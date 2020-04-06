Туркменистан запланировал меры по оживлению экономики в пост-коронавирусный период – Часть 1

Тарик Саиди

Несмотря на то, что Covid-19 не вторгся на территорию некоторых стран, его способность наносить экономический ущерб колоссальна и глобальна. Коронавирус, семя пандемии, и коронавирус, разрушитель экономики – это две разные вещи.

Туркменистан, полностью осознавая этот факт, начал планировать восстановление экономики с учетом потенциального ущерба. Заглядывая вперед, страна анализирует свою собственную экономическую конфигурацию. Это необходимо, чтобы выявить сильные области – области, которые хорошо справляются со стрессом Covid-19 – в определённой степени опереться на эти отрасли и обеспечить своей экономике прочность.

Заседание Кабинета министров под председательством президента Бердымухамедова, проведенное в пятницу, 3 апреля, по цифровой видеосвязи, было посвящено необходимости оценки вероятного ущерба экономике от глобальной волны Covid-19. Президент высказал ряд указаний в отношении некоторых восстановительных мер.

Вот краткое изложение замечаний президента:

Усиленные ограничительные меры в случае необходимости – как только стало известно о вспышке коронавирусной инфекции в Китае, Правительством Туркменистана были предприняты превентивные меры, что обеспечило её отсутствие и распространение в стране. На Государственной границе усилен санитарно-карантинный надзор, используются тепловизоры. За гражданами, прибывшими из других государств, был установлен медицинский контроль. Принято решение на время приостановить посещение нашей страны иностранцами.

Глава Туркменистана дал указание в случае необходимости вносить надлежащие поправки в ограничительные меры. Все принимаемые нами решения направлены исключительно на сохранение здоровья граждан, подчеркнул он.

Государственный бюджет – различные международные агентства и учреждения прогнозируют глобальный экономический спад в этом году, вызванный негативными последствиями пандемии коронавируса.

В этой связи возникает необходимость принятия соответствующих дополнительных мер по сохранению существующих производств и рабочих мест. Устойчивое развитие национальной экономики должно быть достигнуто за счет высоких темпов роста внутреннего производства и повышения уровня промышленной самодостаточности, сокращения импорта и увеличения экспорта при максимальном использовании огромного потенциала, имеющегося в отраслях промышленности. Нужно будет усердно трудиться, чтобы решить эти задачи.

С учетом глобальных экономических ограничений расходы, предусмотренные в Государственном бюджете на этот год, должны быть пересмотрены. Вице-премьеру Мушшикову (финансы, экономика) поручено подготовить предложения и представить их в кабинет министров.

При подготовке предложений акцент должен быть сделан на немедленных и среднесрочных мерах по снижению негативного воздействия на местный бизнес. Необходимо планировать практические меры по обеспечению устойчивого развития национальной экономики.

Мониторинг национальной экономики должен продолжаться на ежедневной основе, и по мере возможности корректирующие меры.

Необходимо изучить перспективы привлечения инвестиций в экономику в сложившихся условиях.

Сельское хозяйство – Вице-премьер по сельскому хозяйству и хякимы велаятов должны сосредоточиться на посевной хлопка и уходе за посевами пшеницы.

Выращивание фруктов и овощей должно быть увеличено. Импорт сельскохозяйственной продукции должен быть сокращен. Вместо этого следует прилагать усилия для удовлетворения внутренних потребностей в местных фруктах и овощах.

В хозяйствах и теплицах должны быть внедрены цифровые системы управления.

Необходимо принять срочные меры для повышения эффективности работы животноводческого сектора.

Информация, СМИ – печатные и электронные СМИ, в частности телеканал “Ýaşlyk”, должны быть вовлечены в программы дистанционного школьного и вузовского обучения.

Средства массовой информации должны активно участвовать в кампании по информированию населения о санитарных условиях и медицинских рекомендациях по профилактике инфекционных заболеваний.

Поддержка частного сектора – коронавирус может распространяться с пугающей скоростью. В связи с этим мы должны принять меры по поддержке частных предприятий. Отраслевое руководство должно подготовить соответствующие предложения.

Наша цель – стимулирование частного сектора и не допущение потери рабочих мест. Вместо этого мы должны попытаться создать больше возможностей для трудоустройства.

Особая защита должна быть предоставлена малым и средним предприятиям. Там, где это необходимо, им должны быть предоставлены льготы, в том числе в виде отсрочки уплаты налогов, долгов, займов и т.д.

Следует подготовить список предприятий, которым нужно предоставить льготы по отсрочке выплаты налогов и задолженностей по кредитам.

Торговый сектор – важной задачей является обеспечение стабильного функционирования торговой системы. Необходимо постоянно следить за конъюнктурой рынка. Необходимо принять меры для обеспечения достаточного запаса основных товаров, включая продовольственные товары, на рынках.

Транспорт – в результате ограничений, связанных с противодействием распространению в мире коронавирусной инфекции, серьёзные трудности переживает воздушный транспорт.

В связи с прекращением воздушного сообщения и сокращением грузопотоков у агентств могут возникнуть вопросы, касающиеся выполнения производственных заданий. Говоря об этом, Президент поручил вице-премьеру Овезову (транспортно-коммуникационный сектор) совместно с вице-премьером Г.Мушшиковым проанализировать ситуации, которые могут сложиться до конца года, и подготовить предложения о принятии мер по отсрочке выплаты курируемыми агентствами налогов либо взятых кредитов, а также по их поддержке.

Нефтегазовый сектор– Нефтегазовый сектор должен адаптироваться к снижающимся/колеблющимся ценам на нефть в условиях давления, вызванного коронавирусом.

Государственный концерн “Туркменнефть” должен ускорить освоение нефтегазовых блоков в Каспийском секторе Туркменистана, повысить их привлекательность для иностранных инвесторов, укрепить сотрудничество с иностранными компаниями.

Государственному концерну “Туркменгаз” следует поддерживать высокие темпы производства. Необходимо изучить новые рынки для экспорта природного газа и газохимической продукции. Госконцерн также должен поддерживать плановый приток средств в конвертируемой валюте от экспорта своей продукции.

Вместе с этим необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию для определения экономической целесообразности планируемых и предлагаемых проектов в газохимическом секторе.

Госкорпорация “Туркменгеология” должна продолжить разведку новых месторождений нефти и конденсатов, а также горных руд.

Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов должен изучить международные рынки, чтобы определить наиболее востребованные виды продукции.

Строительный сектор – Необходимо пересмотреть перечень объектов, запланированных к сдаче в эксплуатацию в этом году в связи с 25-летием нейтралитета Туркменистана.

Вице-премьеру Ш.Дурдылыеву было поручено пересмотреть планы по возведению новостроек и отобрать только самые необходимые объекты социально-бытового назначения.

Следует продолжить работу по проекту прокладки линии электропередачи TAП (Туркменистан-Афганистан-Пакистан) и волоконно-оптической линии связи.

Уничтожение грызунов, насекомых – должна быть проведена кампания по уничтожению грызунов и насекомых, вызывающих распространение инфекций. Возглавить кампанию должно Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

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Как только стало ясно, что коронавирус может стать пандемией, Туркменистан начал планировать свою стратегию борьбы с ее последствиями. Заседание Кабинета министров в пятницу (3 апреля 2020 года) было промежуточной точкой между началом мозгового штурма и формированием мер по смягчению потенциального ущерба.

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Covid-19 – это вспышка молнии истины. Помимо всего прочего, пандемия дала нам понять, что глобализация это ложное обещание. — Стратегическая самостоятельность – это местный пакет мер.

Концепция стратегической самообеспеченности Туркменистана включает в себя непрерывную, локально устойчивую самодостаточность в ряде областей. /// nCa, 6 апреля 2020 г.

Продолжение следует. . .