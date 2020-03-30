Афганское правительство назначает делегацию для переговоров с талибами – талибы ее отклонили

Правительство Афганистана утвердило в пятницу состав делегации из 21 члена, включая пять женщин, для участия в переговорах с талибами. Главой делегации назначен Масум Станекзай, бывший глава секретной службы. Талибы отклонили эту команду переговорщиков на том основании, что она не в полной мере представляет афганское общество и не является подлинно инклюзивной. /// nCa, 30 марта