Друг познается в беде…

Сунь Вэйдун, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Туркменистане

В настоящее время коронавирус COVID-19 распространяется во многих странах и регионах мира, его профилактика и контроль над ним стали важной задачей международного сообщества.

После вспышки эпидемии, под личным руководством председателя КНР Си Цзиньпина, правительство Китая приняло комплексные и тщательные меры профилактики и контроля, далеко превышающие стандарты ВОЗ. Это не только защитило здоровье и обеспечило безопасность китайского народа, но также выиграло время и внесло важный вклад для профилактики эпидемии в других странах.

При борьбе с коронавирусом правительство Китая незамедлительно оптимизировало городское и общинное управление, централизованно распределило медицинских работников и средства, а также организовало комплексную научно-исследовательскую работу по профилактике и контролю над коронавирусом. В Китае за 10 дней были построены две специализированные больницы вместимостью 2 600 мест, и за короткое время создано 16 временных госпиталей. Народ КНР в борьбе с коронавирусом продемонстрировал китайскую скорость, китайские масштабы, китайскую эффективность, китайский дух и огромные преимущества социализма с китайской спецификой, что получило высокую оценку и активное одобрение со стороны мирового сообщества. На сегодняшний день инфекция внутри Китая уже взята под эффективный контроль, а ситуация с профилактикой и лечением заболевших в стране постоянно улучшается. По состоянию на 16 марта текущего года в эпицентре вспышки коронавируса – городе Ухань количество новых подтверждённых случаев заражения 5 дней подряд снижается до менее 10-ти, а в стране количество и новых подтверждённых, и предполагаемых случаев заражения 10 дней подряд составляет менее 100 соответственно.

По всей стране в 13-ти провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения вылечились все пациенты с подтверждёнными случаями заражения. Одновременно возобновлены работа и учеба в разных регионах страны, и уже очевидна поэтапная победа над COVID-19.

Вирус – безжалостен, но он не способен убить дружбу между народами. Правительство Туркменистана и весь народ внимательно следят за ситуацией с эпидемией в Китае. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил твердую поддержку китайскому народу в борьбе с эпидемией, дав высокую оценку принимаемым в Китае решительным мерам по профилактике и контролю над коронавирусом. Глава государства подчеркнул, что Туркменистан и Китай являются близкими друзьями и хорошими братьями, и туркменская сторона готова оказать помощь китайским партнерам в борьбе с COVID-19. МИД и министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана приняли неординарное решение в координации и организации срочной продажи 1 миллиона медицинских масок китайской компании всего за 3 дня, оказав своими реальными действиями поддержку китайской стороне.

Представители туркменской общественности направили в адрес Посольства КНР в Туркменистане письма, видеообращения и фотографии с выражением готовности стоять с китайским народом рука об руку и плечом к плечу, придав сил Китаю в борьбе с коронавирусом, и выразив полную уверенность в скорейшей победе над эпидемией.

На пути борьбы с эпидемией никто не остается в одиночестве. После вспышки эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, китайская сторона придерживается принципов открытости и прозрачности, развивает активное сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения и разными странами мира, делится опытом борьбы с коронавирусом, что содействует укреплению общих усилий в борьбе с эпидемией. В первое время, Посольство КНР в Туркменистане создало контактный механизм с МИД Туркменистана в вопросах профилактики и контроля над эпидемией. В рамках этой работы идет ознакомление с эпидемической ситуацией, принимаются совместные меры, поддерживаются тесные связи по оказанию помощи туркменским студентам в Китае, содействию их возвращению на Родину и организации профилактической работы для китайских компаний в Туркменистане и т.д.

Вместе с тем, Государственный комитет по делам здравоохранения Китая провёл видеоконференцию с министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, в ходе которой китайские специалисты делились опытом профилактики и лечения коронавируса и высоко оценили дух профессионализма и уровень профилактики в Туркменистане. Обе стороны выразили готовность продолжать тесные контакты для совместной работы по профилактике и контролю эпидемии.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уделяет большое внимание обеспечению здоровья туркменского народа, несколько раз лично провел специальные совещания в целях активизации и всестороннего планирования работ по профилактике и контролю над эпидемией, а также своевременно и решительно адаптирует меры к развитию ситуации. Внешнеполитические, медицинские и таможенные ведомства Туркменистана оперативно проводят мероприятия, предотвращающие проникновение коронавируса в страну.

МИД Туркменистана специально провело брифинг для аккредитованных в стране зарубежных дипломатов и ознакомило их с ситуацией профилактики эпидемии на территории Туркменистана, а также принятыми превентивными мерами.

Под мудрым руководством Президента Бердымухамедова и при совместных усилиях всего туркменского народа в Туркменистане сохраняется благоприятная ситуация по профилактике вирусных заболеваний и не было выявлено ни одного подтвержденного или предполагаемого случая коронавирусной инфекции. Как близкий сосед, добрый брат и стратегический партнер, китайская сторона искренне этому рада.

На основе тщательных научных исследований китайские специалисты быстро распознали отличия коронавируса от обычного гриппа. Исходя из высокой ответственности за мировую безопасность в сфере здравоохранения, правительство Китая в первое время опубликовало геномную последовательность коронавируса. По геномным данным вируса, которыми располагают ученые, пока невозможно определить источник COVID-19.

В настоящее время коронавирус стремительно распространяется по всему миру, что ставит под угрозу здоровье и жизнь людей во многих странах. Когда Китай, во время эпидемии, столкнулся с трудностями и дефицитом медицинских средств, около 100 государств и международных организаций предоставили медсредства и денежные пожертвования, что продемонстрировало глубокие дружественные чувства народов и сплоченность перед опасностью. Сейчас китайский народ одерживает этапную победу над эпидемией, и отвечая добром на добро, протягивает руку помощи другим странам, нуждающимся в поддержке. Я убежден, что при единстве и сплоченности народов всех стран, мы обязательно победим эпидемию!

История развития человеческого общества представляет собой также и историю непрерывной борьбы с разными вирусами. Помимо вируса, перед человечеством еще стоят такие вызовы, как потепление климата, терроризм, недостаточный экономический рост, увеличение разницы между богатыми и бедными и т.д.

Человечество живет на одном земном шаре, разные государства становятся все более взаимосвязанными и объединены общей судьбой. Ни одна страна в одиночку не сможет решить проблемы, стоящие перед человечеством. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал народы разных стран объединить физические и моральные усилия для строительства сообщества единой судьбы человечества. Только делясь опытом, достижениями, оказывая взаимную помощь и поддержку, человечество сможет вместе преодолеть временные трудности и перенести невзгоды. Китайский народ готов с народами разных стран мира совместно строить общий очаг всего человечества и двигаться к прекрасному будущему./// nCa, 25 марта 2020 г.