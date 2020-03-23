Туркменистан вводит дополнительные меры защиты от Covid-19

Эльвира Кадырова
Несмотря на то, что в Туркменистане не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, страна систематически наращивает свои усилия по предотвращению проникновения в страну этого опасного вируса.
Вокруг крупных населенных пунктов, включая столицу Ашхабад, созданы контрольно-пропускные пункты. До въезда в крупные города и населенные пункты температура тела водителей или пассажиров автотранспорта измеряется с помощью инфракрасных термометров.
Данная мера предосторожности применяется и в отношении пассажиров всех внутренних авиарейсов.
Массовые мероприятия проводятся в ограниченном режиме.
Печатные и электронные средства массовой информации распространяют рекомендации международных организаций, таких как ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также учреждений здравоохранения Туркменистана.
В школах детям разъясняется важность личной гигиены, особенно мытья рук с мылом.
Национальный комитет по профилактике инфекционных заболеваний в целях мониторинга ситуации проводит регулярные заседания.
С 20 марта по 20 апреля 2020 года ограниченно пересечение государственной границы Туркменистана гражданами Туркменистана, иностранными гражданами и лицами без гражданства, сообщается в пресс-релизе Посольства Российской Федерации со ссылкой на уведомление МИД Туркменистана.
В случае необходимости в указанный период могут въезжать на территорию Туркменистана в соответствии с действующими нормами и правилами могут следующие категории лиц:
- дипломаты зарубежных стран, представители международных организаций,
- экипажи воздушных и морских судов,
- водители грузового транспорта, осуществляющие международные перевозки,
- члены рабочих бригад на железнодорожных путях,
- иностранные представители, работающие на хозяйствующих объектах, расположенных на территории Туркменистана.
При этом обязательным условием для всех является прохождение медицинского лабораторного обследования на предмет обнаружения инфекции нового типа – коронавирус COVID-19.
Консульский отдел Посольства России в Ашхабаде и Консульский пункт в Туркменбаши временно перешли на дистанционное обслуживание заявителей.
В связи с временной приостановкой авиасообщения между Туркменистаном и Россией, граждане России, у которых истекает срок действия туркменской визы, могут обратиться в Консульский отдел Посольства РФ для решения вопроса о продлении их виз с туркменскими властями./// nCa, 23 марта 2020 г.