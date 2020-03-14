Туркменистан и ООН привержены долгосрочному сотрудничеству

14 марта 2020 года в отеле «Йылдыз» состоялась презентация Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на 2021-2025 годы.

Данный документ призван способствовать дальнейшему взаимодействию между Туркменистаном и ООН по различным направлениям, включая поддержание экономической стабильности и роста, защиту социальных прав населения, совершенствование системы здравоохранения и сохранение экологического баланса.

В начале церемонии в холе здания была организована выставка книг, вышедших в свет благодаря бесценной мудрости Лидера нации. Примечательно, что многотомное произведение Главы государства «Лекарственные растения Туркменистана» заняло отдельное место на выставке. В первом томе этой книги подробно описывается использование юзерлика и перца, приготовление из них лекарств и особенности их применения.

В мероприятии приняли участие руководители и представители ряда министерств и ведомств Туркменистана, включая Меджлис, Министерства иностранных дел, экономики и финансов, здравоохранения и медицинской промышленности, труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, правоохранительных органов, Института государства, права и демократии Туркменистана, а также руководители и представители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, представители общественных организаций, местные и зарубежные журналисты.

В ходе выступлений ораторы отметили, что новая Рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на 2021-2025 гг. больше делает упор на достижение Целей устойчивого развития ООН. Также было подчеркнуто, что новая Рамочная программа подразумевает участие большего количества агентств ООН в ее реализации, чем действующая. Это является ярким свидетельством расширения взаимодействия Туркменистана со специализированными учреждениями ООН и многогранного подхода к решению общих задач, путем использования передового опыта и рекомендаций международных партнеров.

В рамках презентации состоялась церемония подписания Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на 2021-2025 годы.

Затем Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов и Постоянный Координатор ООН в Туркменистане Е.Панова выступили с обращением к средствам массовой информации.

В ходе обращения они подтвердили конструктивный характер сотрудничества между Туркменистаном и структурами ООН и подчеркнули, что Рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития будет являться руководством для совместных действий Правительства Туркменистана и системы ООН до 2025 года.

Было также отмечено, что Рамочная программа подтверждает общее видение и партнерство между Правительством Туркменистана и системой ООН, выражая коллективное стремление к развитию процветающего, инклюзивного и устойчивого Туркменистана.