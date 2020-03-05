Брифинг в Министерстве иностранных дел Туркменистана

5 марта 2020 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся очередной брифинг с участием глав и представителей дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане.

В ходе брифинга по мерам, предпринимаемым в Туркменистане для предотвращения проникновения в страну особо опасных инфекционных заболеваний, в частности коронавируса COVID-19, выступил Заместитель министра иностранных дел В.Хаджиев и Министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Н.Аманнепесов.

Было отмечено, что под руководством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в стране предпринимаются все необходимые меры по профилактике опасных инфекционных заболеваний. Данная работа проводится в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и с учетом национального законодательства Туркменистана.

Как сообщалось ранее, в январе текущего года в стране была создана Чрезвычайная комиссия по борьбе с распространением болезней. Участники брифинга были проинформированы о том, что ни одного случая заболевания или подозрения на коронавирус в Туркменистане не зафиксировано.

В ходе выступлений было подчеркнуто, что Туркменистан выступает за своевременное информирование и обучение населения, включая расширение эпидемиологического надзора. В стране приняты все меры по обеспечению необходимыми медикаментами и средствами медицинского назначения. Было также отмечено, что Правительство Туркменистана предпринимает все меры для эффективного и бесперебойного функционирования наземного, железнодорожного, воздушного и морского видов транспорта.

Затем встреча продолжилась в формате «вопрос-ответ». В ходе брифинга участники поблагодарили туркменскую сторону за проведение данного мероприятия и констатировали ответственный подход Туркменистана в этой связи.

/// MFA Turkmenistan, 5 March 2020