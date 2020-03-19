Президенты Туркменистана, Узбекистана и Казахстана пообещали объединить усилия в борьбе с коронавирусом

Эльвира Кадырова

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в среду, 18 марта отдельные телефонные переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

Наряду с вопросами региональной политики и взаимными поздравлениями с приближающимся Новруз Байрамом, важное место в беседах заняла тема пандемии коронавируса.

Туркменский и узбекский лидеры уделили в ходе разговора особое внимание важности эффективного взаимодействия на уровне правительств в целях обеспечения эффективной борьбы с распространением пандемии коронавируса и предупреждения его негативного влияния на двусторонние связи, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Бердымухамедов выразил готовность Туркменистана в этот непростой период оказать всемерное содействие и вместе преодолеть новые вызовы.

Также главы государств рассмотрели вопросы укрепления узбекско-туркменских отношений и расширения многопланового сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.

Во время телефонных переговоров Мирзиёев обсудили с Президентом Казахстана нынешнюю эпидемиологическую ситуацию и проводимые в обеих странах меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Стороны подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия и реализации скоординированных действий в целях эффективной борьбы с этой пандемией и минимизации возможных последствий.

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Напомним, что в Туркменистане не зарегистрировано ни одного случая заражения Covid 19. Вместе с тем, страна ограничила международные авиасообщения с учетом эпидемилогической ситуации в пунктах назначения. Кроме того, учреждения системы здравоохранения проводят разъяснительную и профилактическую работу. В целом, государственная жизнедеятельность продолжается и теперь к проведению общественных мероприятий – выставок, конференций – подключен и медицинский персонал, на месте предлагающий дезинфицирующие средства для рук и носа.

Не обнаружен коронавирус и в Таджикистане.

Минздрав Узбекистана подтвердил, что на сегодняшний день в стране выявлено 15 случаев заражения Covid-19. Все заболевшие проживают в Ташкенте и являются родственниками прибывших из-за рубежа граждан Узбекистана.

В Казахстане, где с 16 марта введено национальное ЧП, зарегистрировано 36 случаев заражения вирусом, по 18 человек в Нур-Султане и Алматы. В этих городах 19 марта вводится карантин.

В Кыргызстане объявлено о первом случае коронавируса. Заражены трое мужчин, вернувшиеся недавно из Саудовской Аравии после совершения малого паломничества. /// nCa, 19 марта 2020 г.