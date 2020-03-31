Для зарубежных партнеров Туркменистана в углеводородном секторе – время раздвинуть горизонты сотрудничества – Часть 2

Тарик Саиди

Правительство Туркменистана часто упоминает о необходимости диверсификации в своих политических заявлениях.

Что такое концепция диверсификации с точки зрения Туркменистана?

Время от времени мы беседовали с различными высокопоставленными чиновниками в Туркменистане об их идее диверсификации.

Вот что нам удалось узнать:

Туркменистане выделяет четыре основных компонента концепции диверсификации:

Диверсификация как часть целостного подхода

Туркменистан придерживается целостного подхода – все связано со всем остальным. Диверсификация также является частью целостного взгляда. Это означает, что: 1. Диверсификация не может происходить изолированно; она должна быть частью целого. 2. Диверсификация в одной области – в данном случае в углеводородном секторе – непроизвольно вызовет диверсификацию во всех других смежных отраслях.

Диверсификация должна соответствовать политике Туркменистана

Туркменистан твердо убежден, что политика и экономика не должны смешиваться. Туркменистан также рассматривает каждую политическую позицию через призму своего нейтралитета. Туркменистан также придерживается крепкой социальной и экологической ответственности во всех областях принятия решений, включая производство. Диверсификация, когда бы и где бы она ни происходила, должна удовлетворять этим условиям.

Диверсификация как кластер подходов, связывающих рынки и продукты

Если возникает новый рынок, то для его заполнения следует предложить уже существующий или новый продукт. Если существующий продукт в избытке или был разработан новый продукт, то для него должен быть найден новый рынок. Это основной цикл спроса и предложения. Туркменистан понимает этот механизм, но одобряет его с важной оговоркой: продукция всегда должна совершенствоваться и сам производственный процесс должен постоянно улучшаться в соответствии со строгими экологическими нормами. Следовательно, такой критерий делит процесс диверсификации на две взаимосвязанные части: 1. Внешняя диверсификация для соединения продуктов с рынками и 2. Внутренняя диверсификация для внедрения, улучшения или прекращения производства продукта в соответствии с добровольными обязательствами социальной и экологической ответственности.

Упреждающая диверсификация

Упреждающая диверсификация – это когда потребность в определённом продукте еще не ощущается повсеместно, но исследования показывают, что спрос на продукцию будет и его нужно будет удовлетворить. Источником такого рода диверсификации являются научно-исследовательские отделы, лаборатории, мозговые центры. В качестве непосредственного и уместного примера можно привести тот факт, что мир после коронавируса потребует проведения всеобъемлющей диверсификации.

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Независимо от того, как понимается диверсификация по отраслям и сферам экономики, мы достигли порога неизвестности.

Каждый иностранный партнер Туркменистана будет иметь свое видение в отношении того, как воспользоваться предложением Туркменистана к участию в диверсификации.

Переработка углеводородных ресурсов – это лишь одно из направлений, расширяющих спектр потенциальных сфер для зарубежных партнеров.

Мы также должны иметь в виду, что частный сектор планирует ряд крупных проектов в области углеводородной переработки.

Пришло время раздвинуть горизонт. /// nCa, 31 марта 2020 г.

Продолжение следует. . .