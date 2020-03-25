Бездействие ЕС в отношении сирийских беженцев – чёрное пятно на совести человека

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу

ЕС претендует на роль мировой державы, которая служила маяком в контексте уважения международного порядка, основанного на правах человеках и правилах. Однако, если ничего не будет сделано касательно отношения Греции к беженцам и той немыслимой поддержки, которую ей по-прежнему оказывает ЕС, данное притязание окажется несостоятельным.

Я давно предупреждал ЕС, чтобы он не оставался равнодушным к таким вызовам, как экстремизм, ксенофобия, исламофобия и антисемитизм. Мы также призывали к пересмотру международной системы чтобы справиться с огромным перемещением людей, спасающихся от столкновений в их странах, таких как Сирия. Мы настойчиво пытались убедить ЕС помочь нам найти решение подобным конфликтам и устранить очаги нестабильности, окружающие Европу. Если мы не сможем пресечь на корню данные бедствия, все пострадают. Фактически, последнее звено цепи событий, отсчет которых идет с начала сирийской войны, показывает, что ЕС ни на йоту не смог продвинуться в части полного понимания проблемы или выработки решений по ней.

Через девять лет после начала столкновений провинция Идлиб превратилась в «новый сектор Газа», где 3,5 миллиона человек были брошены на произвол судьбы. Зона деэскалации, созданная в 2018 году, подверглась массированному военному наступлению со стороны сирийского правительства, которое поддерживает Россия и Иран. По данным ООН, с мая прошлого года и по настоящее время было убито более 1700 человек. Когда в феврале турецкие солдаты подверглись нападению, мы дали мощный отпор, показав, что значит атаковать страну, входящую в НАТО. Однако, прежде чем мы смогли остановить атаки на Идлиб и добиться прекращения военных действий, 1 миллион человек начали двигаться в направлении турецко-сирийской границы, которая образует юго-восточную границу НАТО и ЕС. В настоящее время мы уже принимаем более 3,6 млн. сирийцев. Кроме того, мы предоставляем прямую и косвенную помощь еще 5,5 миллионам сирийцев на территории Сирии. На сегодняшний день Турция потратила более 40 миллиардов долларов США. Только в прошлом году наши силы безопасности задержали почти 455 000 человек, пытавшихся пересечь нашу страну в качестве нелегальных мигрантов. В данных условиях мы не можем в одиночку продолжать защищать границы НАТО и Европы.

Поэтому в прошлом месяце мы объявили, что Турция не может больше принимать беженцев, как из Сирии, так и других стран, и мы больше не будем препятствовать выезду тех, кто уже находится в нашей стране. Турция никогда не была конечным пунктом назначения для беженцев. Поэтому мы не можем заставить их оставаться. Наши игнорируемые призывы к ЕС серьезно отнестись к этой волне мигрантов и выполнять соглашение о беженцах, заключенное с Турцией в 2016 году, с последней миграционной волной, происходящей из Идлиба, достигли чрезвычайно опасной стадии.

Ситуация, которую мы наблюдаем после данных событий, является источником позора для ЕС и пятном на человеческой совести. ЕС и его парламентарии не делали ничего, а лишь наблюдали, как греческие силы распыляли слезоточивый газ и обстреливали людей на их границе. Греция незаконно приостановила также и рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища беженцам. Хотя ООН и критиковала это, ЕС хранил молчание. Люди погибли, многие получили ранения, а репутация ЕC была подорвана во всем мире.

Все это происходило по причине того, что ЕС постоянно не удавалось разработать политику, которая принесёт мир и процветание в ближнее зарубежье, а также обеспечит уважение человеческого достоинства; кроме того, причиной стало и отсутствие серьезной совместной работы с Турцией для достижения данной цели.

При том, в нескольких странах, которые являются нашими общими соседями, буквально полыхает огонь войны, и данная ситуация ведет к крупной экономической и экологической катастрофе, а также к самой большой волне миграции со времен Второй мировой войны.

Трудности не могут быть решены, если строить пустые фантазии и пытаться командовать Турцией – единственной страной, которая предпринимает конкретные действия.

Невозможно построить крепости, чтобы остановить людей, которые бегством спасают свои жизни. Также невозможно демонстрировать солидарность с занявшей неверную позицию Грецией как государством-членом ЕС и проводить правильную политику. ЕС и Турция должны найти общий язык для решения данных проблем. Если ЕС действительно стремится стать геополитическим союзом, он должен следовать по данному пути.

Отчуждение в год «Брексит» Турции как единственной крупной европейской страны, которая все еще стремится вступить в ЕС и является ответственным участником международных отношений, будет самым большим политическим бессилием, которое проявляется на протяжении десятилетий.

Турция, Великобритания и ЕС должны объединить усилия, чтобы обеспечить стабильность в нашем близком и общем окружении, в то время как ЕС необходимо ускорить процесс вступления Турции./// nCa, 25 марта 2020 г.

Первоначально опубликовано в британской газете «Financial Times», 22 марта 2020 года