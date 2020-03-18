Covid 19: В Казахстане объявлено чрезвычайное положение

Эльвира Кадырова

С 16 марта по 15 апреля 2020 года на территории Казахстана действует чрезвычайное положение. Соответствующий указ обнародован на официальном веб-сайте Президента Казахстана.

Чрезвычайное положение было введено в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан.

Согласно президентскому указу, на период ЧП предприняты такие меры и временные ограничения, как усиление охраны особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорт.

Кроме того, ограничено функционирование крупных торговых объектов, приостановили работу торгово-развлекательные центры, кинотеатры, театры, выставки и другие объекты массового скопления людей.

Запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

В стране также разворачиваются масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия. К ним подключаются подразделения Министерства обороны Казахстана, органы внутренних дел.

Так, силовым ведомствам поручено поддержание высокой боевой готовности, усиление противодиверсионной защиты и охраны особо важных военных объектов.

Медицинские учреждения находятся в готовности к участию в мероприятиях по охране здоровья граждан, а подразделениям радиационной, химической и биологической защиты готовы в случае необходимости к проведению специальной обработки территорий и объектов.

Также ограничен въезд и выезд с территории Казахстана всеми видами транспорта. Это ограничение не распространяется на персонал дипломатической службы Казахстана и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, прибывающих по приглашению МИДа.

На настоящий момент в стране подтверждены 27 случаев заражения коронавирусом, из них в Алматы – 11 случаев, Нур-Султане – 16 случаев.

По сравнению со многими другими странами это не высокие цифры для почти 19 миллионного населения. При целенаправленном проведении профилактических и карантинных мер эти цифры не будут расти, и вероятно, даже обойдется без летальных исходов. В ключе решительных превентивных действий против пандемии следует рассматривать и введение ЧП, которое послужит жёстким заслоном против распространения вируса. /// nCa, 18 марта 2020 г.