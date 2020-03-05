ОАЭ эвакуируют граждан арабских стран из Китая, эвакуированные получают медицинскую помощь в Emirates Humanitarian City

Объединенные Арабские Эмираты проводят эвакуацию граждан арабских стран из города Ухань в Китае. Эвакуированные будут приняты в недавно созданном Emirates Humanitarian City в ОАЭ и пройдут медицинское обследование и мониторинг для обеспечения их здоровья и безопасности.

Этот шаг был предпринят в соответствии с указаниями президента Его Высочества шейха Халифы бин Заида Аль Нахайяна и Его Высочества Шейха Мохаммеда бин Заида Аль Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ. Открытый недавно медицинский центр будет обеспечивать лицам, прибывающим из соседних арабских стран, необходимый мониторинг и профилактическую медицинскую помощь после их эвакуации из эпицентра вспышки COVID-19 – китайского города Ухань.

Специальный самолет, транспортировавший около 215 человек из Уханя, был оснащен системами фильтрации воздуха в кабинах HEPA, медицинскими принадлежностями и оборудованием, необходимыми для проведения процедуры эвакуации.

На борту также находились медицинские группы, а сам экипаж был подготовлен для проведения эвакуации.

Центр Emirates Humanitarian City был создан в соответствии с самыми высокими стандартами для оказания высококачественной помощи.

Пациенты центра будут проходить 14-дневный карантин, в течение которого они проходят необходимое медицинское обследование и лабораторные анализы.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ и Посольство ОАЭ в Китае согласовали с посольствами соответствующих стран организацию процесса эвакуации в рамках постоянных усилий ОАЭ по укреплению сотрудничества с китайским правительством для сдерживания распространения вируса. // Посольство ОАЭ в Ашхабаде, 4 марта 2020 года