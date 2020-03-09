ОАЭ и Женщины

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) присоединяются сегодня к Международному женскому дню, ежегодно отмечаемому 8 марта в знак признания роли женщин и их активного вклада в политическое, культурное, социальное и экономическое развитие.

Этот день стал значимой глобальной датой, празднование которой подчеркивает достижения женщин и их стремление к дальнейшему прогрессу в области расширения прав и возможностей, поскольку женщины являются жизненно важными участниками в различных секторах страны.

ОАЭ заняли мощную позицию в расширении прав и возможностей женщин, устанавливая новые стандарты, основанные на уникальной модели, базирующейся на видении Его Высочества покойного шейха Зайда бин Султана Аль Нахайяна, отца-основателя ОАЭ. Этот подход исходит из естественной роли дочерей ОАЭ в видении нынешнего руководства на будущее, где женщины выступают в качестве активных партнеров в процессе развития страны и играют жизненно важную роль в воспитании будущих поколений.

Его Высочество шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов, продолжает возглавлять усилия по расширению прав и возможностей женщин, стимулируя их к занятию самых высоких постов во всех областях, что дополняет стратегический план страны, нацеленный на женщин в первые годы государственности страны и сосредоточенный в то время на образовании и расширении прав и возможностей. Эмиратские женщины в настоящее время занимают министерские посты, помимо членства в Федеральном Национальном совете, и представляют свою страну в качестве послов в странах по всему миру, кроме того они играют заметную роль в судебной системе ОАЭ.

В этот день женщины Эмиратов отмечают главные достижения последних нескольких лет. Благодаря поддержке и поддержке Ее Высочества шейхи Фатимы бинт Мубарак, председателя Генерального Союза женщин (GWU), председателя Верховного Совета по вопросам материнства и детства и Верховного председателя Фонда развития семьи (FDF) в ОАЭ, они эффективно реагируют на повседневные потребности жизни.

Конституция ОАЭ гарантирует равные права для женщин и мужчин. Страна лидирует по ряду региональных и глобальных индексов гендерного равенства и достижений женщин, образования и грамотности, занятости женщин и уважения к женщинам.

Страна поддерживает участие женщин в процессе принятия решений в качестве основного компонента расширения их экономических прав и возможностей. В 2012 году Кабинет министров ОАЭ принял решение, требующее назначения женщин в советы директоров всех учреждений и государственных учреждений, установив долю представительства женщин в государственных учреждениях на уровне 15 процентов. В настоящее время женщины составляют 15 процентов рабочей силы в государственном секторе и 50 процентов членов Федерального национального совета приходится на женщин.

Решение президента шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна о том, чтобы женщины ОАЭ занимали 50 процентов членского состава Федерального национального совета страны, укрепило планы страны по обеспечению полного расширения прав и возможностей женщин в жизненно важных секторах.

Это решение было направлено на дальнейшее расширение прав и возможностей женщин и увеличение их вклада в развитие.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ назначило восемь женщин в качестве послов и дипломатов, представляющих страну на международных форумах. В их числе Хесса Абдулла Аль Отейба, Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Нидерланды; Ханан Халфан Алили, Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Латвии; Фатима Хамис аль-Мазруи, ОАЭ посла в Дании; Хафса Абдулла Аль-Олама, Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Германии; Нура Мухаммеда Абдель Хамид Джума, Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Финляндии; доктор Наваль Халифа аль Хосани, постоянный представитель ОАЭ в Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA); и Лана Заки Анвар Нуссейбе, постоянный представитель ОАЭ при ООН в Нью-Йорке, Набила Абдулазиз Аль Шамси, посол ОАЭ в Черногории. Это подтверждает видение мудрого руководства ОАЭ, направленное на поддержку и расширение прав и возможностей женщин в качестве неотъемлемых членов общества, поскольку они работают наряду с мужчинами, чтобы внести свой вклад в развитие страны.

Женщины зарекомендовали себя как выдающиеся партнеры в дипломатической сфере, развивая широкую сеть международных связей ОАЭ и укрепляя партнерские отношения.

В настоящее время женщины составляют почти половину сотрудников Министерства иностранных дел и международного сотрудничества.

Расширение прав и возможностей женщин во всем мире

Правительство ОАЭ определило тему “Расширение прав и возможностей женщин и девочек” в качестве одной из трех тематических областей политической деятельности в области международной помощи на 2017-2021 годы. Данная тема также является одним из стратегических направлений деятельности Министерства иностранных дел и международного сотрудничества.

ОАЭ полностью привержены расширению прав и возможностей женщин и девочек в сфере предпринимательства. В частности, страна пожертвовала 50 миллионов долларов США в рамках инициативы Всемирного банка по финансированию женщин-предпринимателей (We-Fi). Эта инициатива поможет мобилизовать более 1 млрд. долл. США на финансирование женщин-предпринимателей. ОАЭ также привержены предоставлению женщинам необходимых инструментов и оказанию им поддержки посредством обеспечения их ключевыми возможностями.

Инициатива “1000 лидеров” является одним из примеров, отражающих такие действия, в соответствии с которыми ОАЭ способствуют обучению женщин, помогая им оттачивать свои навыки, чтобы стать лидерами в секторах по своему выбору в попытке обратить вспять социальные предрассудки в отношении гендерных ролей и отодвинуть такие стереотипы в прошлое.

Среди проектов международной помощи, способствующих этому важному делу, – профессиональная подготовка женщин и поддержка женщин-предпринимателей в странах с низким и средним уровнем дохода, а также поддержка более 100 проектов в секторе здравоохранения для женщин и детей. В Афганистане ОАЭ поддерживают шафрановую промышленность, где женщины занимают 80 процентов производственных рабочих мест. В Шри-Ланке ОАЭ также оказали финансовую поддержку институту, занимающемуся вопросами расширения прав и возможностей женщин. /// Посольство ОАЭ в Ашхабаде, 8 марта