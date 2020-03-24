Казим Гюндогар, генеральный управляющий, Туркмено-Турецкий Коммерческий Банк

Туркмено-турецкий коммерческий банк был создан (лицензирован) 27 лет назад -31 марта 1993 года в соответствии с межправительственным меморандумом, подписанным между Туркменистаном и Турецкой Республикой 2 мая 1992 года. Данное финансовое учреждение стало первым акционерным банком в Туркменистане с иностранными инвестициями. Он начал свою деятельность 21 сентября 1993 года.

Учредители банка: С Туркменской стороны – «Агросенагатбанк» (в настоящее время Государственный Коммерческий Банк «Дайханбанк») и со стороны Турецкой республики -T.R. Ziraat Banky A.Ş. с равным пакетом акций 50/50 процентов собственности.

Туркмено-Турецкий Коммерческий Банк – Головной Офис / Ашхабад

Мы используем преимущества нашего акционера, банка с 157-летней историей Ziraat Bank, который располагает крупнейшей международной сетью обслуживания во многих странах мира, а с другой стороны, это наш туркменский акционер Dayhanbank, будучи старейшим и крупнейшим туркменским банком, он стоит за нами с крепким государственным капиталом.

На протяжении многих лет, в русле со стремительно растущей экономикой Туркменистана, Туркмено-Турецкий Коммерческий Банк (ТТКБ) также быстро развивается, имея высокую значимость для банковского сектора Туркменистана.

Банк рассматривает клиентоориентированность и удовлетворенность клиентов как основополагающие факторы всей работы. Наша цель – предложение банковских продуктов и услуг всем нашим существующим и потенциальным клиентам в практичных, понятных и доступных форматах.

В последние годы ТТКБ изменил свою корпоративную организацию и применил новые бизнес-модели в соответствии с требованиями современной банковской практики в мире. В результате возникшей в этой отрасли конкуренции не только банковский сектор достигнет быстрых темпов развития, но и клиенты смогут извлечь из этого большую выгоду.

В последние годы банк сосредоточился в основном на корпоративных кредитах, треть которых приходится на кредиты в иностранной валюте. Параллельно с целями экономического развития бак поддерживает инвестиции частного сектора в реальный сектор экономики. В результате кредитов, предоставленных в основном сельскохозяйственному, пищевому и обрабатывающему секторам, кредитный портфель банка за последние несколько лет увеличился примерно в 6 раз, и в результате в Туркменистане были созданы тысячи новых рабочих мест. Некоторые из инвестиций ТКБ профинансировали предприятия, которые теперь экспортируют свою продукцию, и, генерируя доходы в иностранной валюте, теперь способны поддерживать внешнеторговый баланс страны.

Диаграмма увеличения кредитования:

Как и всегда с 1993 года, банк продолжит оказывать мощную финансовую поддержку реальному сектору в соответствии с долгосрочной программой экономического развития правительства.

Кроме того, TTКБ всегда был на стороне клиентов и предлагает все каналы услуг – это банкоматы, интернет-отделения, POS-терминалы и т.д. вместе с семью точками обслуживания по всей стране.

Одним из основных направлений деятельности банка является предоставление услуг в области международной торговли, местных платежей, торгового финансирования, Western Union, банковских карт. Значительное увеличение количества банковских карт поддерживает экономическую цель страны в сокращении и контроле теневой экономики.

На приведенной ниже диаграмме показано развитие деятельности ТТКБ в плане предоставления платежных карт.

Мы предлагаем наиболее подходящие продукты на наиболее выгодных и гибких условиях в данном секторе. Мы будем и впредь поддерживать экономику Туркменистана, в особенности усилия страны по цифровизации с помощью инновационных продуктов, как всегда это и делали с 1993 года. /// nCa, 24 марта 2020 г.

Туркмено-Турецкий Коммерческий Банк

/// ТТКБ