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Свистопляски вокруг афганского мира

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Тарик Саиди

Положение мрачно уникальное даже для Афганистана, страны, где темные уникальные ситуации возникают почти ежедневно.

Несколько недель назад надежды на мир в Афганистане были так реальны, но все надежды были задушены последующими событиями.

Мирное соглашение между талибами и США, подписанное в Дохе 29 февраля 2020 года, определило четкий график вывода американских войск из Афганистана, освобождения заключенных и начала внутриафганского диалога.

Эта сделка сразу же была омрачена неопределенностью, когда администрация Гани заявила о том, что она не обязана освобождать никаких заключенных. Позже, по настоянию США, афганское правительство неохотно согласилось на освобождение, но опубликовало список, который не включал ни одного настоящего заключенного талиба. В основном, в список вошли закоренелые преступники.

Одновременно Ашраф Гани принес присягу еще на один срок в качестве президента Афганистана, хотя выборы были настолько противоречивыми, что избирательной комиссии потребовалось пять месяцев, чтобы объявить их результаты.

Д-р Абдулла, который считает себя победителем на выборах, также присягнул в качестве президента Афганистана на отдельной церемонии в тот же день.

Государственный секретарь США Майк Помпео нанес  неожиданный визит в Афганистан в понедельник (23 марта 2020 года), чтобы убедить Гани и Абдуллу к партнерству во имя мира в Афганистане. Он отдельно встретился с Гани и Абдуллой и не смог их убедить.

В заявлении Госдепартамента США по поводу визита Помпео говорится: “Соединенные Штаты разочарованы ими и их поведением в контексте значения для Афганистана и наших общих интересов. Их неудача нанесла ущерб американо-афганским отношениям и, к сожалению, позорит тех афганцев, американцев и партнеров по коалиции, которые пожертвовали своими жизнями и ценностями в борьбе за построение нового будущего для этой страны.”

Помпео заявил, что США сократят свою помощь Афганистану на один миллиард долларов в этом году и еще на один миллиард в следующем, если Гани и Абдулла останутся непреклонными в своем противостоянии друг к другу.

Бюджет Афганистана на 2020-2021 годы составляет 5,5 миллиарда долларов США. Расходы составят 3,5 миллиарда долларов, а 2 миллиарда долларов будут вложены в проекты развития. Доходы, возможно, составят около 2,3 миллиарда долларов США, а остальное будет покрываться за счет иностранной помощи и других источников. Потеря американских средств в размере одного миллиарда долларов серьезно повредит бюджету страны.

Сразу после отъезда из Кабула Помпео вылетел в Доху, где встретился с руководством движения Талибан. После встречи он выступил перед представителями СМИ и заявил, что талибы соблюдают соглашение, подписанное с США в Катаре в прошлом месяце. “Они (талибы) взяли на себя обязательство сократить насилие; они в значительной степени сделали это, и они работают над тем, чтобы предоставить свою команду к окончательным переговорам”.

И без того сложная обстановка ухудшилась после того, как в среду (25 марта 2020 года) несколько вооруженных злоумышленников ворвались в сикхский храм Гурдвара в Кабуле и расстреляли 25 верующих, включая детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ.

А самый большой фактор воздействия – это Covid-19. Официальные источники сообщают, что диагноз короновирусной инфекции был поставлен 100 больным, включая 4 военнослужащих НАТО. Провинции, граничащие с Ираном, заблокированы. Это не означает, что в Афганистане не так уж много инфицированных людей – это просто означает, что в стране практически нет диагностических центров, за исключением некоторых крупных городов, и нет никакой достоверной информации о количестве зараженных и о районах распространения вируса.

Тем не менее, надежда еще есть.

Движение Талибан и администрация Гани объявили в среду, 25 марта 2020 года о согласовании механизма взаимного освобождения заключенных. Согласно соглашению от 29 февраля 2020 года (г.Доха), администрация Гани обязана освободить 5000 заключенных, обозначенных талибами, а талибы освободят 1000 заключенных, принадлежащих к правительственным структурам. В заявлении в среду говорится, что администрация Гани освободит 100 заключенных 31 марта 2020 года.

* * *

Главный вопрос – кто не хочет мира в Афганистане?

Ответить можно только с помощью косвенных доказательств и по принципу установления или отбрасывания обоснованных сомнений.

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Во-первых, давайте посмотрим на США.

Американцы определенно хотят мира, независимо от его форм и масштабов, пока это полезно для переизбрания Трампа. Они тоже устали от бесцельной войны.

Мирный договор с талибами просто требует гарантий того, что территория Афганистана не будет использована какой-либо группировкой или организацией против американцев и их союзников.

Помпео в ходе своей последней встречи с талибами признал, что талибы выполняют свое обязательство воздерживаться от насилия в отношении американских войск в Афганистане.

Переговоры в среду, давшие надежду на начало обмена пленными, проходили с участием американской стороны.

Все это дает разумную уверенность в том, что американцы действительно хотят мира в Афганистане или, по крайней мере, желают условий, при которых они смогут уйти с некоторым достоинством.

С другой стороны, США хотят, чтобы Гани и Адулла работали вместе. Это аномалия, если исходить из основного определения демократии – победитель выборов получает возможность сформировать правительство.

Если американцы считают, что Гани действительно победил на выборах, то на него не следует давить, чтобы он взял с собой в команду Абдуллу.

С другой стороны, если они думают, что Абдулла, возможно, победил на выборах, а результаты выборов являются продуктом какой-то манипуляции, они должны сказать об этом открыто. В таком случае их поддержка Гани бросает вызов их риторике о демократии.

 Очевидно, что на самом деле они хотят иметь в Кабуле правительство, которое должно быть достаточно сильным, чтобы поставить талибов в безвыходное положение, независимо от того, будет ли оно избрано демократическим путем или нет.

Кроме того, широко распространено мнение, что США, возможно, сыграли определенную роль в создании ИГИЛ (ДАИШ, ИСИС) в Афганистане. Последовательно сообщается о том, что боевики ИГИЛ перевозятся на американских вертолетах.

Нападение ИГИЛ на сикхский храм в Кабуле в эту среду нанесло значительный удар по мирному процессу. В начале этого месяца ИГИЛ атаковало собрание мусульман-шиитов в Афганистане, в результате чего погибли 32 человека. Несколько высокопоставленных лиц, включая бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, обвинили США в создании ИГИЛ.

Местонахождение боевиков ИГИЛ общеизвестно. В таком обществе, как Афганистан, чужеродный организм не может жить и передвигаться без всеобщего знания и чьей-либо поддержки. Почему американские войска не предприняли никаких решительных действий против ИГИЛ, когда им известно, что талибы поддержат такой шаг, – на данный вопрос никто не может ответить.

Все это вызывает обоснованные сомнения в истинных намерениях американской стороны.

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Что касается администрации Гани, то ни для кого не секрет, что она выступает против американо-талибской сделки по очень многим причинам.

Кроме того, следует иметь в виду, что Амрулла Салех, вице-президент Афганистана из нынешней команды Гани, является заклятым врагом талибов. Ранее он возглавлял секретную афганскую службу (NDS).

Упрямство администрации Гани в начале процесса освобождения заключенных и отказ сформировать приемлемую команду для внутриафганского диалога – это лишь две причины для возникновения обоснованных сомнений в намерениях администрации Гани по установлению мира в Афганистане.

С определённой долей уверенности можно сказать, что люди, окружающие Гани, процветают в нынешних условиях войны, и они скорее боятся мира, потому что мир, скорее всего, приблизит талибов к истокам власти.

* * *

Фракции, связанные с доктором Абдуллой, – это в основном бывшие военачальники. Сам Абдулла  – бывший военачальник.

Они не против поработать вместе с талибами. Абдулла направил делегацию на состоявшийся в Москве раунд переговоров с участием талибов. Он также высоко оценил мирный договор между США и талибами.

Каковы бы ни были недостатки Абдуллы, а их может быть много, он прочно привязан к своей стране. Он не является импортированной или внедренной со стороны персоной. Он прошел через все трудности вместе с афганским народом в течение всего бурного периода, который начался с советского вторжения.

Нет никаких оснований для сомнений в том, что Абдулла выступает против мира. Только есть оговорка: мир должен быть подходящим для него и его союзников.

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Талибы, очевидно, выступают партнером в вопросе мира, о чем говорит их сделка с США. Они также готовы к сотрудничеству с кем угодно, чтобы ликвидировать ИГИЛ на афганской земле.

Нет никаких оснований сомневаться в том, что талибы выступают за мир.

* * *

Есть определенные направления, по которым может развиваться афганская ситуация с настоящего момента:

Если обмен пленными начнется 31 марта и пройдет более или менее удовлетворительно, это может спасти американо-талибскую сделку. Далее произойдет вывод американских и других иностранных войск и будет положено начало национального примирения.

Если бы США надоели все эти пререкания, это была бы совсем другая игра. Число инфицированных коронавирусом в Штатах уже превысило число заболевших в Китае, т.е. США могут увязнуть в кризисе Covid-19. С другой стороны, американские войска в Афганистане служат постоянной мишенью для Covid-19, а это может побудить США быстрее покинуть Афганистан.

Ни для кого не секрет, что администрация Гани рухнет без американской поддержки. Очевидно также, что талибы и коалиция Абдуллы способны найти какой-то общий язык, и вместе они могут увлечь за собой все население Афганистана.

Без зарубежной поддержки администрация Гани не сможет долго противостоять талибам.

Угроза потери американских финансов в размере 1 миллиарда в этом году и еще 1 миллиарда в следующем – очень сильна. Администрация, погрязшая в коррупции, не сможет выжить, если оборвать финансовую линию жизни задыхается, несмотря на все смелые заявления.

Администрация Гани все еще пытается играть в свои игры. Они назначили делегацию для переговоров с движением “Талибан”, хотя и знали, что это предложение будет отвергнуто, поскольку такая делегация не представляет афганское общество целиком. О составе делегации было объявлено 27 марта 2020 года, и талибы тут же ее отклонили 28 марта.

Талибы совершенно уверены, что в любом коалиционном правительстве, которое придет на смену администрации Гани, они будут доминирующим партнером. Они называют свое государство Исламским Эмиратом Афганистана, и это, вероятно, будет несколько более мягкая версия их предыдущего периода правления.

Для достижения мира в Афганистане администрация Гани должна будет принять существующие реалии, даже если это будет означать их уход из власти.

Для американцев ситуация в Афганистане представляет собой ненужную головную боль, когда почти 60% мира находится в изоляции из-за коронавируса.

Конечно, надежды все еще живы, но на настоящий момент вокруг мира в Афганистане происходит свистопляска./// nCa, 30 марта 2020

 

 

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