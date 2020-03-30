Для зарубежных партнеров Туркменистана в углеводородном секторе – время раздвинуть горизонты сотрудничества – Часть 1

Тарик Саиди

Это грандиозные возможности, заслуживающие очень серьезного рассмотрения. Кругозор огромен, потенциал безграничен.

В четверг (26 марта 2020 года) на заседании Кабинета министров, проведенном по цифровой видеосвязи, Президент Бердымухамедов заявил о необходимости «диверсифицировать партнерство с иностранными компаниями, работающими в Туркменистане».

Обращаясь к вице-премьеру Мередову (нефть и газ), глава государства упомянул иностранные компании, как «Petronas», «Dragon oil», Китайской национальной нефтегазовой корпорацией, «Kawasaki», «Sojitz», «TOYO», «Mitsubishi», «ITOCHU», «LG», «Hyundai», «Eni», «Mitro International», «Petrofac», «Татнефть», «Rönesans Holding».

Президент отметил: «от эффективного использования углеводородных ресурсов страны, обладающей огромными запасами этих богатств, зависит динамичное развитие национальной экономики как в плане создания новых производств, специализирующихся на глубокой переработке нефти и газа, так и в расширении экспортных маршрутов туркменских энергоносителей на мировые рынки».

Днем ранее, 25 марта, Президент Туркменистана провел встречу с вице-премьером Мередовым (нефть и газ) и председателем Государственного концерна “Туркменнебит” Байгельдиевым.

Президент также подчеркнул: «Государственному концерну «Türkmennebit» следует выработать новые формы сотрудничества с международными нефтегазовыми компаниями, в том числе в области разведки, разработки и переработки углеводородов, привлечения инвестиций для освоения новых нефтяных залежей и добычи остаточных запасов нефти на длительно эксплуатируемых месторождениях».

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Последние изменения в Закон Туркменистана “Об углеводородных ресурсах”, опубликованные печатными СМИ Туркменистана 28 марта 2020 года, открывают для иностранных компаний сектор переработки углеводородного сырья.

Иностранные компании могут обратиться в государственные концерны «Туркменнебит» и «Туркменгаз» за лицензией на переработку углеводородных ресурсов.

Измененный пункт 11 статьи 1 гласит: «Нефтяные работы – все работы по Разведке, Добыче и Переработке, осуществляемые в соответствии с договором и соответствующей Лицензией».

Пункт 30 – Углеводородные ресурсы – Сырая нефть и Природный газ, а также производимые из них, получаемые в результате их очистки или добытые вместе с ними продукция и компоненты, в том числе получаемые в результате их переработки нефтяная, нефтехимическая и газохимическая продукция, сжиженный газ и другая продукция.;

Пункт 33 – Переработка – все виды работ по переработке углеводородных ресурсов на всех стадиях для получения нефтяной, нефтехимической и газохимической продукции, сжиженного газа и другой продукции, строительству объектов для их переработки на всех стадиях (производству продукции) за счёт средств, полностью принадлежащих иностранным инвесторам, а также все виды деятельности по составлению проектов, строительству, эксплуатации и управлению другими объектами инфраструктуры по хранению, подготовке, погрузке, складированию, транспортировке, замерам, доставке, маркетингу и реализации продукции, полученной в результате их переработки (в том числе доли Концерна), и другие виды деятельности, в том числе приобретение и аренда материальных и нематериальных активов, в соответствии с договором и соответствующей Лицензией.

Лицензия на Переработку выдаётся сроком на 20 лет. Срок ее действия может быть продлён на 10 лет. Государство сохраняет за собой право покупать переработанный продукт по рыночной цене.

Поправки допускают субподряд перерабатывающей деятельности, и субподрядчику не требуется получение лицензии.

Эти положения вступят в силу с 1 июля 2020 года.

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Непосредственным фоном для высказываний президента является нестабильность, вызванная пандемией Covid-19.

25 марта Президент на встрече с вице-премьером по вопросам нефтегазового секатора и председателем правления концерна «Туркменнебит» сказал: «В настоящее время цены на нефтяных рынках постоянно меняются, что является следствием сложившейся в мировой экономике ситуации, которая привела к сокращению объёмов потребления сырой нефти и нефтепродуктов».

Он отметил, что необходимо постоянно учиться на мировом опыте, поддерживать темпы внедрения цифровых технологий и управленческих решений, а также всестороннюю модернизацию и диверсификацию отрасли.

Сейчас все понимают, что мир вступает в фазу массированной трансформации и коронавирус лишь ускоряет этот процесс.

Например, достаточно что привести несколько фактов, касающихся углеводородного сектора:

К 2040 году в большинстве стран Европы будут действовать правила, строго запрещающие использование автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе. Вместо этого будут широко распространены электромобили.

В течение ближайших 2-3 лет электромобили станут дешевле бензинового или дизельного транспорта.

Аккумуляторы для электромобилей значительно по качеству улучшились за последние три года, и в ближайшее время ожидаются новые прорывы. Более дешевые и эффективные аккумуляторы обусловят рост популярности электромобильных средств передвижения.

Стоимость производства электроэнергии за счет солнечной энергии уже несколько ниже стоимости производства электроэнергии при помощи установок комбинированного цикла. Этот разрыв будет продолжать расширяться в пользу альтернативных источников энергии. Технология развивается быстро; в течение ближайших 7-10 лет альтернативные источники энергии, в частности солнечная и ветровая, станут наиболее выгодным и экологичным источником производства электроэнергии, обогнав энергетические производства, работающие на углеводородной основе.

Туркменистан полностью осознает, что использование нефти и газа в качестве транспортного топлива снизится. Происходить это будет не равномерно постепенно, а, вполне вероятно, в геометрической прогрессии. Глобальный спрос на бензин и дизельное топливо неизбежно будет падать ускоренными темпами.

В Туркменистане также понимают, что в обозримом будущем электроэнергия, производимая на нефтяных или газовых электростанциях, не сможет конкурировать с электроэнергией, генерируемой за счет альтернативных источников энергии, с точки зрения стоимости и устойчивости.

Спрос на углеводородные ресурсы в качестве топлива будет быстро снижаться. Однако существуют и прекрасные перспективы, поскольку параллельно наблюдается стремительный прогресс технологий превращения нефти и газа в очень ценные и полезные продукты.

Поправки в Закон “Об углеводородных ресурсах” откроют перерабатывающий сектор для иностранных компаний уже в июле 2020 года.

Зарубежным партнерам Туркменистана, которые уже изучают новые возможности взаимодействия, достаточно обратить пристальное внимание всего лишь на одно слово в комментариях президента Бердымухамедова: это Диверсификация. /// nCa, 30 марта

Продолжение следует. . .