Туркменистан вводит дополнительные меры защиты от Covid-19

Эльвира Кадырова

Несмотря на то, что в Туркменистане не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, страна систематически наращивает свои усилия по предотвращению проникновения в страну этого опасного вируса.

Вокруг крупных населенных пунктов, включая столицу Ашхабад, созданы контрольно-пропускные пункты. До въезда в крупные города и населенные пункты температура тела водителей или пассажиров автотранспорта измеряется с помощью инфракрасных термометров.

Данная мера предосторожности применяется и в отношении пассажиров всех внутренних авиарейсов.

Массовые мероприятия проводятся в ограниченном режиме.

Печатные и электронные средства массовой информации распространяют рекомендации международных организаций, таких как ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также учреждений здравоохранения Туркменистана.

В школах детям разъясняется важность личной гигиены, особенно мытья рук с мылом.

Национальный комитет по профилактике инфекционных заболеваний в целях мониторинга ситуации проводит регулярные заседания.

С 20 марта по 20 апреля 2020 года ограниченно пересечение государственной границы Туркменистана гражданами Туркменистана, иностранными гражданами и лицами без гражданства, сообщается в пресс-релизе Посольства Российской Федерации со ссылкой на уведомление МИД Туркменистана.

В случае необходимости в указанный период могут въезжать на территорию Туркменистана в соответствии с действующими нормами и правилами могут следующие категории лиц:

дипломаты зарубежных стран, представители международных организаций,

экипажи воздушных и морских судов,

водители грузового транспорта, осуществляющие международные перевозки,

члены рабочих бригад на железнодорожных путях,

иностранные представители, работающие на хозяйствующих объектах, расположенных на территории Туркменистана.

При этом обязательным условием для всех является прохождение медицинского лабораторного обследования на предмет обнаружения инфекции нового типа – коронавирус COVID-19.

Консульский отдел Посольства России в Ашхабаде и Консульский пункт в Туркменбаши временно перешли на дистанционное обслуживание заявителей.

В связи с временной приостановкой авиасообщения между Туркменистаном и Россией, граждане России, у которых истекает срок действия туркменской визы, могут обратиться в Консульский отдел Посольства РФ для решения вопроса о продлении их виз с туркменскими властями./// nCa, 23 марта 2020 г.