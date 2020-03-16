Коронавирус – жизнь должна продолжаться . . . с осторожностью . . .

Тарик Саиди

Было бы совершенно понятным и вполне приемлемым выбрать один из двух вариантов – 1. Провести мероприятие по видеосвязи; или 2. Обменяться подписанными документами через курьерскую службу и сделать объявление через СМИ.

Но Туркменистан провел это мероприятие в физической обстановке – с большой осторожностью.

14 марта 2020 года в Ашхабаде в гостинице “Йылдыз” состоялась церемония подписания программы сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Туркменистаном на период 2021-2025 годов.

В то время как большая часть мира повсеместно не одобряет всяческие собрания, Туркменистан придерживается рационального подхода к предотвращению проникновения коронавируса (Covid-19).

В стране предпринимается весь спектр мер – с одной стороны, для международных рейсов, прибывающих в Туркменистан, выделен отдельный аэропорт, чтобы люди с подозрением на заражение могли быть помещены на карантин, а с другой стороны, жизнь идет своим чередом, с должной осторожностью.

До сих пор в Туркменистане не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Субботнее мероприятие было масштабным – главный зал гостиницы “Йылдыз” был полностью заполнен аудиторией. Многие присутствующие просто стояли.

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности расставило столики у входа в зал. Медицинский персонал предлагал раствор и гели для дезинфекции рук и носа. Все желающие могли взять бутилированную воду.

И еще зал окурили дымом высушенных стеблей растения под названием гармала (юзарлик по-туркменски).

Это растение известно туркменам с древних времен. Оно обладает невероятным набором полезных свойств. Об уникальном растении рассказывается и на страницах энциклопедического труда президента Бердымухамедова о лекарственных растениях Туркменистана. Свойства гармалы изучаются учеными.

Иранский ученый Сепидех Мирадж в своей исследовательской работе, основанной на 85 научных статьях, приводит следующие целительные характеристики Pеganum Harmala:

Противокандидозное средство

Антихолинэстеразное средство

Противоопухолевый ангиогенез

Антипаразитарное средство

Противовоспалительное средство

Церебропротекторное средство

Анти Цитотоксичность

Антиоксидант

Анти-гепатомное средство

Гепатопротекторное профилактическое средство

Противогипогликемическое средство

Противопестицидное действие

Антибактериальные свойства

Противотейлериозное средство

Противомикробное средство

Анальгетик

Гисто-функциональный препарат

Обезболивающий эффект

Противоопухолевое средство

Лечение гемоспоридных инфекций крупного рогатого скота

Противогемоспоридные свойства

Абортивный потенциальный эффект

Она отмечает, что гармала, ее экстракт, эфирные масла, стебли и листья обладает различными свойствами, которые требуют дополнительных исследований.

Эффективность окуривания дымом гармалы доказана наукой, а значит и этот метод может прекрасно сочетаться с другими научно обоснованными решениями для борьбы с угрозой коронавируса. /// nCa, 16 марта 2020 г.