простые в управлении и обслуживании./// nCa, 7 апреля 2020 г.