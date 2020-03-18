Выставка и конференция, посвящённые частному сектору Туркменистана

Репортаж nCa

Во вторник (17 марта 2020 года) в Ашхабаде стартовала выставка и конференция, демонстрирующие достижения частного сектора Туркменистана. Двухдневное мероприятие приурочено к 12-летию образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана – ведущей организации, связывающей частный сектор и государственный сектор.

В экспозиции и форуме принимают участие около 200 индивидуальных предпринимателей, компаний и групп.

За последний год частный сектор Туркменистана добился огромных успехов. Качество и ассортимент новой продукции впечатляют. И ознакомиться с выпускаемой в стране продукцией в одном помещении, под одной крышей, – это уникальный опыт.

В основе этой стремительной трансформации лежит экономический патриотизм – стремление обрести самодостаточность как можно в большем количестве сфер и повысить экспортные возможности.

Об этом свидетельствовал выставочный зал, где в павильонах рядом с кожаными изделиями в художественными принтами, разместились лодки местного производства.

Учитывая тот факт, что Туркменистан не является очень крупным рынком сбыта – всего около шести миллионов человек населения, – требуется мужество, чтобы отважиться на новые направления производства. Бизнесмен должен быть смелым и изобретательным.

В данном контексте, СППТ (Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана) играет ключевую роль. Поскольку правительство является крупнейшим покупателем почти всего и будет продолжать им оставаться в обозримом будущем, СППТ помогает бизнес-сообществу в поиске покупателей для государственного сектора.

Некоторые компании представили разнообразный ассортимент выпускаемой продукции, в числе которой IT-решения, ноутбуки и планшеты, нетканые материалы, дизайнерская одежда, автомобильные аксессуары и т.д. Однако, невозможно полностью реализовать потенциал этих предприятий без выхода на внешние рынки. Именно в этом области СППТ через свои офисы и представительства в некоторых зарубежных странах, оказывает содействие частному сектору. Рассматривается вопрос и от ом, что в работу по упрощению процедур торговли включились и зарубежный дипломатические представительства Туркменистана.

На конференции, которая началась параллельно с выставкой, была проведена сессия общего собрания СППТ. Председатель СППТ Александр Дадаев был переизбран на следующий четырехлетний срок. Он останется на своем посту до 2024 года.

СППТ насчитывает 24200 членов, из которых 1809 присоединились в течение последнего года.

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Угроза Covid-19 является общемировой проблемой, и Туркменистан не является исключением. Подход Туркменистана носит двоякий характер: с одной стороны, были приняты меры по предотвращению проникновения коронавируса через людей, прибывающих из уязвимых стран, а с другой стороны, общественные мероприятия проводятся с большой осторожностью, не нарушая в значительной степени повседневную жизнь.

Это стало очевидным уже в день открытия выставки СППТ.

В церемонии открытия приняли участие, возможно, менее 300 человек, в том числе иностранные дипломаты и бизнесмены, а также государственные чиновники.

И тут были задействованы два принципа управления толпой – 1. Обеспечение количества людей пропорциональной территории, так чтобы они находились на достаточном расстоянии друг от друга; и 2. Обеспечение санитарного обслуживания до входа людей в крытую зону.

У обоих входов в выставочный зал медперсонал предлагал антибактериальные влажные салфетки, дезинфицирующие средства для рук и гели для носа.

Внутри зала в глиняных сосудах горела Гармала (Юзярлик).

Несмотря на то, что выставку посетило большое количество людей, приход и уход посетителей и гостей был согласован, чтобы избежать переполненности зала.

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В течение этой и следующей недели мы опубликуем отдельные статьи, посвященные некоторым направлениям, которые прорабатываются деловым и промышленным сообществом Туркменистана. /// nCa, 18 марта 2020 года