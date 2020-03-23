Туркменистан закупит у Татарстана вертолёты скорой медицинской помощи

Агентство «Türkmenhowaýollary» заключит с Публичным акционерным обществом «Казанский вертолётный завод» (Татарстан, Россия) контракты на закупку вертолетов скорой медицинской помощи.

В частности, планируется приобрести вертолеты двух моделей «Mi-17-1W» и «ANSAT».

Российский вертолет ANSAT призван обеспечить решение основных задач санитарной авиации.

Просторная и функциональная кабина с низким уровнем шума и вибраций позволяет перевозить пациентов и медицинских работников. Благодаря летно-техническим характеристикам вертолет ANSAT способен выполнять экстренные миссии в сложных условиях.

Технические характеристики ANSAT: Максимальная скорость – 275 км/ч, максимальная взлетная масса – 3600 кг. Вертолет расчитан транспортировку одного пострадавшего, двух медработников. Дальность полета составляет 505 км.

Медико-эвакуационные вертолеты Mi-17-1W еще называют «летающим госпиталем». Эти судна предназначены для эвакуации тяжелобольных или пострадавших.

На борту такого вертолета можно производить широкий спектр медицинских работ вплоть до сложных хирургических операций и размещать до 12 пострадавших на носилках. Максимальная скорость – 250 км/ч, максимальная дальность полета (с доп. баками) – 1 065 км.

Модели «ANSAT» и «Mi-17-lW» оснащены современной медицинской аппаратурой и адаптированы к условиям Туркменистана.

ПАО «Казанский вертолетный завод» входит в число мировых производителей вертолетов. Вертолёты, изготовленные в Казани, суммарно налетали более 50 млн летных часов по всему миру. За всю историю существования завода около 12 000 вертолётов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, ANSAT и их модификаций поставлено в 92 страны мира. Некоторые модели вертолетов казанского производства уже используется в народном хозяйстве Туркменистана.///nCa, 23 марта 2020 г.