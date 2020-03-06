Туркменистан и Волгоград расширят сотрудничество в области высшего образования

Эльвира Кадырова

Недавно в Волгоград с рабочим визитом посетил Консул Туркменистана в Российской Федерации Атадурды Байрамов. В ходе встреч с руководителями волгоградских высших учебных заведений были намечены шаги для последующего расширения контактов между ведущими вузами Туркменистана и данного российского региона в области кадровой подготовки и преподавательско-студенческого обмена.

В, частности, речь шла о практической реализации договорённостей между Волгоградским социально-педагогическим университетом и Туркменским государственным педагогическим институтом имени Сейди, предусмотренных в меморандуме о сотрудничестве между вузами Туркменистана и Российской Федерации. Этот документ был подписан в Ашхабаде в ноябре 2019 года.

Кроме того, по словам Байрамова, туркменская сторона недавно направила вузам Волгограда предложения о партнерстве в области строительства и промышленности, учитывая, что подготовка кадров в этом направлении имеет одно из основных значений для Туркменистана.

На сегодняшний день в Волгограде обучается немало туркменских юношей и девушек. Особенно востребованы у туркменской молодежи такие вузы, как Волгоградский государственный технический университет, Государственный аграрный университет, Волгоградский социально-педагогический университет.

Примечательно, что студенты Туркменистана, несмотря на то, что в настоящее время пребывают вдалеке от родины, активно принимают участие в патриотических мероприятиях, приуроченных к лейтмотиву года «Туркменистан – родина нейтралитета». Так, учащиеся Волгоградского социально-педагогического университета из Туркменистана создали футбольную команду «Mekan» и танцевальный ансамбль «Bitaraplyk».

Помимо гуманитарного направления, Туркменистан и Волгоградская область – успешные экономические партнеры. В 2019 году внешнеторговый оборот между Туркменистаном и данным приграничной с Центральной Азией регионом России превысил 14 млн. долл. США.

Объем экспорта волгоградской продукции на туркменский рынок в 2019 году вырос в 8 раз, что обусловлено ростом поставок трубной продукции, неорганической химии, шин для сельскохозяйственных машин./// nCa, 6 марта 2020 г.