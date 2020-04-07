Туркменистан запланировал меры по оживлению экономики в пост-коронавирусный период – Часть 2

Тарик Саиди

Концепция стратегической самообеспеченности Туркменистана включает в себя непрерывную, внутреннюю самодостаточность в следующих областях:

Производство основных продуктов, включая пшеницу и рис, а также продуктов с добавленной стоимостью (пшеничная мука, хлеб и т. д).

Фрукты и овощи

Пищевое масло, главным образом масло для жарки

Мясо и мясопродукты

Мясо птицы и яйца, а также продукты с добавленной стоимостью

Молочные продукты, включая молоко и сыр

Средства гигиены, мыло, моющие средства

Топливо, главным образом бензин и дизельное топливо

Медикаменты и медицинские принадлежности

Удобрения

Текстиль

Это те товары, которые должны производиться и производятся на территории Туркменистана государственным и частным сектором с тем, чтобы страна поддерживала опредленный уровень продовольственной и экономической самодостаточности. Основное внимание здесь уделяется удовлетворению базовых потребностей населения.

Кроме того, идея экономического самообеспечения охватывает некоторые виды услуг:

Коммунальные услуги, включая водоснабжение, электричество, газ, утилизация мусора, санитарные услуги

Связь, включая телефон, интернет, услуги вещания

Транспорт, в том числе транспортная инфраструктура

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Здесь играет роль целостный подход, охватывающий все политические решения Туркменистана. Следовательно, указания, которые были озвучены президентом Бердымухамедовым на заседании Кабинета министров 3 апреля, не призывают к началу чего-то нового. — Систематическая работа по обеспечению самостоятельности в ключевых областях уже находится на продвинутой стадии.

Выращивание пшеницы и риса, а также переработка этих основных продуктов в товары с добавленной стоимостью уже достаточно продвинулись вперед.

Весьма успешно развивается тепличное хозяйство. Основные виды плодоовощной продукции доступны потребителю круглогодично.

Топливо, текстиль и удобрения – это те области, где Туркменистан не только удовлетворяет внутренние потребности, но и экспортирует излишки.

Постоянно расширяется ассортимент мясомолочной и яичной продукции с добавленной стоимостью.

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Есть области, требующие дополнительных усилий для укрепления экономической независимости и процветания в период после коронавируса.

Перспективным кандидатом на культивирование в сельском хозяйстве выступает соя. Этот продукт может найти гораздо более широкое применение, нежели просто в секторе пищевых масел.

Было бы целесообразно изучить перспективы массового выращивания сои. Некоторые раннеспелые сорта этой культуры пригодны для почвенно-климатических условий Туркменистана.

Соя является источником пищевого масла, которое подходит для всех видов приготовления пищи, включая жарку во фритюре. Это масло также подходит для коммерчески жизнеспособного и экологически чистого производства биодизельного топлива.

60 фунтов сои дают около 11 фунтов сырого соевого масла и 47 фунтов соевого шрота, которые могут быть использованы в качестве сырья для других продуктов.

Соя обладает удивительным спектром возможностей – пищевое масло, биодизель, маргарин, салатная заправка, майонез, хлебобулочные изделия, корма для животных, рыбы и птицы, заменители древесины, экологически чистый растворитель, смазочные материалы, пеноматериал для автомобильных сидений и мебели и т.д.

Следует также изучить другие источники пищевого масла.

Сельскохозяйственному сектору необходимо будет продолжить работу по наращиванию урожаев картофеля и лука.

Кроме того, тепличные хозяйства могут освоить новые культуры – бананы, имбирь, чеснок.

В сфере медицины и медицинского обеспечения Туркменистан проводит значительную работу, и тем не менее нерационально ставить цель полной самодостаточности в этой сфере. Такие препятствия, как ограниченный размер рынка, не позволяют запускать производственные линии для каждого медикамента или каждого вида медицинского оборудования. В таком случае целесообразно создавать стратегические резервы необходимых препаратов и медикаментозных средств.

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Более глубокий анализ высказываний президента Бердымухамедова на заседании Кабинета министров, которое состоялось 3 апреля, позволяет предположить, что Туркменистан рассматривает Covid-19 как вызов.

Опыт показывает, что человек обладают способностью извлекать максимум пользы из негативной ситуации.

Covid-19 вызвал хаос в Азии, Европе и Северной Америке. Человечество несет трагические потери. Во многих частях света жизнь остановилась.

Тем не менее, люди поднимаются на этот вызов повсюду. Человек всегда так поступает и таким образом эволюционирует.

Например, в системе здравоохранения всегда наблюдалась нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких. За последние несколько недель по всему миру были разработаны десятки инновационных и недорогих аналогов дыхательных аппаратов.

В Туркменистане частная компания запускает производство мыла с экстрактом лекарственного растения Peganum harmala (юзярлик). Это очень полезно, учитывая, что мытье рук служит одним из самых важных средств профилактики распространения Covid-19.

Стремление к самообеспечению – это необходимая цель, которая параллельно стимулирует формирование новых видов партнерских отношений как в регионе, так и во всем мире. Именно это и планирует сделать Туркменистан. /// nCa, 7 апреля 2020 г.

Продолжение следует. . .