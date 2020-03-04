Талибы и Центральная Азия – Часть 1

Тарик Саиди

Чернила на мирном соглашении, подписанном между США и Талибаном 29 февраля в Дохе, едва успели высохнуть, как стали слышаться грозные голоса, пытающиеся разрушить шансы на мир в Афганистане.

Вполне известно, кто не желает мира и почему. В данном контексте необходимо рассмотреть официально заявленными талибами политический курс. Это важно для визуализации политической структуры в Афганистане, частью которой могут стать талибы.

На протяжении многих лет наблюдается устойчивый поток утверждений со стороны определенных СМИ и политиков о том, что талибы нацелены на срыв инфраструктурных проектов, таких как ТАПИ, CASA-1000 и т.д., талибы собираются нарушить границы Центральной Азии, среди талибов есть иностранные боевики и т.д.

Необходимо выяснить, какова позиция движения “Талибан” в отношении этих утверждений.

Основной исходный посыл здесь таков: талибы на самом деле имеют в виду то, о чем говорят.

В этом одновременно их сила и их слабость.

Имея это в виду, давайте рассмотрим некоторые политические заявления талибов, имеющие жизненно важное значение для Центральной Азии.

ТАПИ

ТАПИ (газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) – проект межрегионального значения. При наличии справедливых шансов, данный проект действительно может привести к прочному миру, стабильности и процветанию в Афганистане, поскольку это не просто газопровод, а полноценный коридор.

Заявление Исламского Эмирата относительно запуска проекта ТАПИ в Афганистане

Дата: 23 Февраля 2018 г.

Проект ТАПИ – важный региональный экономический проект, реализация которого была первоначально начата в период правления Исламского Эмирата – относится к числу промышленных и экономических проектов, которые столкнулись с задержками из-за американской оккупации Афганистана.

Поскольку привилегия инициаторства данного проекта принадлежит Исламскому эмирату и поскольку документы и соглашения, подписанные между Исламским Эмиратом и другими сторонами, участвующими в проекте ТАПИ, все еще имеются и поскольку большая часть территории, выделенной под ТАПИ, находится под контролем Исламского Эмирата, Исламский Эмират заявляет следующее о своей политики в отношении указанного проекта:

1 – Исламский Эмират рассматривает проект как жизненно важный основополагающий экономический элемент для страны и считает его надлежащую реализацию положительным событием для афганского народа.

2 – Исламский Эмират заявляет о своей поддержке реализации указанного проекта, проходящего через территории, находящиеся под нашим контролем, и призывает все вовлеченные стороны помнить о принципиальной политике Исламского Эмирата.

3 – Поскольку кабульский режим имеет международный рекорд по коррупции, и во время его правления ни один важный проект никогда не осуществлялся без финансовой коррупции, хищений и воровства, следовательно, он также организует обширную коррупцию в данном проекте. Поэтому, если Исламский эмират – в ходе реализации проекта – завладеет ресурсами, доказывающими хищение и коррупцию чиновниками режима и расточение прав народа, Исламский Эмират предпримет шаги в целях пресечения подобных действий. Эмират также надеется, что вовлеченные стороны будут бдительны в этом отношении, чтобы этот национальный проект не столкнулся с осложнениями и задержками.

4 – Поскольку этот проект является чисто промышленным и экономическим и американские захватчики не имеют в нем никаких экономических или военных интересов, поэтому вполне возможно, что американцы – в своих корыстных интересах – создадут косвенные проблемы для проекта, по примеру проекта Мес Айнак. Контракт на добычные работы был подписан с китайской компанией (MCC) в 2008 году, однако по проекту не начато никакой практической работы.

Проект ТАПИ является вторым по значимости фундаментальным проектом после проекта Мес Айнак, который может положительно повлиять на экономический рост афганского народа. Американцы никогда не потерпят такого проекта и программы, которые отвечают интересам афганцев. Поэтому Исламский Эмират предлагает всем сторонам, за исключением кабульского режима, участвующим в проекте ТАПИ, принять пакт о безопасности и ненарушении от Америки на площадке Организации Объединенных Наций или какой-либо другой авторитетной организации, прежде чем начать какую-либо работу, в противном случае не далек тот день, когда упомянутый проект столкнется с такими же задержками, как проект Мес Айнак из-за американского вмешательства.

5 – Исламский Эмират считает своим долгом возродить фундаментальные экономические и восстановительные работы в стране и просит международные строительные компании помочь афганцам в этом отношении. Исламский Эмират в свою очередь не откажет им в поддержке.

Васалам

Исламский Эмират Афганистан – 07/06/1439 Хиджра Лунная – 04/12/1396 Хиджра Солнечная -23/02/2018 г по Григорианскому календарю.

Об инфраструктурных проектах

Имеются несколько инфраструктурных проектов, помимо коридора ТАПИ, которые находятся на разных стадиях планирования и которые могут превратить Афганистан в промышленную державу и важный узел для транзита энергоносителей и грузов.

Заявление Исламского Эмирата о поддержке национальных проектов в стране

Дата: 29 Ноября 2016 г.

Исламский Эмират Афганистан – это исламская и национальная сила страны, ведущая джихад и борющаяся за прекращение оккупации, предоставление всех законных прав народу и обеспечение исламских и национальных целей. И жертвы, которые Эмират понес на этом пути, не скрыты ни от кого.

И точно так же, как заявлял в своих посланиях лидер Исламского Эмирата и как заявляли делегации политического ведомства во время международных конференций, Исламский Эмират не только поддерживает все национальные проекты, которые отвечают интересам народа и ведут к развитию и процветанию нации, но и привержен их защите. К ним относятся крупные национальные проекты, такие как ТАПИ, CASA-1000, Мес Айнак, проекты строительства автомобильных и железных дорог, строительства энергетических и сельскохозяйственных плотин и другие подобные проекты, соответствующие руководящим принципам, установленным Исламским Эмиратом.

Исламский Эмират направляет всех своих моджахедов на помощь в обеспечении безопасности всех национальных проектов, отвечающих высшим интересам ислама и страны.

Исламский Эмират Афганистан – 29/02/1438 Хиджра Лунная – 09/09/1395 Хиджра Солнечная -29/11/2016 г по Григорианскому календарю.

О невмешательстве во внутренние дела других государств

В СМИ и в политических кругах часто разводят шумиху вокруг темы о неких политических амбициях, которые вынашивают талибы.

Заявление Исламского Эмирата о невмешательстве во внутренние дела других государств

Дата: 18 июля 2016 г.: Заявления

Исламский Эмират Афганистан – это Исламское и национальное движение, стремящееся к независимости и созданию Исламской системы. Это движение представляет чистые возвышенные устремления нации. Оно возникло в массах и живет среди них.

В нынешних условиях Эмират борется за прекращение оккупации любимой Родины и за законные исламские и национальные цели афганского народа.

Его политика по отношению к другим народам основана на принципе «не навреди и не прими вреда», который неоднократно провозглашался в заявлениях Исламского Эмирата, а также в праздничных посланиях его лидера.

Поэтому в соответствии с заявленной политикой Исламский Эмират Афганистан желает заверить страны Центральной Азии и всех своих соседей в том, что вопреки вражеской пропаганде Исламский эмират не стремится вмешиваться во внутренние дела других государств и не позволит никому использовать земли, находящиеся под контролем Исламского Эмирата, против кого бы то ни было, напротив мы стремимся жить вместе с другими в атмосфере взаимопонимания.

Исламский Эмират Афганистан – 31/10/1437 Хиджра Лунная – 28/04/1395 Хиджра Солнечная -18/07/2016 г по Григорианскому календарю.

О присутствии иностранных боевиков среди талибов

Время от времени утверждается, что среди талибов есть иностранные боевики, оставшиеся со времен джихада против Советского Союза.

Заявление Исламского Эмирата относительно доклада экспертов ООН о присутствии неафганских моджахедов в Афганистане

Дата: 07 ноября 2016г.: Заявления

Недавно был опубликован доклад ООН, в котором говорится, что наряду с Исламским Эмиратом в Афганистане находится много иностранных моджахедов, которые активно участвуют в боевых действиях.

Эти утверждения являются неотъемлемой частью усилий кабульской администрации, которая стремится укрепить позиции умирающего режима и продлить его правление с помощью иностранной силы. Точно так же Америка желает запугать другие страны, чтобы продолжать и оправдывать свое незаконное присутствие в Афганистане и удерживать их на своей стороне в вопросе оккупации Афганистана, а также с целью разделения своих финансовых и человеческих потерь и сокращения своего бремени. Кроме того, у Америки есть и другие долгосрочные цели в регионе. С этой целью руководители кабульской администрации и стран-оккупантов Афганистана передают этим экспертам искаженную информацию.

Исламский Эмират часто повторял, что в его досье и рядах нет ни одного иностранного гражданина, и в этом нет никакой необходимости по следующим причинам:

Арабские моджахеды были в Афганистане во время джихада против Красной Армии бывшего Советского Союза, но они вернулись в свои страны после недавних событий и американской оккупации. Теперь они располагают надлежащей базой для жизнедеятельности в арабских странах.

Если бы в рядах Исламского Эмирата были иностранные сторонники, то они попались бы в руки американцев или их наемников из кабульской администрации в одном из боев и их представили бы в качестве доказательства.

Те люди, которые пытались создать проблемы в восточных регионах страны под именем ДАИШ, были отвергнуты афганским народом. Они потерпели неудачу, не продвинувшись в своих целях. Их остатки снова и снова поднимают головы, используя ситуацию на восточных границах, но они не в состоянии представлять какую-либо большую угрозу.

С помощью публикации таких новостей и сообщений американцы хотят приписать другим прогресс исламского эмирата, который на самом деле исходит из свободолюбивых и исламских устремлений афганского народа и является национальным восстанием, а также отвлечь внимание от законной борьбы и требований афганского народа и создать препятствия на их пути.

Большая часть афганской нации находится на стороне Исламского Эмирата и набор рекрутов в ряды Исламского Эмирата происходит по мере необходимости. Нет необходимости в человеческой силе от других.

Политика Исламского Эмирата не состоит в том, чтобы использовать землю Афганистана против кого-либо одного, в том, чтобы вмешиваться во внутренние дела других. Точно так же Эмират не позволяет другим вмешиваться в свои внутренние дела.

Исламский Эмират имеет единую военную организационную структуру по всей стране. Нет никакой другой параллельной настройки, и нет разрешения на любую такую настройку.

Исламский Эмират призывает страны мира, в частности западные страны, не поддерживать американцев по пустым поводам и не прислушиваться к таким оценкам и сообщениям, которые противоречат реалиям.

Исламский Эмират, как ответственная организация в регионе, вновь заявляет, что нынешняя борьба и джихад в Афганистане направлены лишь на обретение независимости Афганистана и формирование исламской системы. Это восстание, которое берет свое начало от исламской веры и чувств афганского народа.

Исламский Эмират Афганистан – 12/11/1437 Хиджра Лунная – 25/05/1395 Хиджра Солнечная -07/11/2016 г . по Григорианскому календарю.

Официальный сайт движения “Талибан” – http://alemarahenglish.com/

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Общение очень важно. Пока формируется межафганский диалог [и, надеюсь, он не сорвется], Центральной Азии было бы полезно наладить диалог с талибами, чтобы определить характер взаимодействия с ними. /// nCa, 4 марта 2020 г.

Продолжение следует. . .